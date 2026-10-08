Video: hacía maniobras peligrosas con la moto, realizó un “wheelie” sobre la vereda y lo subió a las redes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial evalúa solicitar la suspensión de la licencia del conductor de Cañuelas

Guardar

Un video que se viralizó en las últimas horas encendió la polémica en la localidad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires: un joven circuló en moto por veredas y espacios públicos realizando maniobras peligrosas, entre ellas varios “wheelie”, y la grabación no tardó en generar indignación entre los vecinos de la zona. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) trabaja para identificarlo.

Las imágenes, que forman un compilado de distintas situaciones, muestran al motociclista sobre la avenida Libertad —en el tramo comprendido entre las calles Acuña y Basavilbaso— zigzagueando entre vehículos frente al Parque de la Salud, así como sobre la vereda de esa misma arteria y en el playón de lo que aparenta ser una plaza.

PUBLICIDAD

En uno de los tramos más llamativos, el hombre no solo levanta la rueda trasera, sino que llega a pararse con las piernas sobre el asiento mientras la moto avanza por la vereda. En otra secuencia, la maniobra provoca que el asfalto roce la parte inferior de la moto y genera chispas visibles en el video.

Un video viral expuso a un motociclista que realizó maniobras peligrosas en veredas y plazas de Cañuelas

El material fue publicado originalmente en Instagram y, en pocas horas, comenzó a circular en otras plataformas. En X distintos usuarios lo compartieron acompañado de mensajes que expresaban su malestar por el riesgo que ese tipo de acrobacias representa para terceros. Los vecinos de Cañuelas, además de apuntar contra el motociclista, manifestaron su fastidio por la reiteración de situaciones similares.

PUBLICIDAD

En una de las partes del video, el joven realiza el wheelie en círculos dentro de una cancha de asfalto de fútbol ubicada en lo que parece ser una plaza del distrito. En otro fragmento, aparece con la rueda delantera levantada, sentado sobre el manubrio de la moto, en una variante de la maniobra que implica un equilibrio sobre la parte frontal de la motocicleta.

Ante la difusión del material, la ANSV intervino en el caso. Fuentes de ese organismo confirmaron a Infobae que, hasta el momento, no lograron identificar al motociclista, aunque precisaron que se encuentran trabajando para hacerlo. En ese sentido, remarcaron que si el conductor posee licencia nacional vigente, se solicitará la suspensión de ese documento a la jurisdicción que la haya emitido.

PUBLICIDAD

Hizo manejar una moto a su hijo menor de edad y se grabó para las redes en Berisso

El pasado 23 de septiembre, la localidad bonaerense de Berisso fue escenario de un nuevo caso de imprudencia al volante: una mujer dejó que su hijo menor de edad manejara una moto y se filmó para las redes. Las imágenes generaron revuelo y la infractora eliminó la grabación de su perfil de Instagram.

A raíz de lo ocurrido, personal de la ANSV busca identificar a la mujer para sancionarla por su conducta irresponsable.

Una mujer en la localidad de Berisso grabó a su hijo menor de edad mientras el niño conducía una moto

La falta grave consistió en que ambos se subieron a una moto y ella permitió que el niño la condujera. Además, avanzaron a alta velocidad y no frenaron en ninguna de las esquinas que atravesaron a bordo del vehículo.

PUBLICIDAD

La responsable publicó el video en su cuenta de Instagram (@vickiagustina.1), aunque hasta el momento no pudo ser identificada. Ella misma defendió lo que hizo en una publicación de la periodista Carolina Bisgarra, una de las comunicadoras que difundió el material poco después de que se conociera.

“¡Es una moto a batería, tendrían que sacar bien la información antes de subir cualquier cosa! No discuto por el casco, pero realmente que al pedo están, pasan tantas cosas con nenes que realmente lo necesitan, pero eso no lo ven ni lo hacen viral”, escribió la mujer en uno de los comentarios.

PUBLICIDAD

La periodista insistió para que advirtiera la grave falta al volante, pero ella sostuvo su posición y afirmó que manejaba el rodado. “¡No justifico, estuve mal en no ponerle casco pero es a batería para niños y no va fuerte yo estaba manejando! Ayuden y hagan viral para ayudar a la gente que realmente lo necesite, por favor. ¿Eso no lo hacen ver ni viral?”, planteó indignada.