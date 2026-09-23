Sociedad

Imprudencia al volante en Berisso: hizo manejar una moto a su hijo menor de edad y se grabó para las redes

La mujer subió el video a su cuenta de Instagram y luego lo debió borrar ante la repercusión negativa que provocaron las imágenes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja para identificarla

Imprudencia al volante en Berisso: puso a manejar su moto a su hijo menor de edad y se grabó para las redes

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Un nuevo episodio de imprudencia al volante tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Berisso, donde una mujer puso a manejar una moto a su hijo menor de edad y se grabó para las redes. El video, como era de esperarse, causó un importante revuelo y la infractora debió bajar la grabación de su perfil de Instagram.

Frente a este hecho, ahora personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) trabaja para identificarla y sancionarla por la actitud irresponsable que tuvo con su hijo.

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El video en cuestión encabeza esta nota y muestra que la mujer aprovechó la luz del día para salir a pasear con su pequeño. Pero la grave falta radica en que se subió a una moto junto a su hijo y lo puso a conducir.

No solo eso, sino que además circularon a alta velocidad y sin frenar en ninguna de las esquinas que cruzaron a bordo del rodado.

Si bien el video fue subido por la responsable a su cuenta de Instagram (@vickiagustina.1), por el momento no fue posible identificarla. No obstante, ella misma justificó su accionar en el posteo de la periodista Carolina Bisgarra, una de las comunicadoras que compartió el material poco después de que saliera a la luz.

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Es un moto a batería, tendrían que sacar bien la información antes de subir cualquier cosa! No discuto por el casco pero realmente que al pedo están, pasan tantas cosas con nenes con realmente lo necesitan pero eso no lo ven ni lo hacen viral”, escribió la mujer en uno de los comentarios.

Ante la insistencia de la periodista, que intentaba que se percatara de su falta grave al volante, ella reforzó su postura y aseguró que era la que manejaba el rodado. “No justifico, estuve mal en no ponerle casco pero es a batería para niños y no va fuerte yo estaba manejando ! Ayuden y hagan viral para ayudar a la gente que realmente lo necesite por favor eso no lo hacen ver ni viral no ?”, planteó, indignada.

Según pudo confirmar Infobae, hasta este miércoles al mediodía la infractora no había sido identificada por la ANSV, cuyo personal tomó intervención ante la viralización de las imágenes.

Antecedente en Chubut

A mediados de agosto, la ANSV identificó y sancionó a un padre que filmó a su hija de 9 años mientras conducía su auto a metros de una ruta en la localidad de Lago Puelo, provincia de Chubut.

Las imágenes daban cuenta de que la menor —identificada solo como Juli— estaba al volante de la camioneta familiar, con sus ojos fijados en la ruta, mientras su padre la felicitaba y la alentaba con elogios. Junto a ellos viajaba otro niño, hermano menor de la niña, sin las medidas de seguridad correspondientes.

Un padre filmó a su hija de 9 años mientras conducía un auto en Lago Puelo

Nos lleva a El Bolsón ahora”, bromeó luego el padre de los menores.

En pleno paseo, el hombre felicitó a la conductora designada y le marcó el progreso que estaba demostrando en su nivel de manejo. “Muy buena la piloto eh. ¿Y el copiloto? Eaa. Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés Juli ya?“, le preguntó con complicidad a su hija mayor, a lo que ella, concentrada en el camino, contestó: ”Nueve".

“¿Y estás manejando? ¿Qué te copiás de tu papá vos? ¿Viste que tu papá podía?“, concluyó el hombre entre risas.

Frente a esta preocupante situación, Julián Cayún, titular del área de Protección Ciudadana y Tránsito de Lago Puelo, confirmó que el municipio tomó conocimiento de las imágenes y comenzó a trabajar sobre el caso.

Es lamentable esta noticia”, sostuvo Cayún, en declaraciones consignadas por el portal Noticias del Bolsón. Además, el funcionario remarcó la gravedad de que una persona adulta haya autorizado a una menor de edad a conducir y que, al mismo tiempo, otro niño viajara dentro del vehículo, sin las medidas de seguridad correspondientes.

A partir del análisis de las imágenes, las autoridades lograron determinar el lugar donde habría ocurrido el episodio. Según explicó el funcionario, se trataría de la calle Sander, en un sector que conecta con la RP 16 y con una vía alternativa de circulación. Además, indicó que el adulto involucrado estaría identificado y sería un vecino de la localidad.

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