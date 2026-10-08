Sociedad

Temporal y destrozos en la Costa Atlántica: hubo apagones y una camioneta fue aplastada por un árbol en Mar del Plata

La madrugada del jueves tensó a toda la franja costera bonaerense, con una sudestada que afectó desde Pinamar hasta Necochea, ráfagas de viento de hasta 69 km/h, cuatro distribuidores de energía fuera de servicio y 13 árboles o gajos caídos en distintos barrios de la ciudad

En la grabación se observan ramas de árboles caídas sobre caminos, ráfagas de viento desplazando arena sobre un paseo marítimo, calles mojadas ante la ausencia de transeúntes y oleaje en la playa bajo un cielo cubierto.
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El temporal que sacudió la Costa Atlántica bonaerense durante la madrugada del jueves dejó una imagen que ningún vecino del barrio Malvinas Argentinas va a olvidar pronto: un árbol de gran porte desplomado sobre una camioneta estacionada en plena calle, en medio de lluvia, viento y oscuridad. Fue solo el episodio más visible de una noche que, en Mar del Plata y en Pinamar, obligó a los organismos de emergencia a trabajar sin pausa.

A las 5:30, un estruendo despertó a los residentes de Brandsen al 7900. Mariana, una vecina del barrio, lo contó con precisión en declaraciones a 0223: “Se escuchó como un estruendo y tembló mi casa. Yo lo primero que salí a mirar por la ventana de mi hijo, pensando que era mi paredón y pensé en el perro”.

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Fue su hijo quien la orientó: el árbol había caído. Al asomarse, encontró el ejemplar tendido sobre una Renault Kangoo que estaba estacionada frente al domicilio. Su reacción inmediata fue verificar el estado de sus vecinos.

“Cayó sobre la camioneta. Pareciera no haberle pasado nada, pero bueno, ya después nos vamos a dar cuenta. Aparentemente habría estado medio podrido pero no parecía. Lo bueno es que todos estamos bien y no nos pasó nada”, dijo.

Un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo blanco en una calle de Mar del Plata, provocando daños en la parte superior del automóvil y la rotura de su tronco. Un equipo de emergencia equipado con chaquetas naranjas y maquinaria con grúa acudió al lugar para cortar las ramas, despejar la vía pública y retirar los restos del árbol de la zona.

El personal de Defensa Civil intervino en el lugar y despejó la zona. No hubo personas lesionadas.

Ese incidente en Malvinas Argentinas resultó ser, en términos de impacto visual, el más resonante de una jornada que registró 35 reclamos e intervenciones en toda la ciudad, según el relevamiento realizado por Defensa Civil con apoyo del Emsur y otras dependencias municipales.

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De ese total, 13 correspondieron a caídas de árboles o gajos de gran porte, sin daños de consideración en ninguno de los casos. La mayor parte de los restantes estuvo vinculada a inconvenientes en el tendido de cables y servicios.

Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, precisó en declaraciones a QZ Noticias que la actividad operativa del organismo se intensificó a partir de las 4:00, cuando las condiciones climáticas empeoraron. Los barrios que concentraron la mayor cantidad de intervenciones fueron El Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas.

Las imágenes registran las condiciones del tiempo en el marco de una alerta amarilla por fuertes vientos.

Entre los incidentes atendidos se registraron además postes y columnas en riesgo, un desprendimiento de mampostería, problemas en obras de construcción, una pérdida de agua, un escape de gas y la falla de un semáforo.

El mal tiempo no se limitó a los árboles y el cableado. Cuatro distribuidores de energía quedaron fuera de servicio, con interrupciones del suministro eléctrico en Sierra de los Padres, Batán, Zacagnini, Constitución, San Patricio y Acantilados, además de otras siete zonas de la ciudad.

El barrio Alto Camet fue otro de los sectores golpeados, con anegamientos en varias arterias urbanas. En el plano educativo, la institución La Chacra suspendió sus actividades, aunque el resto de los establecimientos de Mar del Plata mantuvo el funcionamiento habitual en el turno tarde. Las autoridades confirmaron que no hubo personas evacuadas.

En paralelo, la sudestada también afectó a Pinamar, donde la combinación del avance del agua en zonas costeras con la acumulación pluvial en las calles llevó a las autoridades locales a pedir extremar la precaución al circular. Los equipos de Defensa Civil y bomberos voluntarios trabajaron en las zonas con caídas de árboles, anegamientos y dificultades para circular.

Operarios y maquinaria pesada realizan tareas de limpieza y retiro de ramas de árboles caídos en varias vías públicas tras el paso de un temporal. En las imágenes se observa a trabajadores utilizando motosierras y ropa impermeable para despejar las calles, así como palas cargadoras llenando camiones con los restos acumulados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo activas las alertas amarillas por tormentas y viento en toda la franja costera bonaerense, que incluye el Partido de La Costa, Pinamar, General Pueyrredon y Necochea.

En Mar del Plata, las ráfagas alcanzaron los 69 kilómetros por hora y la temperatura se ubicó entre los 10°C y los 13°C. El SMN advirtió que la probabilidad de lluvias y tormentas continuaría durante la jornada, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h según la alerta vigente.

Ante la extensión del mal tiempo, Defensa Civil recomendó evitar permanecer cerca de árboles, carteles, postes o estructuras vulnerables, y asegurar objetos que pudieran ser desplazados por el viento en viviendas y comercios. Para emergencias, el organismo recordó la disponibilidad de la línea 103 y del SAME a través del 107.

El pronóstico extendido del SMN anticipa una mejora gradual hacia el fin de semana largo. Para el viernes 9 de octubre, se esperan lluvias débiles durante la madrugada y la mañana, con temperaturas de entre 12°C y 17°C. El sábado 10 de octubre, el cielo se mantendría cubierto con vientos moderados y máximas de entre 16°C y 17°C, en un perfil aún inestable para el inicio del fin de semana.

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