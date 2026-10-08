Qué días no funcionará el tren Sarmiento en octubre 2026

La línea Sarmiento interrumpirá totalmente sus servicios entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre de 2026 (Adrián Escándar)

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La línea Sarmiento interrumpirá sus servicios durante varios días para ejecutar obras simultáneas en distintos puntos de su trazado. Los trabajos abarcarán tareas sobre las vías, el sistema de señalamiento y sectores de estaciones, como parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

Según indicó el Ministerio de Economía en un comunicado, esta urgencia prioriza intervenciones sobre infraestructura con décadas de antigüedad y deterioro, que genera demoras, restricciones de velocidad y riesgos para la operación. El plan contempla el mantenimiento, mejoramiento y renovación integral de vías; la actualización de sistemas de señalamiento y comunicaciones; la reparación de instalaciones y estaciones; obras eléctricas para reducir fallas y cancelaciones, y la incorporación de repuestos, locomotoras y formaciones para modernizar el material rodante.

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En este caso, la línea que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del área metropolitana se verá interrumpida y no prestará ningún tipo de servicio.

Qué días no prestará servicio el Tren Sarmiento

La línea Sarmiento no prestará servicio en ninguno de sus ramales desde el sábado 10 de octubre hasta el martes 13 inclusive. La suspensión alcanzará al recorrido eléctrico entre Once y Moreno, al ramal diésel Moreno-Mercedes y al servicio Merlo-Lobos.

El servicio de la línea Sarmiento se reanudará el miércoles 14 de octubre con sus cronogramas habituales desde la mañana (NA: JUAN VARGAS)

Los trenes retomarán sus cronogramas habituales el miércoles 14 de octubre, desde los primeros servicios de la jornada. En tanto, el gobierno nacional no informó ninguna interrupción para el resto del mes y cada modificación en el servicio se comunicará por los canales oficiales de Trenes Argentinos.

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Por otro lado, el ramal Merlo-Lobos continuará en octubre con un esquema limitado entre las estaciones Merlo y Las Heras y con un cronograma especial que fue publicado en la web oficial del gobierno.

El motivo de la interrupción del servicio

La suspensión permitirá ejecutar de manera simultánea trabajos de señalamiento, vías, infraestructura ferroviaria y estaciones en distintos sectores de la línea Sarmiento. La intervención central será la renovación integral de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema con más de 40 años de antigüedad que controla la circulación ferroviaria en un tramo clave de la traza, indicó Trenes Argentinos. La obra requerirá el reemplazo del equipamiento y pruebas posteriores antes de la restitución del servicio.

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También se renovarán señales entre Liniers y Villa Luro, se reemplazarán aparatos de vía en Caballito y se intervendrá la vía sexta de la playa de maniobras de Once. El cronograma incluye tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas, obras en andenes de Ramos Mejía y Morón, trabajos civiles en la cabina de señales de Castelar, mejoras sobre la vía cuarta y obras complementarias en pasos bajo nivel.

Los trabajos en la traza comprenden intervenciones en andenes, vías y sistemas de señalamiento entre Once y Moreno (Trenes Argentinos)

Las tareas forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, impulsado por el Ministerio de Economía, que prioriza la recuperación de vías, sistemas de señalamiento, instalaciones eléctricas y material rodante para atender el deterioro de componentes críticos de la red ferroviaria.

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Cómo funcionarán las demás líneas de trenes del AMBA

La interrupción total anunciada para la línea Sarmiento no alcanzará a los servicios de las líneas Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, que mantendrán sus cronogramas habituales, salvo modificaciones puntuales que puedan informarse por cuestiones operativas.

La línea Mitre tendrá afectaciones en dos de sus ramales: los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre estarán interrumpidos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre inclusive. En cambio, el ramal Tigre funcionará con sus frecuencias habituales. Los pasajeros podrán consultar eventuales cambios en la aplicación y los canales oficiales de Trenes Argentinos.

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Trenes Argentinos compartió alternativas para conectar la capital nacional y el oeste de Buenos Aires mientras el servicio esté interrumpido. La línea 57 en su ramal expreso por autopista une Once con Moreno, mientras que otros ramales enlazan el barrio porteño con Morón, Castelar e Ituzaingó.

La línea 302 (tanto en su ramal común como el rápido por autopista) conectan el barrio de Liniers con Moreno. Las líneas 1, 2, 8, 71, 88, 96, 132 y 163 también son alternativas para viajar desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital y viceversa.