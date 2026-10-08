Sociedad

Qué días no funcionará el tren Sarmiento en octubre 2026

La red ferroviaria del oeste no circulará por obras de renovación. Las formaciones retomarán el esquema habitual una vez finalizados los trabajos

paro-de-trenes-colectivos-once
La línea Sarmiento interrumpirá totalmente sus servicios entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre de 2026 (Adrián Escándar)
Guardar

La línea Sarmiento interrumpirá sus servicios durante varios días para ejecutar obras simultáneas en distintos puntos de su trazado. Los trabajos abarcarán tareas sobre las vías, el sistema de señalamiento y sectores de estaciones, como parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

Según indicó el Ministerio de Economía en un comunicado, esta urgencia prioriza intervenciones sobre infraestructura con décadas de antigüedad y deterioro, que genera demoras, restricciones de velocidad y riesgos para la operación. El plan contempla el mantenimiento, mejoramiento y renovación integral de vías; la actualización de sistemas de señalamiento y comunicaciones; la reparación de instalaciones y estaciones; obras eléctricas para reducir fallas y cancelaciones, y la incorporación de repuestos, locomotoras y formaciones para modernizar el material rodante.

PUBLICIDAD

En este caso, la línea que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del área metropolitana se verá interrumpida y no prestará ningún tipo de servicio.

Qué días no prestará servicio el Tren Sarmiento

La línea Sarmiento no prestará servicio en ninguno de sus ramales desde el sábado 10 de octubre hasta el martes 13 inclusive. La suspensión alcanzará al recorrido eléctrico entre Once y Moreno, al ramal diésel Moreno-Mercedes y al servicio Merlo-Lobos.

Estacion Liniers tren Sarmiento portada
El servicio de la línea Sarmiento se reanudará el miércoles 14 de octubre con sus cronogramas habituales desde la mañana (NA: JUAN VARGAS)

Los trenes retomarán sus cronogramas habituales el miércoles 14 de octubre, desde los primeros servicios de la jornada. En tanto, el gobierno nacional no informó ninguna interrupción para el resto del mes y cada modificación en el servicio se comunicará por los canales oficiales de Trenes Argentinos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el ramal Merlo-Lobos continuará en octubre con un esquema limitado entre las estaciones Merlo y Las Heras y con un cronograma especial que fue publicado en la web oficial del gobierno.

El motivo de la interrupción del servicio

La suspensión permitirá ejecutar de manera simultánea trabajos de señalamiento, vías, infraestructura ferroviaria y estaciones en distintos sectores de la línea Sarmiento. La intervención central será la renovación integral de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema con más de 40 años de antigüedad que controla la circulación ferroviaria en un tramo clave de la traza, indicó Trenes Argentinos. La obra requerirá el reemplazo del equipamiento y pruebas posteriores antes de la restitución del servicio.

También se renovarán señales entre Liniers y Villa Luro, se reemplazarán aparatos de vía en Caballito y se intervendrá la vía sexta de la playa de maniobras de Once. El cronograma incluye tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas, obras en andenes de Ramos Mejía y Morón, trabajos civiles en la cabina de señales de Castelar, mejoras sobre la vía cuarta y obras complementarias en pasos bajo nivel.

El ramal Tigre del tren Mitre no prestará servicio durante el último fin de semana de septiembre
Los trabajos en la traza comprenden intervenciones en andenes, vías y sistemas de señalamiento entre Once y Moreno (Trenes Argentinos)

Las tareas forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, impulsado por el Ministerio de Economía, que prioriza la recuperación de vías, sistemas de señalamiento, instalaciones eléctricas y material rodante para atender el deterioro de componentes críticos de la red ferroviaria.

Cómo funcionarán las demás líneas de trenes del AMBA

La interrupción total anunciada para la línea Sarmiento no alcanzará a los servicios de las líneas Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, que mantendrán sus cronogramas habituales, salvo modificaciones puntuales que puedan informarse por cuestiones operativas.

La línea Mitre tendrá afectaciones en dos de sus ramales: los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre estarán interrumpidos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre inclusive. En cambio, el ramal Tigre funcionará con sus frecuencias habituales. Los pasajeros podrán consultar eventuales cambios en la aplicación y los canales oficiales de Trenes Argentinos.

Trenes Argentinos compartió alternativas para conectar la capital nacional y el oeste de Buenos Aires mientras el servicio esté interrumpido. La línea 57 en su ramal expreso por autopista une Once con Moreno, mientras que otros ramales enlazan el barrio porteño con Morón, Castelar e Ituzaingó.

La línea 302 (tanto en su ramal común como el rápido por autopista) conectan el barrio de Liniers con Moreno. Las líneas 1, 2, 8, 71, 88, 96, 132 y 163 también son alternativas para viajar desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital y viceversa.

Temas Relacionados

Tren SarmientoNewsroom BUETransporte públicoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA: para cuándo se espera una mejora en el pronóstico

El SMN anticipa precipitaciones intermitentes durante los próximos días. Los valores estimados de agua acumulada durante el día de ayer rondan los 50 y 80 milímetros

Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA: para cuándo se espera una mejora en el pronóstico

La ANMAT dio de baja la habilitación de un laboratorio por no retirar del mercado sus medicamentos

La autoridad sanitaria ordenó un sumario y una denuncia penal tras detectar que P.L. Rivero y Cía no cumplió con las medidas impuestas sobre un antibiótico y una serie de insumos

La ANMAT dio de baja la habilitación de un laboratorio por no retirar del mercado sus medicamentos

Luis Ovsejevich fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires: “Nadie construye solo”

La Legislatura porteña otorgó la distinción al presidente de la Fundación Konex durante un acto realizado el 7 de octubre en el Salón Dorado, por “su visión de cultura como motor de transformación social, su capacidad para crear instituciones perdurables y su compromiso inquebrantable con la excelencia”

Luis Ovsejevich fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires: “Nadie construye solo”

Un niño de 12 años fue atacado por un pastor alemán en Córdoba y se encuentra internado

El menor sufrió una lesión facial en una vivienda de barrio Villa Revol. Llegó al hospital, acompañado por su madre

Un niño de 12 años fue atacado por un pastor alemán en Córdoba y se encuentra internado

Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos finales de los fiscales

Patricio Ferrari y Cosme Iribarren realizarán su última exposición este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Tendrán un máximo de 4 horas. La audiencia se transmitirá por Youtube

Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos finales de los fiscales

DEPORTES

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

Los documentos secretos sobre la millonaria indemnización que recibió Christian Horner tras su escandalosa salida de Red Bull

La emotiva entrevista de una nena de 11 años al Dibu Martínez: “Para mí es un ídolo”

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

TELESHOW

El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tenías que ser China para mentir así”

El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tenías que ser China para mentir así”

Joaquín Levinton sorprendió en Es mi sueño al presentarse disfrazado de Abel Pintos: “¿Alguien le avisó?”

La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

Eleonora Cassano recordó su sesión de fotos desnuda para la revista Playboy: “Cobré un montón”

El tenso cruce de Ángela Torres con una participante de Popstars que terminó en su eliminación

INFOBAE AMÉRICA

Alarmante: sólo tres de cada diez guatemaltecos apoyan la democracia como forma de gobierno, según el Informe Latinobarómetro 2026

Alarmante: sólo tres de cada diez guatemaltecos apoyan la democracia como forma de gobierno, según el Informe Latinobarómetro 2026

Iron Maiden regresa a Costa Rica después de 10 años: horarios, entradas y todos los detalles del concierto

Un estudio estima que los ancestros de tordos y oropéndolas llegaron a Sudamérica hace 6,1 millones de años, antes de la unión terrestre de Panamá

Panamá es el tercer país en la región que cuenta con una ley del sistema de cuidados

El tango "alivia la digestión": un poema de la Premio Nobel Anne Carson sobre "la belleza del marido"