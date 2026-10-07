Sociedad

Una falla técnica afectó a varias barreras del tren Sarmiento y complicó a cientos de automovilistas

El desperfecto afectó a seis pasos a nivel situados entre Caballito y Flores. Desde Trenes Argentinos confirmaron a Infobae que pasadas las 7:30 se normalizó el sistema

Una falla técnica afecta a las barreras del tren Sarmiento y complica a cientos de automovilistas
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Los miles de pasajeros que viajan a diario en el tren Sarmiento y los cientos de automovilistas que cruzan los pasos a nivel de esa línea de ferrocarril se vieron afectados este miércoles por una falla técnica que afectó a las barreras ubicadas entre los barrios porteños de Flores y Caballito, lo cual generó importantes demoras en el servicio y un caos de tránsito en los puntos de mayor congestión.

Tras algunas horas de fallas y trabajos para resolverlo, los operarios de Trenes Argentinos arreglaron el desperfecto y, pasadas las 7:30, se normalizó el sistema.

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Según precisaron desde Trenes Argentinos ante la consulta de Infobae, fueron seis las barreras que permanecen bajas desde bien temprano. Se trata de los cruces Artigas, Fray Cayetano, Caracas, Granaderos, Boyacá y Donato Álvarez, en los cuales se registraron extensas filas de vehículos que aguardaban para atravesar las vías.

Una falla técnica afecta a las barreras del tren Sarmiento y complica a cientos de automovilistas
Caos de tránsito en los puntos afectados por el desperfecto técnico.

En estos puntos, las barreras se encontraban bajas con señales de advertencia de que pasaba el tren, pero ante este imprevisto las formaciones circulaban a una velocidad más baja que la habitual.

A pesar de este desperfecto, desde la compañía aseguraron a este medio que el servicio ferroviario no se vio afectado, mientras el personal especializado trabajaba para subsanar el inconveniente.

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El tren Sarmiento no prestará servicios durante el fin de semana largo de octubre

Los trenes de la línea Sarmiento no circularán durante cuatro días. Trenes Argentinos dispuso la suspensión total del servicio en todos sus ramales desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive, para la ejecución de un conjunto de obras simultáneas de señalamiento y vías que se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

El corazón de la intervención está en Haedo. Allí, Trenes Argentinos Infraestructura reemplazará la mesa de mando de señales, un sistema con más de 40 años de antigüedad que funciona como el centro de control de la operación en ese sector de la red.

En busca de prevenir nuevos accidentes, instalaron un sistema de supervisión, telemetría y registro en los pasos a nivel del tren Sarmiento
El plan de obras contempla la renovación de señales en el tramo Liniers-Villa Luro y el reemplazo de aparatos de vías en Caballito

La pieza cuenta con cuatro vías, interconexión con la salida del depósito de locomotoras y nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca, lo que le da una complejidad que justifica, según la empresa, la necesidad de una ventana extendida de cuatro días para concretar el reemplazo y realizar las pruebas correspondientes antes de restablecer el servicio.

Con esta intervención, Trenes Argentinos Infraestructura cierra el ciclo de renovación de las tres mesas de señales previstas para el ferrocarril. Las de Castelar y Moreno ya habían sido actualizadas en etapas anteriores; Haedo era la que restaba. El programa de señalamiento apunta a fortalecer el sistema a partir de la intervención en los puntos más sensibles de la operación ferroviaria, con la seguridad de los pasajeros como criterio central y a partir del uso eficiente de los recursos públicos, según indicó la empresa a través de un comunicado oficial.

Pero la parada no se limita a eso. La empresa también avanzará en la renovación de señales en el tramo Liniers-Villa Luro y en el reemplazo de aparatos de vías en Caballito, dos sectores de alta circulación dentro del ramal eléctrico. A eso se suman la renovación de la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once y tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

En paralelo, seguirá la intervención del andén central de Ramos Mejía y el andén 2 de Morón, trabajos que forman parte de una restauración más amplia que la empresa viene ejecutando para mejorar la calidad del servicio. También se realizarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

La lista sigue. AUSA tendrá a su cargo la renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca, además de intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen. Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones se ocupará del mejoramiento del paso a nivel Goya, de obras civiles en el andén central de Ciudadela, de la atención al sistema eléctrico de la subestación de Castelar y de la restauración del tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.

La ventana también se aprovechará para tareas de mantenimiento en todas las estaciones. El desmalezado, la limpieza de plataformas y la limpieza de zona de vías alcanzarán a todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diesel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos —este último actualmente limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías en curso—.

El miércoles 14 de octubre los servicios eléctricos y diesel volverán a funcionar según sus cronogramas habituales. La empresa aclaró que las tareas podrían suspenderse ante condiciones climáticas desfavorables. Los pasajeros pueden seguir el estado del servicio en el sitio oficial del Gobierno Nacional o a través de la aplicación de Trenes Argentinos.

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