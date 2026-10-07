Tragedia en Punta Lara: dieron de alta a la hermana del bebé de 10 días que murió en un fatal accidente

Un bebé de 10 días falleció en el Hospital de Niños de La Plata tras salir despedido del automóvil durante el choque

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Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en Punta Lara terminó con la vida de Tadeo Ledesma, un bebé de apenas 10 días de vida, y dejó herida a su hermana mayor, una nena de 3 años. El choque conmocionó a la región y tuvo como protagonista a una familia que viajaba en una camioneta cuando fue embestida por otro vehículo. En medio de ese dolor, una noticia alivió parcialmente a los allegados: el martes pasado, la pequeña recibió el alta médica.

La nena, identificada como J.L., había ingresado con múltiples traumatismos y heridas de consideración al sistema hospitalario tras el choque. Su estado inicial era delicado, pero su evolución resultó favorable y le permitió abandonar la internación dos días después del impacto.

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El hecho trágico se conoció después de que su hermano Tadeo murió en el Hospital de Niños de La Plata a raíz de las heridas que sufrió cuando fue despedido del vehículo en el que viajaba junto a su madre.

Un bebé de 10 días falleció en el Hospital de Niños de La Plata tras salir despedido del automóvil durante el choque

Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, vecino de Ensenada y empleado de Aguas Bonaerenses, conducía una Ford EcoSport cuando colisionó contra un Volkswagen UP y una camioneta Fiat Fiorino en circunstancias que la justicia aún investiga. En el Volkswagen UP viajaban Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus dos hijos: la nena J.L. y el recién nacido Tadeo. El impacto fue de tal violencia que el bebé salió despedido del habitáculo y sufrió heridas graves. Trasladado de urgencia al Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños, el pequeño no sobrevivió.

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Tras el choque, una multitud se congregó en el lugar del choque. De acuerdo con el informe policial, efectivos debieron proteger a Pacheco ante el tumulto que se formó, mientras parte del grupo arrojaba objetos contra los móviles policiales y los dañaba. El conductor quedó demorado en la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense y fue imputado de forma inmediata.

El conductor imputado por homicidio culposo recuperó la libertad debido a que se trata de un delito excarcelable

La causa quedó caratulada como homicidio culposo bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. Sin embargo, dado que ese delito es excarcelable según la legislación argentina, Pacheco recuperó la libertad tras ser fichado y no quedó formalmente detenido.

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Entre los imputados que figuran en el reporte policial aparece también Iván Leonel Ledesma, el padre de Tadeo, registrado además como esposo de Yasmín en documentos oficiales. El expediente no precisa si el bebé o su hermana viajaban en silla de seguridad al momento del impacto, un punto que podría resultar relevante para el desarrollo de la investigación.

Mientras la causa avanza, los padres de Tadeo se despidieron de su hijo con palabras que reflejaron el dolor de una familia destruida por el fatal siniestro. Iván Ledesma recurrió a sus historias de Instagram para publicar imágenes junto al pequeño. “Mi negro, no puedo creerlo. Vola alto amorcito, que la abuela te está esperando arriba, mi bebé. Qué poco nos conocimos, pero qué lindos momentos vivimos, hijito. Te fuiste con tu corte hermoso que te hizo papá, amorcito, te voy a amar muchísimo”, escribió junto a una foto del niño.

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Las historias de despedida que le dedicó Iván León Ledesma, el padre de Tadeo

En otra publicación, esta vez con una imagen en la que el padre aparece junto a Tadeo, Ledesma amplió: “Mi príncipito, no entiendo por qué nos toca vivir esto hoy, amorcito. Te amo mucho, me cuesta aceptar tu despido, hijo. Te voy a amar toda mi vida, chanchito de papá. Voy a extrañar que duermas en mi pecho y que estés tranquilito. Que te dé hipo y te rías durmiendo, mi ángel, por Dios, amor vola alto, que la abuela te espera arriba, mi vida”. Una tercera historia, con una foto de la hermana mayor junto al bebé, llevó el texto: “Mi vida entera en esta foto: mis bebés, mi familia, son y van a ser mi todo siempre. Tú hermana mayor te ama, hijo”.

Luego publicó un mensaje más extenso en el que también agradeció el acompañamiento recibido. “Hoy me toca despedirte, hijo de mi vida, mi príncipe, mi todo. Nos dejás un vacío enorme en nuestros corazones, un dolor que no se puede explicar con palabras. Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, a quienes nos acompañaron, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón. Hoy las necesitamos más que nunca”, escribió Ledesma, cuyo texto cerró con las palabras: “Papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor hijito. Hasta siempre, mi príncipe”.

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La madre, Yazmin Jaimon, también dedicó un sentido posteo a su hijo fallecido

La madre, Yasmín Jaimon, también recurrió a las redes sociales durante la tarde del lunes para expresar su desconsuelo. En su muro de Facebook publicó: “Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida. Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida. Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.

La UFI N° 10 de La Plata continúa a cargo de la investigación para establecer la mecánica exacta del choque múltiple en Punta Lara que le arrebató la vida a un recién nacido de 10 días.

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