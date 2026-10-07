Sociedad

“El colegio sabía esto hace un mes”: habló la madre de una de las alumnas afectadas por las imágenes falsas creadas con IA en Lomas de Zamora

Micaela relató en Infobae a la Tarde cómo las familias conocieron el caso, cuestionó que las autoridades mantuvieran a los alumnos involucrados junto a las víctimas y contó el impacto que tuvo la situación entre las estudiantes

Las familias del Colegio Modelo de Lomas de Zamora denunciaron que la dirección conocía la creación de imágenes falsas con inteligencia artificial un mes antes de informarlo
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El caso de las imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que involucró a alumnas del Colegio Modelo de Lomas de Zamora generó un fuerte reclamo de las familias frente a la institución. Micaela, madre de una de las estudiantes afectadas, contó en Infobae a la Tarde cómo tomó conocimiento de la situación y qué ocurrió cuando los padres fueron al establecimiento a pedir explicaciones.

Nos enteramos que el colegio esto lo sabía hace un mes atrás y no nos comunicó a las familias de las víctimas”, sostuvo durante la entrevista.

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Según su relato, la primera comunicación de las autoridades habría sido con las familias de los alumnos señalados. “A las únicas personas que se lo comunicó fue a los padres de los chicos que lo hicieron”, afirmó.

Micaela contó que, después de hablar con su hija, se acercó al colegio junto con otros padres. La primera respuesta, según relató, fue que las autoridades no podían recibirlos en ese momento. “Cuando nos presentamos el lunes siguiente a hablar con la dirección, primero no nos quisieron atender porque dijeron que estaban muy ocupados ese día”, contó.

Finalmente, las familias pudieron reunirse con la directora y el vicedirector. Durante ese encuentro, según la madre, la institución planteó que no contaba con herramientas suficientes para intervenir ante una situación que había comenzado y circulado en ámbitos digitales.

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La directora le saca totalmente el peso a esto diciendo primero que ellos no tienen las herramientas para manejar esta situación, que a los chicos no los pueden expulsar, que solamente era una nota en el cuaderno esto”, sostuvo.

Padres protestaron frente a un colegio de Lomas de Zamora tras descubrir que alumnos vendían imágenes falsas de compañeras generadas con IA - Colegio Modelo Lomas
Los cuatro alumnos señalados compartieron el aula con las adolescentes afectadas hasta que las autoridades tomaron medidas al respecto (Colegio Modelo Lomas)

Para Micaela, el tiempo transcurrido entre el conocimiento del caso y la reacción institucional fue uno de los principales problemas. “Una vez que esto salió virtualmente, no lo frenás más, ¿entendés? Y acá el tiempo es oro”, afirmó.

El impacto en las alumnas

La situación también tuvo consecuencias dentro del grupo de estudiantes. Micaela relató que las chicas comenzaron a acompañarse entre ellas mientras las familias intentaban conocer el alcance de lo ocurrido.

Hoy las vi bastante conectadas y juntas, como protegiéndose entre ellas”, contó.

La madre también puso el foco en la convivencia cotidiana dentro del colegio. Según afirmó, los alumnos señalados continuaron compartiendo el mismo espacio con las adolescentes afectadas mientras avanzaban los reclamos de las familias.

Ellos los seguían manteniendo juntos en un mismo curso, inclusive hasta el día de ayer”, sostuvo.

En el caso de su hija, además, uno de los adolescentes involucrados era una persona cercana. “A mi hija, en su caso, le pasó que uno era su mejor amigo. Imaginate la gravedad”, relató.

La preocupación de los padres no se limita al ámbito escolar. Micaela aseguró que el contenido habría circulado entre estudiantes de otros colegios de la zona, una situación que, según explicó, dificulta incluso pensar en cambiar de establecimiento a las adolescentes.

Estudiantes y familiares del Colegio Modelo Lomas realizaron una sentada para exigir explicaciones tras conocerse que el material circuló en distintas plataformas y otros establecimientos educativos de la zona

Las nenas ni siquiera las podemos cambiar de colegio, porque si lo compartieron por todos los colegios de la zona”, afirmó.

Un supuesto catálogo y una disputa entre alumnos

Durante la entrevista, Micaela también contó lo que las familias pudieron reconstruir sobre la forma en que se habría organizado la circulación del material. Según su relato, existía una especie de catálogo con imágenes de las alumnas identificadas con sus nombres y apellidos.

Había una especie de catálogo que armaban de las chicas, nombre y apellido”, denunció.

La mujer relató además que la situación habría llegado a conocimiento de las autoridades a partir de una disputa entre algunos de los estudiantes involucrados. “Entre ellos cuatro, hay dos chicos que se terminan pidiendo plata”, explicó.

Según su reconstrucción, uno de ellos habría amenazado con mostrar el material si no recibía dinero. “Si vos no me das plata, voy a mostrarlo al director”, contó Micaela.

La causa fue radicada ante la Justicia y las familias esperan que avance la investigación para determinar cómo fueron creadas las imágenes, quiénes participaron de su difusión y hasta dónde llegó el contenido.

(Infobae en Vivo)
Las alumnas afectadas recibieron el respaldo de sus familias y compañeras para evitar que las responsabilicen por la alteración de su imagen (Infobae en Vivo)

Qué medidas se tomaron

Luego del reclamo de las familias y de la intervención de las autoridades educativas, los cuatro alumnos denunciados comenzaron provisoriamente a continuar sus estudios desde sus casas, según informó Micaela.

Por el momento lo que habían hecho, los habían sancionado y que los chicos, estos cuatro chicos, van a estar en la casa”, señaló.

Las familias aguardaban además una nueva reunión con las autoridades educativas para conocer qué otras medidas se adoptarían frente al caso.

Mientras tanto, Micaela remarcó que las adolescentes cuentan con el acompañamiento de sus compañeras y de sus familias. Para la madre, uno de los puntos centrales es evitar que las víctimas sean responsabilizadas por un material que fue creado y difundido sin su autorización.

Ellas nunca dieron ningún consentimiento de absolutamente nada que pueda modificar su imagen”, concluyó.

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