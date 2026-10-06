Quieren cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas del subte B: cuál es la propuesta y por qué

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone cambiar el nombre de la estación cabecera de la línea B del subte

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La discusión sobre cómo se nombran las estaciones del subte volvió a la Legislatura porteña con un proyecto que propone quitar el nombre de Juan Manuel de Rosas de la cabecera de la línea B, ubicada en Villa Urquiza. La iniciativa, presentada por segunda vez por la legisladora Sandra Mónica Rey, plantea que la denominación debería ofrecer una referencia más directa del entorno urbano para los pasajeros.

El debate excede la orientación dentro de la red. Los nombres de calles, hospitales y estaciones también expresan decisiones sobre la memoria colectiva y sobre las figuras que permanecen visibles en la ciudad.

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La denominación actual reúne a Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza, quienes se enfrentaron en la batalla de Caseros

Rey, autora de 219 proyectos —varios de ellos vinculados con la nomenclatura urbana—, sostiene que la estación debería identificarse con un punto reconocible de su zona de influencia. La propuesta no busca retirar a Rosas de la historia, según explicó Micaela Mendelevich en Infobae Al Amanecer, sino revisar un nombre que no remite a una plaza, calle o sitio próximo a la terminal.

Referencias de su entorno

El criterio que resume el proyecto es geográfico. “Los nombres de las estaciones de subte tienen que tener vínculo geográfico”, explicó Mendelevich al referirse a la posición de la legisladora. Bajo esa lógica, una denominación ligada al barrio o a una referencia urbana permitiría ubicar con mayor facilidad la parada.

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La periodista Micaela Mendelevich aclaró que la iniciativa no busca borrar la figura histórica de Juan Manuel de Rosas del espacio público

La cabecera combina hoy el nombre de Juan Manuel de Rosas con el de Villa Urquiza, barrio que recuerda a Justo José de Urquiza. Ambos dirigentes se enfrentaron en la batalla de Caseros, un dato que deja reunidos en una misma estación a protagonistas de una disputa política y militar central del siglo XIX.

Para gran parte de los usuarios, sin embargo, el nombre funciona ante todo como una indicación de viaje. Esa distancia entre el sentido histórico y el uso cotidiano también atraviesa la discusión: las denominaciones pueden conservar una carga política y, a la vez, convertirse en referencias habituales para quienes circulan por la ciudad.

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La nueva presentación busca definir un nombre vinculado al área urbana de la terminal de Villa Urquiza sin recurrir a próceres extranjeros

Mendelevich descartó que el proyecto responda a un intento de borrar la figura de Rosas del espacio público. “No hay una intención política de borrar a Rosas”, sostuvo. Aunque mencionó la afinidad del presidente Javier Milei con Juan Bautista Alberdi, remarcó que la iniciativa de Rey se apoya en un argumento vinculado con la localización de la estación.

El antecedente inmediato surgió en 2024, cuando la propuesta contemplaba cambiar la denominación por Monroe, en referencia a la avenida James Monroe. Esa alternativa encontró resistencias en la Legislatura porteña y no avanzó.

La nomenclatura de las estaciones de subte contrapone la función de orientación ciudadana con el debate de la memoria colectiva

La objeción se concentró en que James Monroe fue presidente de Estados Unidos y está asociado a la doctrina Monroe, un aspecto que volvió más sensible la elección de su nombre para una cabecera de la línea B.

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La nueva presentación mantiene abierta la discusión sobre la estación, pero desplaza el foco. En lugar de proponer una referencia a una figura extranjera, apunta a encontrar una denominación conectada con el área urbana donde se emplaza la terminal.

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