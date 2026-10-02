El gobierno porteño avanzó con la licitación para construir una nueva línea de subte: quiénes compiten y cómo será

Las obras comenzarán en los primeros meses del 2027. (GCBA)

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El gobierno porteño dio un paso en el proceso para construir la Línea F de subtes, que unirá los barrios de Barracas y Palermo. Se abrió el primer sobre de la licitación, con las propuestas técnicas de los consorcios interesados en ejecutar la obra. Según informó la Ciudad, es la primera vez en 25 años que se licita una nueva línea de la red.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo comunicó en su cuenta de X. “Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F”, escribió. Y agregó el cronograma previsto: “En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027”.

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Las dos agrupaciones que compiten por la obra están integradas por firmas de distintos orígenes. La licitación es de carácter nacional e internacional y está a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño.

La Línea F tendrá 12 estaciones y una extensión total de 9,8 kilómetros. La inversión prevista es de 1.350 millones de dólares, un monto que, según la Ciudad, convierte al proyecto en “la obra de transporte más importante de Buenos Aires para los próximos años y en la más costosa del país”.

El plan proyecta 12 estaciones y una extensión total de 9,8 kilómetros. (GCBA)

Cómo será el recorrido

La nueva línea pasará por siete barrios: Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo. Las estaciones previstas son Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico. Según el Gobierno porteño, contarán con los últimos adelantos tanto en construcción como en tecnología.

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El trazado permitirá combinar con las seis líneas de subte que ya funcionan. También habrá conexión con dos líneas de trenes: el Ferrocarril Roca, en Plaza Constitución, y el San Martín, en la estación Palermo. La terminal de Constitución es, de acuerdo con el comunicado, la estación ferroviaria más transitada del país, con algo más de un millón de pasajeros por día.

La Ciudad estima que la Línea F facilitará el desplazamiento norte-sur de más de 300.000 pasajeros diarios. Además, según el Gobierno porteño, descongestionará la Línea C y potenciará el uso del conjunto de la red.

La adjudicación está prevista para diciembre y el inicio de los trabajos, para principios de 2027.

En simultáneo con la licitación de la Línea F, la Ciudad avanzó con la compra de 214 coches para renovar las líneas A, B y C. La inversión es de unos 370 millones de dólares, la más grande de los últimos diez años según el Gobierno porteño. Además, continúa con su Plan de Renovación Integral de estaciones.

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Quiénes son los competidores

Las ofertas llegaron de dos agrupaciones de empresas. La primera reúne a Citic Construction, Ranken Railwail Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile. La segunda está formada por Roggio y Ghella.

El proceso se desarrolla en dos etapas. En la primera, ya concretada, se abrió el sobre con las propuestas técnicas. En la segunda se conocerán las ofertas económicas de cada consorcio. Una vez completadas ambas instancias, el Gobierno porteño deberá definir a quién le adjudica la obra.

Los plazos son los que Macri adelantó en su publicación. La adjudicación está prevista para diciembre y el inicio de los trabajos, para principios de 2027.

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El plan de movilidad de la Ciudad

La construcción de la Línea F forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, una estrategia que busca modernizar y articular los distintos medios de transporte. El objetivo declarado es ofrecer “desplazamientos más ágiles, seguros, eficientes y sostenibles para quienes circulan a diario por la Ciudad”.

El gobierno porteño incorporó buses eléctricos para fomentar la expansión de la electromovilidad.

Entre los ejes de esa estrategia, el Gobierno porteño menciona la reducción de las emisiones contaminantes y del ruido generado por el transporte, un uso más eficiente de la energía, la prioridad para los desplazamientos peatonales y en bicicleta, el fortalecimiento del transporte público y la optimización del espacio urbano.

El plan incluye además el Trambus, un sistema eléctrico de superficie pensado para reforzar la conexión transversal entre distintos sectores de la Ciudad mediante corredores de capacidad intermedia. Su implementación está estimada para fin de año y, según la Ciudad, ampliará la cobertura del transporte público y mejorará la integración con las líneas de subte existentes.

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A eso se suman los buses eléctricos que circulan por el área central y conectan Parque Lezama con Retiro. El Gobierno porteño señala que su incorporación fue un primer paso en la expansión de la electromovilidad y permitió evaluar nuevas alternativas de transporte sustentable.

Con las propuestas técnicas ya abiertas, el próximo paso de la licitación será la apertura de las ofertas económicas de los dos consorcios, previa a la adjudicación que la Ciudad prevé para diciembre.