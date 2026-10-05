Sociedad

Manejaba borracho y le secuestraron el auto en Neuquén: tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre

Como resultado de los operativos en Centenario, se registraron siete casos de alcoholemia positiva, nueve vehículos secuestrados y nueve actas contravencionales

Un agente con chaleco reflectante sostiene un etilómetro digital en la boca de un hombre sentado al volante de un automóvil.
Un operativo de tránsito en Centenario finalizó con el secuestro de nueve vehículos y la detección de siete alcoholemias positivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un control realizado durante la madrugada del domingo en Centenario dejó como resultado una de las marcas más altas del fin de semana en Neuquén: 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, se le retuvo el auto y se labró el acta correspondiente contra el conductor.

Como resultado de los operativos en la ciudad, se registraron siete casos de alcoholemia positiva, nueve vehículos secuestrados y nueve actas contravencionales.

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El procedimiento se concentró sobre la calle Belgrano y se extendió desde las 2:45 hasta las 6. En ese lapso, los agentes efectuaron 53 pruebas de alcoholemia, de las cuales 46 obtuvieron resultado negativo, mientras que siete no pasaron el control.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario de Río Negro, el dato central de la jornada fue el resultado de 2,23 g/l de alcohol en sangre registrado en uno de los automovilistas. En la provincia, no existe un mínimo permitido; por el contrario, rige la ley de alcohol cero al volante.

Se trató del nivel más alto entre las siete pruebas positivas efectuadas por el personal de Seguridad Vial durante el despliegue.

De esta manera, el operativo general concluyó con el secuestro de nueve vehículos.

Luego de evaluar el resultado del procedimiento, el organismo provincial anticipó un endurecimiento de los controles preventivos. La medida apunta a sostener la fiscalización sobre los conductores y a desalentar infracciones vinculadas con el consumo de alcohol antes de manejar.

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Un policía de Neuquén, visto desde atrás, sale de su patrullero con la puerta abierta; al fondo se ve una cancha de fútbol 5 borrosa bajo un cielo nublado.
El registro de alcoholemia en el Casco Viejo de Centenario alcanzó los 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre.

Viernes accidentado en Buenos Aires

El viernes pasado fue una madrugada intensa en la Ciudad de Buenos Aires. Dos accidentes de tránsito ocurrieron en las primeras horas. Un vehículo perdió el control e impactó en un local comercial, en el barrio de Floresta, y otro embistió contra dos autos estacionados en la zona de Villa Crespo.

El primero sucedió a las 3:30 en Avenida Gaona y Chivilcoy, donde un automóvil Fiat Cronos Precision 1.8 AT se subió a la vereda y chocó contra una de las paredes de una zinguería.

Un vehículo sedán de color blanco quedó varado sobre la vereda e incrustado contra la pared de ladrillos del inmueble, evidenciando una destrucción casi total de su parte frontal. Tras el impacto, la escena fue rápidamente acordonada con cinta de peligro por el personal policial que arribó al lugar.

Equipos de emergencia del SAME y Bomberos acudieron a la intersección para brindar los primeros auxilios. En el lugar, se asistió a los dos ocupantes del vehículo, descriptas como dos personas de rasgos asiáticos de 34 y 35 años de edad. Ambos sufrieron politraumatismos a causa de la fuerte colisión.

El conductor fue diagnosticado con control clínico, y se encontraba acompañado por una mujer de su misma nacionalidad coreana. Poco después, a las 4, llegaron peritos de la Policía Científica para determinar las causas del choque.

El control de alcoholemia del conductor arrojó 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre y fue aprehendido porque no tenía registro de conducir. El operativo quedó a cargo de la Comisaría 10A.

El segundo accidente fue a las 05:50 en la calle Malabia, entre Castillo y Loyola, cuando una Renault Duster plateada chocó por detrás a un Citroën estacionado y le produjo varios daños.

Un tercer vehículo, aparentemente un Peugeot gris, también sufrió daños en el paragolpes y el faro izquierdo, mientras pequeñas partes de la carrocería quedaron esparcidas en la calle.

Por otro lado, a las 06:33 se registró otro siniestro vial en la intersección de Avenida General Paz y Goleta Santa Cruz, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Un auto y una moto chocaron.

Cinco minutos después, a las 06:38, se informó una segunda colisión entre un automóvil y una motocicleta en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Urquiza y en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

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