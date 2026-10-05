El Vaticano anunció que publicará "el diario personal del papa Francisco", una biografía realizada por un cardenal cercano

El Vaticano anunció la publicación del libro 'El diario personal del papa Francisco' para el 24 de noviembre (AP foto/Andrew Medichini)

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El Vaticano anunció este lunes que el próximo 24 de noviembre se publicará “El diario personal del papa Francisco”, una biografía realizada por un estrecho colaborador de la máxima autoridad de la Iglesia católica durante sus años como sumo pontífice.

El texto fue escrito por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Presentará anotaciones que Jorge Mario Bergoglio llevó desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024 y será lanzado en simultáneo en cinco idiomas para distribuirlo en 94 países.

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La obra se publica bajo el sello de la Libreria Editrice Vaticana (LEV) en italiano, y a través de las respectivas sedes de Penguin Random House en español, inglés y portugués, mientras que la edición en francés estará a cargo de Editions Albin Michel.

El libro se presentará a editores internacionales durante la Feria del Libro de Frankfurt, que tendrá lugar del 7 al 11 de octubre de 2026, lo que anticipa un amplio despliegue comercial previo al lanzamiento global de noviembre.

El cardenal Víctor Manuel Fernández editó las anotaciones que Jorge Mario Bergoglio redactó entre 1992 y 2024 (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)

Fernández, cardenal argentino de estrecha cercanía con Francisco, no solo reúne las anotaciones del pontífice, sino que las edita y comenta. La edición en inglés fue traducida del original en español por la hermana Bernadette Reis. Según Penguin Random House, el libro ofrece “una extraordinaria mirada a la mente del papa Francisco a través del diario personal que llevó durante sus años en el Vaticano, expresando sus esperanzas y temores más íntimos, luchas y oraciones”, según consta en la ficha de venta de la editorial.

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“Estamos muy honrados de publicar este texto del cardenal Fernández que presenta al público el diario del papa Francisco”, afirmó Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, en declaraciones difundidas por la LEV. “Con este libro, que creemos podrá ser apreciado por los lectores de todo el mundo, podremos conocer aún más la interioridad del pontífice argentino”, agregó.

Por su parte, Lorenzo Fazzini, responsable editorial de la Libreria Editrice Vaticana, situó la publicación en el marco de una política más amplia de difusión de los escritos pontificios. “La Libreria Editrice Vaticana está al servicio de la difusión de las palabras de los Papas a nivel internacional”, señaló Fazzini, y recordó que durante 2026 la editorial estuvo a cargo de la publicación de escritos de Robert F. Prevost —hoy papa León XIV— de cuando era Prior General de los Agustinos, reunidos en el libro Libres bajo la gracia. “Estamos verdaderamente complacidos de poder poner muy pronto a disposición de los lectores estas páginas personales del papa Francisco presentadas en un libro redactado por uno de sus más cercanos colaboradores”, añadió.

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Jorge Mario Bergoglio asumió el pontificado en marzo de 2013 y fijó su residencia en la Casa Santa Marta

Nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, Bergoglio fue elegido pontífice el 13 de marzo de 2013, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano de la historia y en el primer jesuita en ocupar el solio pontificio. Su estilo se caracterizó por la austeridad y el énfasis en la humildad: eligió vivir en la Casa Santa Marta en lugar de los apartamentos papales, y visitó países con minorías cristianas en contextos de vulnerabilidad, en lugar de los bastiones tradicionales del catolicismo. Al comienzo de la pandemia de coronavirus, desde una plaza de San Pedro vacía, convocó a la humanidad con una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva.

Su pontificado también generó tensiones. Sectores conservadores de la Iglesia católica cuestionaron su acercamiento a los católicos LGBTQ+, y recibió críticas generalizadas tras defender al obispo chileno Juan Barros en el marco de los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. En 2016, al referirse a la promesa del entonces candidato presidencial Donald Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, sostuvo que quien levanta un muro para impedir el ingreso de migrantes “no es cristiano”.

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A lo largo de su vida, Francisco publicó obras como El nombre de Dios es misericordia y las memorias Esperanza. Murió el 21 de abril de 2025, a los 88 años, y fue sucedido por el papa León XIV.