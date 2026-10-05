Sociedad

Calendario 2026: cuándo hay feriado y fin de semana largo en octubre

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural caerá lunes y abrirá un descanso de tres días. También contempla jornadas especiales por la visita del papa León XIV

Calendario de papel de octubre de 2026 y una bandera miniatura de Argentina colocados sobre un escritorio de madera.
El feriado del 12 de octubre de 2026 generará un fin de semana largo de tres días entre el sábado 10 y el lunes 12 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El próximo descanso extendido del calendario será el fin de semana largo de octubre de 2026. El lunes 12 será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que se unirán tres jornadas sin actividad habitual para gran parte de los trabajadores: sábado 10, domingo 11 y lunes 12.

La fecha figura entre los feriados trasladables de la Ley 27.399, pero este año no requiere un cambio de día porque coincide con un lunes. El cronograma difundido por la Jefatura de Gabinete también prevé otros recesos antes de fin de año, entre ellos uno nacional y dos de alcance local vinculados con la visita del papa León XIV.

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Cuándo es el feriado y fin de semana largo de octubre 2026

El feriado nacional será el lunes 12 de octubre. Así, luego de un septiembre sin feriados nacionales, se conformará un descanso de tres días desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre inclusive.

La Ley 27.399 dispone el traslado de algunos feriados cuando caen durante la semana, aunque esa regla no se aplica en este caso. La fecha se mantiene en su día original, según el calendario oficial de feriados 2026.

Quienes trabajen durante un feriado nacional perciben la remuneración correspondiente a la jornada más un adicional equivalente, de acuerdo con el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. En términos prácticos, el pago debe ser el doble de un día habitual.

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Manos superpuestas al centro con mangas de colores y parches de banderas sobre un fondo con múltiples banderas latinoamericanas.
El calendario nacional prevé el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural para el lunes 12 de octubre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se conmemora el 12 de octubre

El 12 de octubre recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón al continente americano en 1492 y propone una mirada centrada en el reconocimiento de los pueblos originarios y la pluralidad cultural de la región.

La jornada fue establecida como feriado nacional en 1917 bajo el nombre de Día de la Raza. En 2010, el Decreto 1584/2010 modificó su denominación por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con un enfoque orientado a valorar las identidades que integran el país y América Latina.

Desde 2017, la Ley 27.399 la incluye en la nómina de feriados trasladables. La normativa mantiene el 12 de octubre dentro de ese grupo, aunque en el caso de este año, la coincidencia con un lunes evita cualquier modificación del calendario.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el receso de octubre, noviembre sumará jornadas especiales por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11. El Decreto 1103/2026 declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre; por lo tanto, se formará otro fin de semana largo desde el sábado 7 hasta ese lunes.

La misma norma fijó un feriado local el martes 10 de noviembre para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. El miércoles 11 será feriado solamente en la provincia de Buenos Aires. Estas disposiciones constan en el Decreto 1103/2026 sobre la visita oficial del papa León XIV, publicado en el Boletín Oficial.

Más adelante, el Día de la Soberanía Nacional se trasladará del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, con tres días de descanso entre el sábado 21 y el lunes 23. En diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y se enlazará con el feriado del martes 8 por la Inmaculada Concepción de María: el período abarcará cuatro días, del sábado 5 al martes 8.

El calendario de feriados cerrará el año con el fin de semana largo de Navidad. El viernes 25 de diciembre será feriado nacional y, junto con el sábado 26 y el domingo 27, conformará tres días consecutivos de descanso.

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