Sociedad

Tragedia en El Chaltén: qué se sabe sobre la avalancha en el Cerro Crestón que mató a una esquiadora francesa

Una placa del manto níveo cedió en la ladera este de la montaña y arrastró 400 metros a la pareja de turistas que practicaban una travesía en la reserva Lago del Desierto, en la provincia de Santa Cruz

La víctima tenía 29 años y estaba junto a su pareja cuando ocurrió el desprendimiento de nieve en las inmediaciones del Lago del Desierto. El hombre resultó herido, pero está fuera de peligro
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Una avalancha arrastró 400 metros a una pareja de esquiadores franceses en el cerro Crestón, dentro de la reserva provincial Lago del Desierto, en las cercanías de El Chaltén, Santa Cruz. La mujer, Juliette Agathe Elena Willmann, de 29 años, quedó sepultada bajo la nieve y no sobrevivió. Su esposo, Pierre-Idris Benjamin Gabriel Mehdi, de 30, fue rescatado con vida, aunque con una lesión en la columna cuya gravedad no pudo determinarse de forma inmediata.

El aviso llegó cerca de las 12:30 del martes, cuando un guía que se encontraba en la zona alertó que dos personas habían sido alcanzadas por un desprendimiento del manto níveo. Ambos practicaban esquí de travesía en la ladera este del cerro cuando la placa de nieve cedió y los arrastró pendiente abajo.

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Antes de que llegara cualquier equipo oficial, un grupo de esquiadores que se hallaba en las proximidades fue el primero en alcanzar el sector afectado. Fueron ellos quienes comenzaron las tareas de búsqueda y lograron desenterrar a los dos turistas. Willmann estaba sepultada a aproximadamente un metro y medio de profundidad y, cuando fue localizada, no presentaba signos vitales. Una médica de la posta sanitaria de El Chaltén orientó por radio la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los intentos no obtuvieron respuesta y su fallecimiento fue confirmado posteriormente.

Mehdi, en cambio, permaneció consciente durante todo el rescate. Los primeros profesionales que lo atendieron detectaron una lesión en la columna y, dado que podía movilizarse bajo asistencia, los propios guías decidieron iniciar el descenso con él sin aguardar a los equipos de emergencia, con el objetivo de acelerar los tiempos de evacuación. Tras recibir atención en la posta sanitaria de El Chaltén, fue trasladado al hospital SAMIC para continuar con los estudios correspondientes.

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Operativo de rescate en Cerro Crestón tras avalancha que provocó la muerte de una turista
Un grupo de esquiadores que se encontraba en las proximidades fue el primero en llegar al lugar y comenzó a desenterrar a la pareja antes de la llegada de los equipos oficiales

A las 13:15, Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, la Comisión de Auxilio de El Chaltén y personal de salud organizaron un grupo de intervención para ingresar al sector. Los rescatistas partieron con una camilla, un desfibrilador, oxígeno y elementos de primeros auxilios. El problema era la distancia: desde la Ruta Provincial 41, el trayecto a pie hasta el lugar del accidente puede demandar entre cuatro y cinco horas, según las características del terreno montañoso.

El accidente había ocurrido en un sector de alta montaña cercano al glaciar Huemul, al norte del monte Fitz Roy, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en una zona frecuentada por andinistas que realizan trekking en glaciares y ascensos de alta dificultad. Las fuertes pendientes y el acceso limitado propio de la cordillera patagónica en esta época del año dificultaron las tareas desde el primer momento.

Finalmente, a las 16:58, integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 42 “Calafate” de Gendarmería Nacional y de la Comisión de Auxilio El Chaltén llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de Willmann. Luego de resguardar el sector, colocaron el cuerpo en una bolsa mortuoria e iniciaron el descenso a pulso por el sendero de montaña.

El traslado hasta la Ruta Provincial 41 implicó un esfuerzo considerable para los rescatistas, dadas las condiciones del terreno. Una vez allí, un vehículo institucional llevó el cuerpo hasta la posta sanitaria de El Chaltén. La entrega formal se realizó a las 19:55. De acuerdo con la información preliminar difundida por el Gobierno de Santa Cruz, el desprendimiento habría comenzado por un corte de placa del manto níveo. Las circunstancias exactas del accidente y las lesiones que determinaron el fallecimiento deberán establecerse a partir de las actuaciones y pericias correspondientes.

Quién era la turista francesa

Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón
Willmann había competido en el Freeride World Tour entre 2019 y 2022 y se había instalado en Chamonix tras crecer en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur

Willmann tenía 29 años, había nacido en Marsella y creció en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur, antes de instalarse en Chamonix. Desde pequeña practicó distintas disciplinas: judo, golf, running, mountain bike y esquí alpino, hasta que encontró en el freeride su camino. Entre 2019 y 2022 compitió en el Freeride World Tour, uno de los principales circuitos internacionales de la especialidad.

En el documental RISE with Juliette Willmann, estrenado en 2024, Willmann reflexionó sobre ese recorrido: “Es el freeride lo que me ha ayudado a descubrir hacia dónde iba y a saber por qué lo hacía. Y eso me moldeó como persona”, sostuvo. En ese mismo material también habló sobre su vínculo con la alta montaña: “En la montaña eres vulnerable. Las montañas deciden y hay que escucharlas, hay que respetarlas”, indicó.

Junto a su esposo Mehdi, con quien compartía la pasión por el esquí y las actividades de montaña, Willmann había llegado a la Patagonia en el marco de un recorrido por la cordillera. Días antes de la tragedia, la pareja había publicado registros de sus travesías por la región. La esquiadora compartió imágenes de su ascenso al cerro Madsen, también en las inmediaciones de El Chaltén, donde describió las condiciones que encontraron durante la jornada: una aproximación de unos 10 kilómetros hasta la línea de nieve, una espera para que mejoraran las condiciones meteorológicas y, finalmente, el ascenso hasta la cima. “Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble”, había escrito la deportista.

Mehdi, por su parte, también había compartido registros de sus recorridos por la cordillera patagónica, incluyendo un descenso por un corredor frente al Cerro Castillo, en Chile. Era esa misma travesía la que los había llevado hasta el cerro Crestón cuando se produjo el accidente.

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