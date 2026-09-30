Tucumán: lo frenaron en un control de tránsito, se enojó con la policía y prendió fuego su propia moto

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Rivadeneira, quedó a cargo del caso de un joven de 27 años que prendió fuego su moto frente a efectivos policiales en calle 9 de Julio al 600

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Un control policial de rutina en pleno centro de San Miguel de Tucumán derivó en un episodio que nadie esperaba, El conductor interceptado terminó prendiendo fuego su propia motocicleta en medio de la vía pública, frente a los efectivos que intentaban llevar adelante el procedimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas del martes en calle 9 de Julio al 600, cuando personal del I° Distrito Urbano de la Policía de Tucumán realizaba operativos de control preventivo y de seguridad en la zona céntrica.

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El conductor de 27 años reaccionó de manera agresiva ante la intervención de efectivos del I° Distrito Urbano de la Policía de Tucumán

Al ser interceptado, el conductor —un joven de 27 años— reaccionó de manera agresiva ante la presencia de los efectivos. Lo que sucedió a continuación fue lo que convirtió el procedimiento en un hecho de mayor gravedad.

En plena intervención, y frente a los agentes, el hombre incendió su propia moto en la vía pública, con todo lo que eso implicó para quienes circulaban o se encontraban en las inmediaciones del lugar. La situación de riesgo para terceros fue inmediata, según consignó la propia fuerza policial.

Tras controlar la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, que fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. El rodado, en tanto, quedó en el lugar para que personal de Criminalística realizara las pericias técnicas necesarias.

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El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas del martes en calle 9 de Julio al 600, en pleno centro de San Miguel de Tucumán

La causa fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Rivadeneira, que dispuso las medidas judiciales que corresponden al caso. El hecho fue encuadrado en el artículo 186, inciso 3° del Código Penal, norma vinculada con los delitos contra la seguridad pública. Las actuaciones continuaban en curso mientras se procuraba determinar con mayor precisión las circunstancias que rodearon el episodio.

Manejaba con 2,37 gramos de alcohol en sangre, chocó y se dio a la fuga en la Ruta 40

La Policía localizó al automovilista poco después de que se fugara del lugar del siniestro (Gentileza)

Tras chocar contra otro vehículo en el cruce de la Ruta 40 y Necochea, en Junín de los Andes, un conductor escapó del lugar. Efectivos policiales lo encontraron poco después y el control de alcoholemia registró 2,37 gramos.

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El siniestro se produjo el viernes ocurrió cerca de las 23:00 en la intersección de la ruta y la calle Necochea. Un hombre oriundo de la ciudad de Neuquén permaneció en el lugar junto a su Peugeot 2008 blanco y relató a la Policía que otro vehículo lo había impactado antes de continuar su marcha hacia el sur, sin intercambiar datos.

La denuncia activó un operativo de búsqueda coordinado por la Comisaría 25 de Junín de los Andes. A partir de las características aportadas por el conductor afectado, los efectivos localizaron poco después un Volkswagen Gol blanco. Su conductor, oriundo de Zapala, fue identificado y presentó la documentación requerida para circular.

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Aunque los papeles correspondientes al automóvil se encontraban en regla, los resultados que arrojó el examen de alcoholemia fueron altos. El registro de 2,37 gramos por litro equivale a una concentración de alcohol en sangre de 0,237 %, un nivel que puede asociarse con confusión, somnolencia, pérdida de coordinación y una marcada disminución de la capacidad de reacción.

Frente a esa situación, los agentes labraron el acta por la infracción y, como medida preventiva, retuvieron la Licencia Nacional de Conducir que pertenecía al hombre.

Los procedimientos forman parte de los operativos de prevención que la Policía del Neuquén realiza durante los fines de semana en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, con participación de distintas unidades.

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Según precisó Gómez, los operativos de saturación y alto impacto se realizan los viernes, entre las 19 y las 22. El despliegue reúne a personal de la Comisaría 25, la Brigada Rural y la División Tránsito, que intervienen de manera conjunta en sectores de mayor circulación de ambas localidades.