Dos niños dominicanos siguen desaparecidos en Canadá y Policía busca a su padre

Scot MacDermid y sus hijos Lesley y George continúan en paradero desconocido tras trece días desde su desaparición. (Policía de Edmonton)

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La Policía de Edmonton, en Canadá, emitió órdenes de arresto de alcance nacional contra Scot MacDermid, de 42 años, por la desaparición de sus hijos, George y Lesley, de origen dominicano. El hombre enfrenta dos cargos por presunto secuestro en violación de una orden de custodia.

Los niños tienen 6 y 9 años y no han sido localizados desde el 28 de agosto, cuando fueron vistos junto a su padre en el centro comercial Manning Town Centre, en el noreste de Edmonton.

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Según informó el Servicio de Policía de Edmonton (EPS), las órdenes contra MacDermid fueron emitidas el 23 de septiembre. Los registros judiciales señalan que la acusación formal se presentó el 4 de septiembre por la sustracción de dos menores de 14 años en contra de disposiciones de custodia.

La última pista los ubica en una ciudad fronteriza entre Alberta y Saskatchewan

La Policía indicó que el padre y los dos menores fueron vistos en Lloydminster alrededor de las 18:30 del 28 de agosto. Desde entonces, las autoridades no han determinado la ruta que siguieron ni el lugar en el que podrían encontrarse.

En el momento de ese avistamiento, MacDermid estaba acompañado por otro hombre. Los agentes identificaron y entrevistaron a esa persona, por lo que retiraron una fotografía suya que habían difundido en una alerta inicial.

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Un hombre camina junto a dos niños por un camino de tierra situado en la zona fronteriza entre las provincias de Alberta y Saskatchewan, en Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El EPS precisó que la investigación no reúne por ahora los requisitos para emitir una Alerta Amber. Para activar ese mecanismo en Canadá, los investigadores deben contar con razones para creer que existió un secuestro y que el menor corre un riesgo físico inminente.

“Encontrar a Lesley y George sigue siendo nuestra máxima prioridad”, declaró el sargento Robert Davis, de la Sección de Protección Infantil de la Policía de Edmonton. El funcionario sostuvo que los agentes continúan las tareas para ubicar a los niños “sanos y salvos”.

El caso se produce tras una disputa judicial por la custodia de los menores

La desaparición ocurre después de una disputa por la custodia entre MacDermid y la madre de los niños, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades canadienses. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el padre sostuvo en 2024 que la mujer había trasladado ilegalmente a los menores desde la República Dominicana hacia Canadá.

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Un tribunal falló a favor de la madre y estableció que la residencia habitual de los niños estaba en Edmonton. MacDermid apeló esa decisión, pero el recurso fue rechazado el 14 de junio de 2024.

Los antecedentes judiciales señalan que la pareja se casó en Edmonton en 2016 y que vivió tanto en esa ciudad canadiense como en Puerto Plata, República Dominicana. La separación definitiva ocurrió el 26 de junio de 2023.

La resolución también consignó que MacDermid nació y creció en Canadá, donde tiene empresas e intereses comerciales en Alberta y República Dominicana. La madre nació y creció en territorio dominicano, aunque reside de forma permanente en Canadá desde 2018.

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Un mazo de juez situado entre figuras de papel ilustra un proceso de divorcio y la asignación de la custodia de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía pidió no acercarse al padre ni a los niños

MacDermid mide alrededor de 1,65 m y pesa unos 73 kg. Tiene cabello castaño y ojos azules. George mide cerca de 1,27 m y Lesley, 1,32 m; ambos tienen cabello castaño y ojos marrones.

La Policía advirtió que cualquier persona que los vea no debe acercarse. También pidió que quienes tengan datos sobre su posible ubicación se comuniquen con el EPS al 780-423-4567 o al #377 desde un teléfono móvil. Las denuncias anónimas pueden realizarse ante Crime Stoppers.