Carolina Álvarez, la actriz revelación de “Mis muertos tristes”, habló de su batalla por bajar de peso

La actriz habló sobre el proceso médico que inició tras sufrir dificultades para caminar y respirar durante la grabación de Mis muertos tristes (Mis muertos tristes/ Bondi Live)

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La actriz Carolina Álvarez, una de las revelaciones de Mis muertos tristes, la serie argentino-chilena de Netflix basada en cuentos de la escritora Mariana Enriquez, se refirió a su búsqueda de descenso de peso, un proceso que vinculó con las dificultades de movilidad y respiración que atravesó en los últimos años. “Voy a seguir bajando”, afirmó durante una entrevista en El ejército de la mañana, el programa de Bondi Live.

La actriz explicó que cuenta con el seguimiento de un nutricionista, un cirujano y un psicólogo. También señaló que no puede anticipar el tiempo que le llevará ni el resultado final. “No se sabe bien en cuánto tiempo ni cómo va a ser, pero de a poco voy a seguir bajando”, sostuvo. La actriz aseguró que su decisión está relacionada con una necesidad personal y de salud.

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La actriz Carolina Álvarez posa durante la presentación de la película Mis muertos tristes en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Instagram/ Festival de San Sebastián)

Durante la conversación, Fefe Bongiorno le consultó si su decisión podía interpretarse como una contradicción con los mensajes de amor propio que compartió durante años en redes sociales. Álvarez rechazó esa lectura y consideró que reconocer la necesidad de hacer cambios también forma parte del cuidado personal. “Justamente el amor propio tiene que ver con eso”, respondió. “Yo ya no estaba sana. Podés estar gorda, pero de ahí a estar sana es otro tema”, expresó. “No digo que a todos los gordos les pase, era mi caso puntual y yo ya dije: ‘No, basta’”, indicó.

Según contó, la comunidad que formó en sus redes sociales comprendió los motivos que la llevaron a iniciar el proceso. “Mis seguidores, de verdad, los que están ahí siempre, saben que quieren lo mejor para mí”, dijo. Álvarez relató que su estado físico afectó tanto actividades cotidianas como su trabajo. En particular, explicó que durante la grabación de Mis muertos tristes tuvo dificultades para permanecer de pie durante períodos prolongados. “No me daban las piernas”, afirmó. “Tuve que grabar Mis muertos tristes, lo grabé sentada un montón de tiempo”, se sinceró.

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Mis Muertos Tristes. (L to R) Carlos Portaluppi as Tomás, Alejandra Flechner as Lidia in Mis Muertos Tristes. Cr. Courtesy of Netflix ©2026

Álvarez también describió problemas respiratorios y limitaciones para caminar. Al comparar su situación actual con un período anterior, destacó que pudo recorrer en el Festival de San Sebastián durante la presentación de la serie, una actividad que antes le resultaba difícil. “Yo ahora puedo estar parada, pude caminar en San Sebastián, pude recorrer. Me faltaba el aire, no podía”, sostuvo.

En otro tramo de la charla, la intérprete se refirió a un tratamiento farmacológico que utilizó mientras evaluaba la posibilidad de someterse a una cirugía bariátrica. “Estaba viendo el tema de la bariátrica. Tenía que llegar a un peso para poder hacérmela”, relató. Carolina remarcó que utilizó la medicación bajo prescripción y seguimiento médico, sin embargo, aseguró que suspendió el tratamiento poco después de iniciarlo por los efectos que le provocó. “Me hizo pelota, chicos”, expresó.

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La actriz detalló que padeció náuseas y ganas constantes de vomitar durante tres semanas. “Tres semanas que no podía, me daba todo ganas de vomitar. Fue terrible”, afirmó. Consultada sobre la decisión de interrumpirlo, indicó que se comunicó de inmediato con el profesional que la atendía. “Nunca más’”, explicó.

Nacida en Córdoba y radicada en Buenos Aires desde los cuatro años, Álvarez comenzó a estudiar teatro a los 16. Después participó en castings y tuvo apariciones menores en producciones televisivas, entre ellas Educando a Nina. También trabajó como modelo para marcas de talles grandes.

Mercedes Morán participa en una escena de la producción audiovisual basada en la obra de Mariana Enriquez. (Netflix)

Su llegada a un público amplio se consolidó en 2022, cuando comenzó a publicar sketches humorísticos en redes sociales. En esos videos interpretaba personajes seguros de sí mismos, seductores y desenvueltos. El contenido se viralizó en TikTok y otras plataformas, donde construyó una comunidad propia.

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En 2023 estrenó Mala pecadora, un unipersonal en el que abordó experiencias vinculadas con el sexo, las relaciones, las aplicaciones de citas y la vida fuera de los cánones tradicionales de belleza. En 2025 tuvo además una participación en la segunda temporada de División Palermo, la comedia creada por Santiago Korovsky para Netflix.

En Mis muertos tristes, la actiz interpreta a Julie, sobrina de Ema, el personaje de Mercedes Morán. La joven llega desde Estados Unidos junto con sus padres, encarnados por Alejandra Flechner y Carlos Portaluppi, y comparte con su tía una capacidad para vincularse con los muertos. La serie representó para Carolina Álvarez uno de sus trabajos de mayor alcance. La serie adapta el universo de tres relatos de Enriquez y cuenta con dirección del cineasta chileno Pablo Larraín

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La producción tuvo su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, donde se presentó en formato de largometraje con una duración de 187 minutos, antes de su llegada a Netflix. La interpretación Carolina Álvarez como Julie recibió una ovación al concluir la proyección.