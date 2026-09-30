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Verónica de la Canal dio detalles sobre los vestidos de novia de Lali Espósito y Tini Stoessel: “Me pareció mágico”

La modista reveló que ambas cantantes la convocaron tras años de colaborar con ellas: “Las visto a las dos desde muy chiquitas”

La diseñadora Verónica de la Canal confeccionó los vestidos de novia tras la convocatoria de las dos artistas (Video: Instagram)

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El show conjunto de Lali Espósito y Tini Stoessel en el estadio de River Plate dejó una de las postales más comentadas de los últimos meses en la escena del pop argentino. La recreación del icónico momento que protagonizaron Madonna, Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003 tuvo en los vestidos de novia el elemento central de la puesta en escena. Detrás de esas piezas estuvo Verónica de la Canal, la diseñadora que reveló los pormenores de su trabajo durante una entrevista en el streaming Despierta la Casa.

La modista, que mantiene un vínculo profesional de larga data con ambas artistas, expresó su asombro por la magnitud del encuentro entre las dos cantantes sobre el escenario. “Yo las visto a las dos desde muy chiquitas, a las dos, y en un momento que el estadio se vino abajo, impresionante, fue impresionante”, relató De la Canal en diálogo con Sol Simunovic, conductora del ciclo. La diseñadora recordó además cómo se sucedieron los llamados de cada artista antes de la presentación conjunta: primero fue convocada por Lali para el diseño de su vestido y, poco después, recibió el pedido de Tini para sumarse al mismo proyecto.

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Lali Espósito y Tini Stoessel impactaron a sus fans en River Plate
Lali Espósito y Tini Stoessel recrearon en el estadio de River Plate la presentación de Madonna, Christina Aguilera y Britney Spears de 2003

“Me pareció mágico”, afirmó la diseñadora al referirse a la coincidencia de haber sido elegida por “las dos novias del momento” para una misma producción. El comentario alude directamente al concepto que definió la performance: ambas artistas salieron a escena vestidas de novia, en una referencia a sus propios casamientos recientes, mientras reinterpretaban la clásica escena de Madonna junto a las dos estrellas del pop estadounidense.

Para cada una de las artistas, De la Canal desarrolló una propuesta con identidad propia. En el caso de Lali Espósito, la elección recayó en un brocato de seda natural en color blanco realzado con hilos de plata, combinado con un corset de encaje chantilly que incluyó bordado de cristales y portaligas, en una integración directa con la estética de la lencería nupcial. Para Tini Stoessel, en cambio, la búsqueda se orientó hacia la combinación de texturas: seda natural, shantung de seda bordado con perlas y brocato de seda en tono marfil, todo reforzado con un faldón de tul de gran volumen que aportó dramatismo a cada uno de sus movimientos sobre el escenario.

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Uno de los mayores desafíos del proceso de diseño no estuvo vinculado únicamente a lo estético, sino a la funcionalidad de las piezas durante el show en vivo. Tanto Lali como Tini necesitaban libertad absoluta de movimiento para bailar y cantar, además de la posibilidad de realizar cambios de vestuario en cuestión de segundos. Por ese motivo, cada prenda se estructuró para permitir una extracción rápida de los abrigos principales, de manera tal que los corpiños cumplieran una doble función: formar parte del vestido durante el primer tramo de la performance y luego quedar expuestos como ropa interior tras el cambio exprés.

Las cantantes interpretaron la canción 1Amor tras el cierre del tema Like a Virgin

El tiempo de elaboración de ambas piezas también sorprendió a la audiencia del ciclo de streaming. Ante la consulta sobre la duración del proceso de producción, la diseñadora fue contundente: “Todo esto se realizó en una semana, diez días”, un plazo considerablemente ajustado para dos vestidos de esta complejidad técnica y ornamental.

La presentación conjunta de Lali y Tini incluyó, además, la participación de Marilina Bertoldi, quien se sumó al escenario para completar la tríada que replicaba la performance original de 2003. El momento del beso entre las tres artistas generó una respuesta inmediata del público presente en el Más Monumental, que respondió con gritos y aplausos. Tras el cierre del tema “Like a Virgin”, las dos cantantes interpretaron juntas “1Amor”, canción compuesta por Stoessel, en otro de los pasajes más celebrados de la noche.

El testimonio de Verónica de la Canal aportó una mirada inédita sobre el trabajo previo que sostuvo uno de los momentos más comentados del año en la escena musical argentina, en el que la moda funcionó como pieza clave para narrar el vínculo entre dos de las figuras más relevantes del pop nacional.

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Lali EspósitoLaliTini StoesselTiniVerónica de la CanalVero de la Canal

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