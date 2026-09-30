Cómo será el operativo que se desplegará este fin de semana durante la Peregrinación a Luján

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján unirá el barrio porteño de Liniers con la Basílica bajo el lema Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos

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Este sábado 3 y domingo 4 de octubre, la provincia de Buenos Aires desplegará un operativo de asistencia integral para acompañar a los peregrinos de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, el encuentro religioso de mayor convocatoria del país. Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, los fieles recorrerán a pie los 60 kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica de Luján, y el Gobierno bonaerense estará presente con hospitales móviles, drones de monitoreo, efectivos de seguridad, puntos de distribución de agua y alimentos, y hasta un helicóptero sanitario.

La peregrinación juvenil se realiza ininterrumpidamente desde 1975 y, con el paso de los años, se consolidó como el evento religioso más masivo del país. La caminata parte en Liniers y atraviesa los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, hasta llegar al Santuario de Luján, del Arzobispado de Mercedes-Luján. Al término del recorrido, las misas serán presididas por el padre Lucas García.

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El dispositivo involucra a seis carteras ministeriales que trabajarán en forma coordinada con los municipios del recorrido y con la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el padre Juan Bautista Xatruch. La articulación se seguirá en tiempo real desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con sede en la Universidad Nacional de Luján. De acuerdo con la información oficial de la organización, el comienzo de la caminata está pactado desde el sábado a las 10 de la mañana. A las 23:30 habrá una misa y el domingo será la misa central a partir de las 7:00.

El Ministerio de Salud de la Provincia desplegará hospitales móviles, ambulancias, un shock room y un helicóptero sanitario

“Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión; y este año, al igual que cada octubre, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, sostuvo Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador, según la agencia de noticias NA.

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En materia de seguridad, el ministerio correspondiente aportará efectivos de todas sus áreas, patrulleros, motos, caballos, torres de iluminación y drones de monitoreo, además de apoyo logístico de Defensa Civil y un helicóptero. La cartera de Salud, en tanto, desplegará hospitales móviles, ambulancias y un shock room móvil con personal médico, más un helicóptero sanitario, mientras que la Región 7 de Salud coordinará refuerzos de guardia en los hospitales provinciales y municipales del área de influencia del trayecto.

Desarrollo de la Comunidad sumará 5 puestos de alimentación y 80 baños químicos distribuidos a lo largo de la traza, junto con personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de los menores que participen de la marcha. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, por su parte, garantizará el suministro de agua a través de ABSA, con torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible para sostener el servicio durante toda la jornada. Ambiente instalará puestos de separación y reciclado a lo largo de todo el recorrido.

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Transporte, mientras tanto, dispondrá la prohibición de circulación vehicular sobre la traza y desplegará móviles para organizar el tránsito en los tramos afectados. Trenes Argentinos informó que dispondrá servicios adicionales en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento durante ambas jornadas. El sábado circularán 16 formaciones adicionales desde Moreno hacia Luján, con salidas desde las 4:30 hasta las 23:43, y 14 trenes en sentido inverso, desde las 5:54 hasta las 22:22. El domingo, la empresa operará 12 servicios desde Moreno —con el primero a las 0:48— y 14 desde Luján, con salida inicial a las 0:10. Todos los servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias del ramal.

La traza contará con 80 baños químicos, puestos de alimentación, provisión de agua potable y puntos de reciclaje

Además, se incorporará un servicio eléctrico especial que partirá de Moreno a las 2:30 del domingo 4 con destino final en Liniers, con detención en cada estación del trayecto. Los horarios completos están disponibles en la página oficial de Trenes Argentinos.

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En la web oficial de la Peregrinación a Luján, se puede encontrar un mapa que muestra cómo es el recorrido, por dónde pasa y dónde estarán los puestos sanitarios, de hidratación y de apoyo. Todos gratuitos.

Para el regreso, el sitio oficial de la Peregrinación a Luján recomienda coordinar el traslado con algún conocido o sumarse al grupo de la parroquia más cercana al domicilio para contratar transporte en conjunto. Si bien el transporte público operará con refuerzos, se espera una alta demanda y sugiere evaluar otras alternativas.

En cuanto al equipaje, la web oficial aconseja llevar calzado e indumentaria adecuados, protector solar, repelente para mosquitos, comida suficiente para todo el recorrido, botella de agua de uso personal, documentos y el número de teléfono de un contacto de emergencia. Quienes tomen medicamentos deben recordar incluirlos, y se pide a todos los peregrinos que lleven una bolsa de residuos para no dejar desechos en la ruta.

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