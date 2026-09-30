Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”

El ministro Javier Alonso destacó la reducción de los homicidios en la provincia de Buenos Aires a cerca de 800 casos anuales

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El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió la política de seguridad implementada por la Provincia, rechazó que existan zonas liberadas y aseguró que los principales indicadores de violencia muestran una evolución favorable en los últimos años. En una entrevista con Infobae al Regreso, también cuestionó la falta de recursos nacionales para combatir el narcotráfico y habló sobre la interna del peronismo y el futuro político de Axel Kicillof.

Frente a la sucesión de robos, entraderas, tiroteos y homicidios registrados en distintos puntos del conurbano, Alonso defendió las estadísticas oficiales y destacó la reducción de los asesinatos en territorio bonaerense.

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“Hace 20 años teníamos 2.700 homicidios por año en la provincia. Hace diez años teníamos 1.700. Desde que estamos nosotros, estamos en torno a los 800. El año pasado tuvimos 780. En 2022 tuvimos 740, cifras muy bajas”, sostuvo.

El funcionario atribuyó parte de esa evolución a una mayor coordinación entre los municipios, la Policía Bonaerense, los fiscales, los jueces y los sistemas de monitoreo. “El hecho característico fue haber logrado alinear los esfuerzos de los gobiernos municipales con el gobierno provincial, la actuación de la Policía con todo lo que tiene que ver con el monitoreo de cámaras, con la articulación con los jueces, con los fiscales, con muchas mesas de coordinación”, explicó.

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El ministro Javier Alonso destacó la reducción de los homicidios en la provincia de Buenos Aires a cerca de 800 casos anuales (Infobae en Vivo)

Alonso también rechazó que haya sectores de la provincia sin presencia policial. “No hay zonas liberadas”, afirmó, y explicó que los intendentes pueden conocer dónde se encuentra cada patrullero mediante un sistema de GPS y controlar los tiempos de respuesta ante las llamadas al 911.

Para el ministro, el homicidio constituye uno de los principales indicadores para evaluar la evolución de la inseguridad. “El homicidio es un punto de llegada, la cifra más blanca que hay sobre la seguridad. Cuando bajan los homicidios, en general hay un correlato también en los otros delitos”, sostuvo.

La situación en La Matanza

Alonso también se refirió a la situación de La Matanza, uno de los distritos más poblados y complejos de la provincia. Allí destacó el despliegue policial y los resultados de los operativos realizados durante el año.

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“En estos ocho meses llevamos 4.600 personas detenidas en La Matanza. Tenemos 400 vehículos patrullando La Matanza”, aseguró.

El funcionario destacó además una reducción del robo automotor. Según las cifras que presentó, el delito cayó un 41% entre 2024 y 2025 y volvió a reducirse un 15% entre 2025 y 2026.

También señaló una disminución de los homicidios en ocasión de robo: 24 casos en 2024, 18 en 2025 y 14 durante el año en curso. “En todo septiembre tuvimos un homicidio en ocasión de robo”, afirmó.

Los operativos de seguridad en La Matanza registraron 4.600 personas detenidas y la asignación de 400 patrulleros

Alonso vinculó parte de los problemas de seguridad de determinados barrios con la pobreza, la desigualdad y la falta de infraestructura. En ese contexto, destacó las intervenciones realizadas en Puerta de Hierro y San Petersburgo, donde, según explicó, se desarmaron cientos de construcciones y búnkeres vinculados al narcomenudeo.

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El reclamo por los recursos contra el narcotráfico

El combate contra el narcotráfico fue otro de los ejes centrales de la entrevista. Alonso aseguró que existe coordinación con el Gobierno nacional, pero cuestionó la cantidad de recursos destinados a la Provincia. “La coordinación está, lo que no están son los recursos”, afirmó.

El ministro señaló que durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación mantuvo numerosas reuniones y compartió información de inteligencia criminal. Sin embargo, cuestionó el equipamiento que, según su perspectiva, recibió la Provincia.

“¿Vos sabés cuántos patrulleros compró el Gobierno nacional? Yo no lo sé, no vi ninguno. Bullrich una sola vez anunció la compra de 90 motos”, sostuvo.

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Alonso también planteó una diferencia entre la estructura destinada a combatir el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Según indicó, en Santa Fe hay un fiscal dedicado a la lucha contra la droga cada 88.000 habitantes, mientras que en territorio bonaerense hay uno cada un millón.

El funcionario sostuvo además que algunas investigaciones recientes permitieron detectar redes con conexiones internacionales y movimientos de personas entre distintos países de la región. “La frontera no existe”, afirmó.

Javier Alonso cuestionó la falta de recursos enviados por el Gobierno nacional para la lucha contra el narcotráfico (Infobae en Vivo)

Más detenidos y una mirada sobre los homicidios

Otro de los datos utilizados por Alonso para defender la política de seguridad fue el crecimiento de la población penitenciaria bonaerense.

“En toda la provincia hay 18 mil personas más en la cárcel que cuando llegué. Había 47 mil personas en el sistema penitenciario y hoy hay 65 mil”, afirmó.

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El ministro también desglosó las principales causas de los homicidios registrados en la provincia. Según explicó, el 25% corresponde a ajustes de cuentas entre delincuentes, vinculados con disputas territoriales, narcotráfico o deudas; el 18% se relaciona con conflictos interpersonales y el 13% ocurre durante robos.

Alonso agregó que un 20% corresponde a delincuentes abatidos y que el resto se distribuye entre otras categorías, entre ellas los femicidios.

En relación con la violencia de género, destacó la utilización de dispositivos de prevención para las mujeres que realizan denuncias. “Apenas una mujer hace la denuncia, se pone una aplicación en el teléfono, con un botón antipánico. Cada vez que el violento se acerca a la casa, eso nos permitió una presencia permanente”, explicó.

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Alonso habló de Kicillof y la interna peronista

La entrevista también derivó hacia la interna del peronismo y el futuro político del gobernador bonaerense. Consultado por las diferencias con sectores de La Cámpora, Alonso distinguió entre las posiciones de algunos dirigentes y el respaldo que, según afirmó, existe entre las bases electorales. “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”, sostuvo.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires remitió 21 solicitudes formales de audiencia al presidente Javier Milei

El ministro consideró que las diferencias dentro del espacio responden principalmente a una discusión entre dirigentes y aseguró que el gobernador bonaerense está ampliando su respaldo político. “Axel está creciendo en cada una de las provincias donde va. Está creciendo como una esperanza, es un reconocimiento que viene de abajo hacia arriba”, afirmó.

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Alonso también defendió la realización de elecciones primarias como mecanismo para definir candidaturas. “Para mí sería muy importante que la PASO exista, que haya una PASO y que se legitimen los candidatos en una PASO”, sostuvo.

Ante una eventual competencia entre Kicillof y Cristina Kirchner, evitó anticipar un escenario electoral concreto. Sobre la expresidenta, señaló: “Ojalá que la situación de Cristina sea de otra manera. Hoy entendemos que la situación está difícil para que sea candidata”.

Por último, Alonso cuestionó la relación institucional con el Gobierno nacional y aseguró que la Provincia solicitó en reiteradas oportunidades una reunión con el presidente Javier Milei. “21 cartas le enviamos al Presidente pidiendo audiencia”, afirmó.

El funcionario, sin embargo, destacó que hubo coordinación entre Nación y Provincia para preparar el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV. Según explicó, el dispositivo contempla los estándares exigidos por la Guardia Vaticana y un despliegue especial para las actividades previstas en el Cottolengo y la misa en Luján.

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