El comunicado de Turf tras la denuncia contra su cantante, Joaquín Levinton: “No vamos a hacer públicas conversaciones privadas”

Comunicado de Turf por la denuncia que recibió su cantante, Joaquín Levinton

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El grupo Turf emitió un comunicado para respaldar a su cantante, Joaquín Levinton, tras la denuncia por violación agravada que recayó sobre el cantante el lunes pasado, y aseguró que la denunciante —quien ya lo había acusado por el mismo delito en 2023— lo venia contactando de manera insistente a lo largo de este año, sin obtener respuesta. La banda, que además de Levinton está integradad por Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia, sostuvo que todos esos mensajes serán aportados a la Justicia.

En el comunicado, que publicó en sus redes sociales oficiales, la agrupación escribió textualmente: “Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen. No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo. Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia. Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente.”

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La causa tramita en el Juzgado N°50 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Carlos Bruniard, y fue iniciada luego de que la denunciante —una mujer de 39 años, empleada administrativa con domicilio en Balvanera— se presentara en la Comisaría Vecinal 3A. La calificación legal aplicada en el expediente corresponde al tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal: violación agravada por violencia, amenaza o abuso coactivo, con una escala penal de seis a quince años de prisión.

Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton

La denunciante asegura que la relación duró cinco años y describe episodios de violencia física y sexual

Según consta en la causa, a la que accedió Infobae, la mujer describió un vínculo que se extendió entre 2015 y 2020, durante el cual afirma haber sufrido violencia física y psicológica en forma reiterada. En su relato ante las autoridades, sostuvo que fue obligada a consumir cocaína y forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Declaró además que Levinton filmaba esas situaciones y le daba instrucciones precisas sobre lo que debía hacer frente a cámara, y que cuando intentaba oponerse recibía insultos y agresiones verbales.

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Uno de los episodios relatados en el expediente ocurrió en el departamento que el cantante ocupaba entonces en la calle Charcas: la denunciante intentó retirarse y, según su testimonio, él se lo impidió y la tomó con fuerza del cuello con intención de ahorcarla. Finalmente logró escapar. La nueva denuncia, según un reporte de la causa, habría sido detonada por un encuentro reciente en el que la mujer encontró las filmaciones realizadas años atrás y en el que Levinton la habría desafiado a acusarlo nuevamente ante la Justicia.

No es la primera vez que la misma mujer denuncia al músico: en 2023 radicó una acusación por el mismo delito en el Juzgado N°6, que terminó archivada. El comunicado de Turf señaló que ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, y que en aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente y le enviaba mensajes. Fuentes policiales citadas por Infobae, en cambio, indicaron que el archivo se produjo porque Levinton habría convencido a la denunciante de retirar la acusación.

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El comunicado de Joaquín Levinton

Levinton negó los hechos

El cantante se presentó junto a su abogado ante el juzgado interviniente y quedó a entera disposición de la Justicia. En sus publicaciones en redes sociales, Levinton negó categóricamente los hechos y rechazó que hubiera existido una relación de pareja: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, escribió. Afirmó que esta persona lo viene acosando hace años, que llegó a presentarse de manera violenta en la puerta de su casa, y que durante 2026 recibió numerosos mensajes suyos —incluyendo fotos y videos— sin responderlos nunca. Dijo haberla bloqueado en reiteradas oportunidades, pero que ella lograba volver a contactarlo desde números telefónicos distintos. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.

El comunicado de la banda cerró con una aclaración sobre los límites de su exposición pública: “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”.

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El show de Turf en Villa General Belgrano

La denuncia irrumpe a días de una presentación confirmada de Turf en la fiesta Oktoberfest de Villa General Belgrano, Córdoba, prevista para el 2 de octubre. Hasta el momento en que se conoció la acusación, la presencia de la banda en ese festival estaba asegurada, según fuentes de la organización le confirmaron a Teleshow. La situación judicial podría condicionar la participación del grupo en el evento.