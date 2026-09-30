Crimen y Justicia

Qué declararon los detenidos por la violenta entradera al reconocido abogado en Martínez

Braian Britez y Katerine Lovaiza fueron indagados esta tarde por la fiscal Carolina Asprella. Ella está acusada como partícipe necesaria y él es señalado como uno de los autores del asalto. Cómo sigue el caso

DETENIDOS E INDAGADOS POR LA ENTRADERA AL ABOGADO EN MARTINEZ
Braian Britez y Katerine Lovaiza
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Los dos detenidos por la violenta entradera que sufrió el reconocido abogado y economista Guillermo Cabanellas en su casa de Martínez fueron indagados este miércoles a la tarde por la fiscal Carolina Asprella. Mientras Katerine Lovaiza declaró y dio su versión sobre las pruebas que la vinculan con el caso, Braian Britez hizo uso de su derecho a negarse a declarar, según pudo saber Infobae.

Lovaiza, a quien la Fiscalía le atribuye una participación necesaria en el robo, reconoció su vínculo con Britez y admitió algunas de las circunstancias que forman parte de la acusación en su contra.

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Entre ellas, haber ido a la cafetería donde quedó registrada por una cámara de seguridad después de la entradera. Sin embargo, sostuvo que desconocía el origen ilícito de los elementos que la investigación vincula con el asalto, indicaron fuentes del caso a este medio.

Katerine Lovaiza cometió el peor traspié y fue a una cafetería después de la entradera al abogado en Martínez: las cámaras la registraron haciendo una compra

La secuencia en la cafetería es, justamente, una de las pruebas que la complican. Horas después del robo a Cabanellas y su pareja, Lovaiza quedó filmada cuando intentó realizar una compra con una de las tarjetas sustraídas a las víctimas, de acuerdo con la reconstrucción de los investigadores.

Con ese y otros elementos incorporados al expediente, Lovaiza continuará imputada como partícipe necesaria del robo.

La postura de Britez durante la indagatoria fue diferente. Se negó a declarar ante la fiscal Asprella y no respondió preguntas sobre el hecho que se le atribuye.

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El joven, de 24 años, es señalado como uno de los presuntos autores materiales de la entradera y ya estaba bajo investigación por otros robos. Al momento de ser localizado tenía, además, un pedido de captura vigente en una causa por otro asalto a mano armada.

Precisamente, ese otro expediente tenía escuchas telefónicas en curso, una circunstancia que también permitió a los investigadores avanzar sobre sus movimientos.

Tamara Lovaiza, la hermana de Katerine: fue aprehendida y luego liberada
Tamara Lovaiza, la hermana de Katerine: fue aprehendida y luego liberada

La situación de Tamara Lovaiza

Durante los procedimientos también fue identificada Tamara Lovaiza, hermana de Katerine y titular del Volkswagen Bora que aparece en la investigación.

Fuentes judiciales aclararon a Infobae que Tamara no quedó aprehendida ni está imputada por la entradera.

El Bora es una de las piezas que permitieron reconstruir los movimientos de la banda. Las cámaras de seguridad municipales lo registraron tanto en el recorrido relacionado con el asalto como durante la fuga y posteriormente fue localizado por los investigadores.

El VW Bora empleado en el hecho
El VW Bora empleado en el hecho

El asalto

La entradera ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre en la casa de Cabanellas, de 76 años, en Martínez, partido de San Isidro.

De acuerdo con la reconstrucción, al menos cuatro delincuentes irrumpieron en la propiedad mientras el abogado dormía junto a su pareja. Una vez dentro, uno de los asaltantes golpeó a Cabanellas en el ojo izquierdo y la banda redujo a las víctimas.

Los ladrones escaparon con 4.800 dólares, teléfonos celulares, joyas y tarjetas de crédito, entre otras pertenencias.

La investigación posterior combinó el análisis de cámaras de seguridad con el seguimiento de los movimientos realizados con los medios de pago robados. Esa reconstrucción condujo hasta Britez y Katerine Lovaiza, quienes quedaron aprehendidos.

En el caso de ella, uno de los elementos centrales fue justamente el intento de utilizar una de las tarjetas sustraídas después del asalto. Britez, por su parte, quedó bajo la lupa no solo por las pruebas reunidas en esta causa sino también por la investigación previa que ya pesaba sobre él.

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