Nicaragua

CIDH otorga medidas cautelares a Thelma Montenegro por riesgo para su vida bajo custodia del régimen en Nicaragua

La medida exige al régimen nicaragüense informar las circunstancias de su arresto y el lugar donde permanece recluida

Retrato de primer plano medio de una mujer vestida con una blusa de encaje frente a un arbusto florecido en blanco y negro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Thelma Montenegro debido al riesgo sobre su vida en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles medidas cautelares a favor de Thelma del Rosario Montenegro Centeno al considerar que enfrenta una situación de gravedad y urgencia ante el riesgo de un daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal en Nicaragua.

La decisión consta en una resolución emitida el 28 de septiembre y difundida este 30 de septiembre. El organismo indicó que Montenegro permanece bajo custodia del régimen nicaragüense, sin que exista información oficial sobre su paradero, su estado de salud o las condiciones en las que se encuentra detenida.

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Según la CIDH, la falta de datos oficiales se suma a la incomunicación total y prolongada de la beneficiaria, quien no habría podido recibir visitas ni mantener contacto regular con familiares, allegados o representantes legales de confianza.

El organismo añadió que, por las circunstancias del caso, Thelma Montenegro puede estar expuesta a una afectación mayor de sus derechos.

La CIDH señaló que Montenegro permanece incomunicada y bajo custodia del régimen sin información oficial sobre su paradero. (Cortesía: Comisión Interamericana de DDHH)
La CIDH señaló que Montenegro permanece incomunicada y bajo custodia del régimen sin información oficial sobre su paradero. (Cortesía: Comisión Interamericana de DDHH)

CIDH pidió a Nicaragua revelar dónde está detenida

Entre las medidas solicitadas, la Comisión requirió que la dictadura Ortega-Murillo adopte acciones para proteger la vida, la integridad personal y la salud de Montenegro.

También pidió que las autoridades detallen su paradero, informen las circunstancias y condiciones de su arresto y revelen el lugar donde está recluida. La resolución demanda que se garanticen visitas, contacto periódico y acceso de sus familiares y de abogados de confianza.

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De igual forma, la CIDH solicitó que se asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales. Además, la dictadura deberá disponer una evaluación médica integral e inmediata, garantizar atención básica y especializada, y permitir el acceso oportuno a los medicamentos y a la información vinculada con su estado de salud.

El organismo regional también instó a Nicaragua a acordar las medidas de protección con Montenegro y sus representantes. A la vez, pidió que informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos denunciados y evitar que se repitan.

Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
El organismo internacional exigió al régimen nicaragüense garantizar visitas periódicas y el acceso de abogados de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madres de Abril denunció dos detenciones a Montenegro en agosto

La Asociación Madres de Abril sostuvo a finales de agosto que Montenegro fue detenida por segunda vez el 23 de ese mes. De acuerdo con el comunicado de la organización, la mujer había acudido el 19 de agosto a realizar un trámite para renovar su licencia y quedó retenida en la Jefatura Policial de Pantasma hasta la tarde del 22 de agosto.

AMA afirmó que, al día siguiente, cerca de las 21.30 (hora local), una patrulla policial volvió a su vivienda para llevársela. La organización indicó que, tras las gestiones de sus familiares, el 25 de agosto recibieron información de que había sido trasladada a Managua, al Distrito Policial III.

Pintura al óleo de una mujer con blusa blanca, vincha amarilla y cinturón de seguridad dentro de un vehículo.
La Asociación Madres de Abril denunció que la segunda detención de Montenegro ocurrió el 23 de agosto tras un trámite personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación exigió “la liberación inmediata e incondicional”, además de información oficial sobre su situación jurídica y su ubicación. También responsabilizó a las autoridades nicaragüenses y policiales por su vida.

Montenegro es familiar de víctimas de hechos de violencia ocurridos en 2019, según la organización. AMA señaló que ella ha reclamado procesos de verdad y justicia por sus parientes y denunció que otros integrantes de su familia estuvieron encarcelados entre 2020 y 2023.

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