“Le estaba comiendo el hueso”: una vecina relató cómo fue el brutal ataque de un pitbull a una jubilada en Córdoba

Una jubilada de 82 años ingresó a terapia intensiva con una fractura de fémur tras sufrir el ataque de un pitbull en Villa Allende, Córdoba

Guardar

Una jubilada de 82 años quedó internada en terapia intensiva con una fractura de fémur tras ser atacada por un pitbull en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, en la provincia de Córdoba. No fue el primero. El mismo animal ya había mordido a otra vecina del sector dos años antes, y la justicia lo había devuelto a sus dueños.

Desde la ventana de su casa, Noemí —la mujer que había sobrevivido al primer ataque— escuchó los gritos de la jubilada este martes. Salió corriendo. Cuando llegó a la calle, el perro todavía estaba encima de la víctima. Ni la propia dueña del animal lograba frenarlo.

PUBLICIDAD

“La vi tirada en el suelo, le había masticado el pie y le estaba comiendo el hueso”, relató la vecina en diálogo con La Voz. Los que llegaron después para auxiliar a la mujer tuvieron que recurrir a un arma blanca para que el pitbull la soltara. El animal murió en el lugar.

Noemí conoce esa desesperación desde adentro. En mayo de 2024, el mismo perro se abalanzó sobre ella. Levantó el brazo para protegerse y el animal le hundió los dientes. Las heridas requirieron atención médica y las secuelas no desaparecieron. “Cuando cambia el tiempo, el brazo me revienta del dolor”, dijo.

PUBLICIDAD

Los vecinos utilizaron un arma blanca para liberar a la víctima y provocaron la muerte del animal en el lugar del hecho

Más de dos años después, el dolor físico convive con algo que no cede: el miedo. Durante meses no pudo salir de su casa. Hoy sigue sin poder caminar por la calle con tranquilidad. “Tengo pánico; veo un perro y me parece que me viene a morder”, afirmó.

Después de aquel primer ataque, Noemí recorrió comisaría por comisaría buscando una respuesta. No la encontró. Lo que más la marcó fueron las respuestas: no podían hacer nada porque “la vida de un perro valía más que la de una persona”.

Según informó InfoVillaAllende, en aquel episodio de 2024 el pitbull también la embistió y mordió a su propio dueño. La justicia, de todas formas, dispuso la restitución del animal. El perro estuvo alojado unos días en la comisaría de Villa Allende y a la semana volvió con la familia. Desde entonces, los intentos de agresión contra vecinos y mascotas del sector se volvieron habituales.

PUBLICIDAD

Uno de los episodios que Noemí recordó con más alarma involucró a un niño. En una de las escapadas del pitbull, el animal ingresó a la propiedad de una vecina de la zona. El menor que estaba allí logró ser puesto a resguardo segundos antes de que el perro lo alcanzara. La vecina narró ese momento como un punto de inflexión para el barrio, aunque las autoridades no actuaron.

Una vecina atacada por el mismo perro en mayo de 2024 enfrenta secuelas físicas permanentes y episodios de pánico al salir a la calle (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la falta de respuesta institucional se sumó la tensión con los propietarios del animal. Noemí contó que, tras la mordedura que sufrió, ninguno de los dueños se acercó a preguntar por su estado. “A mí personalmente no me vinieron a preguntar cómo estaba ni si necesitaba un antibiótico; son malos vecinos con todo el mundo e insultan a todos”, sostuvo. El último trámite policial que había realizado antes del ataque de este martes, de hecho, fue por las burlas y provocaciones que recibía cada vez que salía de su casa, ubicada en diagonal a la vivienda de los propietarios del canino.

PUBLICIDAD

El martes, junto a la jubilada de 82 años, también fue asistida otra mujer, de 72 años, que presentaba una herida cortante en una mano y debió ser trasladada para recibir atención. La Policía de Córdoba y la fiscalía de turno tomaron control de la zona, recabaron testimonios y abrieron una causa judicial contra los dueños del pitbull.

La presencia policial en el sector se mantuvo sin interrupciones hasta la madrugada. Noemí explicó que el médico forense tardó en llegar porque estaba atendiendo otro siniestro fatal registrado en la avenida Circunvalación. La jubilada de 82 años permanece internada en el Hospital Vicente Agüero de Jesús María, luchando contra las consecuencias de las mordeduras y la grave fractura que le dejó el ataque.

PUBLICIDAD