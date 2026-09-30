El tenso momento entre Maxi Ghione y Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand que volvió a viralizarse tras su detención

La detención del actor reavivó el recuerdo del cruce mediático que mantuvo con Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand hace dos décadas (Video: Archivo)

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La detención de Maxi Ghione, ocurrida la noche del martes 29 de septiembre en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia indebida de arma de fuego, reavivó en las redes sociales el recuerdo de uno de los episodios más recordados de la carrera del actor: su pelea con Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand, ocurrida hace más de 20 años, volvió a viralizarse, como un hecho que todavía genera repercusión cada vez que se menciona su nombre.

El actor, de 53 años, fue arrestado durante un allanamiento en su vivienda de Lehmann, en la provincia de Santa Fe, luego de que un hombre lo denunciara por un hecho ocurrido el 20 de septiembre. Según la presentación judicial, el denunciante había acordado un encuentro con Ghione, quien habría contratado sus servicios como escort, y aseguró que no pudo retirarse de la vivienda durante aproximadamente cinco horas. También relató que el actor le mostró dos armas cargadas en un momento del encuentro. Tras el operativo, a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, la Policía de Investigaciones de Santa Fe secuestró un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y 94 municiones de distintos calibres.

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El actor Maxi Ghione fue detenido en Lehmann, provincia de Santa Fe, tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia de armas

En medio de la repercusión por su detención, resurgió el episodio que mantiene a Ghione asociado públicamente al nombre de Carlín Calvo desde hace más de dos décadas. El cruce se produjo durante una emisión de la mesa de Mirtha Legrand en la que el actor participaba junto a Juan Leyrado y Rodolfo Ranni, sus compañeros de elenco en la obra teatral “Los Machos”. En ese entonces, Ghione tenía 29 años, atravesaba su primer protagónico y mantenía en reserva su condición de sordera.

Antes de la emisión en vivo, el actor les había pedido a sus compañeros que no hicieran referencia a su problema auditivo durante el almuerzo televisivo. Sin embargo, Calvo hizo un comentario al respecto y, convencido de que el programa estaba en un corte publicitario, Ghione respondió con una frase sobre el ACV que había sufrido su colega: “A vos te tienen que cortar la carne y nadie te dice nada”. La emisión estaba efectivamente al aire, y la propia Mirtha Legrand intervino en ese momento para marcar su desacuerdo con lo sucedido.

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Durante años, Ghione cargó con el rótulo de haber sido el agresor de aquel cruce, una etiqueta que buscó desarmar en distintas entrevistas. “Hace 20 años que vengo bancando que gente, sin saber, digan ‘ese es el que le faltó el respeto a Carlos Calvo’”, había explicado el actor en 2024 en una nota con A la tarde (América TV). Según su versión, el comentario surgió como reacción a una situación de maltrato sostenida durante toda la emisión: “Lo primero que hizo cuando vamos al aire fue que cada vez que la señora se dirigía a mí, todos, no solamente Calvo, los tres, empezaron ‘háblele fuerte que es sordo’, ‘sordo’, ‘sordo’”.

Ghione sostuvo en entrevistas posteriores que su reacción fue una respuesta al maltrato recibido por su condición auditiva durante la emisión

El actor había justificado su reacción al comparar ambas condiciones médicas en disputa. “Él estaba con un ACV, no podía cortar la carne y yo tengo una esclerosis y no puedo escuchar, entonces estamos más o menos en igualdad de condiciones, nada más que uno despierta más ternura tal vez”, había señalado. Y agregó una reflexión sobre la imagen pública construida en torno a Calvo, fallecido en diciembre de 2020: “Cómo le explicás a la señora que Carlín, con su nombre Carlín, es un tierno y no lo fue”.

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Ghione también había apuntado contra el trato que recibió de sus compañeros de elenco durante esa etapa de su carrera. “Me hacían rancho aparte, me daban la espalda, no me hablaban… son los tres maltratadores. Los tres maltratadores famosos porque es incómodo trabajar con ellos”, había disparado en la misma entrevista, en la que llegó a desafiar directamente a Leyrado y Ranni, los dos integrantes vivos de aquel elenco.

El actor había reconocido además el impacto que ese episodio tuvo sobre su carrera y su vida personal. “Casi digo ‘me dedico a otra cosa, si la televisión es esto yo no quiero esto para mí’. Mirá lo que puede lograr un tipo sobre un joven”, había concluido, al describir las consecuencias de un cruce que, según su relato, distorsionó su imagen pública durante dos décadas.

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La causa que motivó la detención de Ghione permanece en curso, a cargo del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. Hasta el momento, la Justicia no informó una imputación formal ni una resolución definitiva sobre la situación procesal del actor, mientras continúan las medidas probatorias dispuestas por la fiscalía.