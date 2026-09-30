Costa Rica

Costa Rica reactiva proyecto para llevar nuevamente el tren al Pacífico tras más de tres décadas

El Gobierno firmó una cooperación por USD 1,6 millones con el BCIE para financiar estudios de prefactibilidad y factibilidad de la rehabilitación ferroviaria entre Alajuela, Caldera y Puntarenas

El Gobierno de Laura Fernández firmó una cooperación técnica con el BCIE para estudiar la rehabilitación del tren hacia Puntarenas.(Cortesía: Universidad de Costa Rica)
El Gobierno de Laura Fernández firmó una cooperación técnica con el BCIE para estudiar la rehabilitación del tren hacia Puntarenas.(Cortesía: Universidad de Costa Rica)
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El Gobierno de Costa Rica dio este miércoles un nuevo paso para analizar el regreso del tren a Puntarenas con la firma de una cooperación técnica con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinada a financiar los primeros estudios para rehabilitar el corredor ferroviario que conecta Alajuela, Caldera y Puntarenas.

El anuncio se realizó durante el Consejo de Gobierno celebrado en la provincia del Pacífico, donde la presidenta Laura Fernández presentó la iniciativa como uno de los proyectos de infraestructura a largo plazo de su administración.

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La cooperación alcanza los USD 1.6 millones y estará destinada a desarrollar estudios de prefactibilidad y factibilidad, por lo que el acuerdo todavía no implica el inicio de la construcción ni establece una fecha para el eventual regreso de los trenes a la provincia.

Durante el acto, autoridades del BCIE explicaron que los recursos permitirán desarrollar la primera etapa técnica necesaria para establecer las condiciones bajo las cuales podría rehabilitarse la infraestructura ferroviaria.

Estamos haciendo una donación de un millón seiscientos mil dólares para los primeros estudios para que, como dice la señora presidenta, el tren vuelva a Puntarenas”, señaló durante la actividad Erwin Masís, representante ante el organismo regional.

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La cooperación fue suscrita por Fernández, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Álvaro Bermúdez, y el jefe país del BCIE, Álvaro Alfaro.

La mandataria invitó también a diputados y autoridades municipales de Puntarenas a participar como testigos de la firma y señaló que la iniciativa debe entenderse como un proyecto de alcance provincial y de largo plazo.

Está en marcha, hay que llevar adelante los estudios para que, ojalá, en mediano plazo, el tren vuelva a llegar a Puntarenas”, manifestó Fernández.

El BCIE aportará USD 1,6 millones para realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad del corredor ferroviario. (BCIE). EFE/ Gustavo Amador
El BCIE aportará USD 1,6 millones para realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad del corredor ferroviario. (BCIE). EFE/ Gustavo Amador

La ruta que deberá analizarse

De acuerdo con lo anunciado durante el Consejo de Gobierno, los estudios se concentrarán en la posibilidad de rehabilitar la vía ferroviaria entre Puntarenas, Caldera y Alajuela.

La iniciativa busca establecer la viabilidad técnica y económica de recuperar un corredor que durante décadas tuvo un papel importante en la conexión ferroviaria entre el Pacífico y el Valle Central.

Fernández recordó durante su discurso el cierre de los servicios ferroviarios ocurrido en 1995 y vinculó el nuevo estudio con la posibilidad de recuperar una infraestructura que estuvo relacionada históricamente con la actividad económica y turística puntarenense.

La mandataria destacó que han transcurrido 31 años desde aquella suspensión y aseguró que el objetivo de la cooperación recién firmada es determinar las condiciones necesarias para volver a conectar la provincia mediante ferrocarril.

Sin embargo, el anuncio se encuentra todavía en una fase de estudios, por lo que aspectos como el costo total de una eventual rehabilitación, características del servicio, frecuencia, demanda proyectada, modalidad de financiamiento y cronograma de construcción deberán definirse posteriormente.

El Gobierno tampoco anunció durante la actividad una fecha específica para iniciar obras.

El análisis contempla la conexión ferroviaria entre Alajuela, Caldera y Puntarenas, según lo anunciado durante el Consejo de Gobierno. Crédito: Viator
El análisis contempla la conexión ferroviaria entre Alajuela, Caldera y Puntarenas, según lo anunciado durante el Consejo de Gobierno. Crédito: Viator

Costa Rica mantiene otros planes ferroviarios

La iniciativa para el Pacífico coincide con otros proyectos ferroviarios que el país mantiene en diferentes etapas.

El BCIE ha participado durante los últimos años en el financiamiento y preparación del Tren Eléctrico de Pasajeros de la Gran Área Metropolitana, un proyecto distinto al anunciado este miércoles para Puntarenas.

En septiembre de 2025, el organismo informó que se había estructurado un esquema de financiamiento por USD 800 millones para las líneas 1 y 2 del sistema de tren eléctrico de la GAM con participación del propio BCIE, la Unión Europea y el Fondo Verde para el Clima.

Ese proyecto contempla transporte ferroviario dentro de la Gran Área Metropolitana y no debe confundirse con los nuevos estudios dirigidos a evaluar la rehabilitación del corredor hacia el Pacífico.

El BCIE ha mantenido durante los últimos años cooperación con Costa Rica en iniciativas vinculadas con infraestructura vial, movilidad y transporte ferroviario.

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