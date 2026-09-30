Boca Juniors lanzó sus redes sociales en inglés: el saludo de Lautaro Di Lollo que se volvió viral

Jugadores del club deportivo Boca Juniors se graban a sí mismos para realizar una presentación en idioma inglés e invitar a los aficionadas a seguir los canales oficiales de la institución.

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Boca Juniors presentó este miércoles sus cuentas oficiales de X e Instagram en inglés, una iniciativa institucional que busca ampliar la llegada del club a seguidores de habla no hispana. La novedad se difundió a través de un video protagonizado por integrantes del plantel profesional, en el que cada jugador se dirigió a los nuevos seguidores con frases en inglés.

El video contó con la participación de Santiago Ascacíbar, Lautaro Di Lollo, Facundo “Jagger” Herrera, Alan Velasco, Ángel Romero, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Rodrigo Battaglia, además del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien abrió y cerró la presentación. Cada futbolista aportó una frase distinta, desde saludos de bienvenida hasta presentaciones personales, en un formato pensado para viralizarse entre el público internacional.

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Entre todas las intervenciones, la que generó mayor repercusión fue la del defensor central Lautaro Di Lollo, quien se presentó con la frase “my name is Lautaro Di Lollo” y una pronunciación particular que los usuarios de redes sociales identificaron de inmediato. El jugador, nacido en San Justo, ya había alcanzado notoriedad en las semanas previas por sus videos de saludos de cumpleaños a hinchas, que terminaron compilados y viralizados por su forma distintiva de hablar, en particular la pronunciación de la doble ele de su apellido.

Lautaro Di Lollo muestra una camiseta azul y amarilla del equipo de fútbol Boca Juniors con su nombre y el número 40.

Ese antecedente convirtió frases como “vacilá” y “eso Lollio” en parte del repertorio habitual entre los propios compañeros de plantel. Tras el triunfo de Boca por 3 a 2 ante Racing, que clasificó al equipo a las semifinales de la Copa Argentina, jugadores como Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Alan Velasco, Malcom Braida, Milton Delgado y Tomás Belmonte replicaron esas expresiones en los comentarios de una publicación de Di Lollo en Instagram. La propia cuenta oficial del club retomó una de esas frases virales para acompañar una imagen de Enner Valencia tras su triplete frente a la Academia.

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La repercusión del defensor también llegó hasta jugadores de otros clubes. El mediocampista español Ander Herrera comentó la publicación con la frase “Di Lollo me hace feliz”, días después de haberle pedido, a través de otro comentario en el que lo llamó “Turro”, que enviara “un saludito a los bosteros que vivimos en España”. El intercambio se sumó a la serie de reacciones que acompañaron el lanzamiento de las nuevas cuentas.

El video generó una ola de comentarios entre los hinchas, que combinaron elogios y memes. Frases como “contenidazo”, “el mejor video del mundo”, “videazo” y “let’s go Boca” se repitieron en las respuestas a la publicación.

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Desde el club señalaron que la apertura de la cuenta en inglés busca fortalecer la comunicación con audiencias que no tienen al español como idioma principal, en línea con la estrategia de instituciones deportivas de alcance global. Boca citó como referencia el trabajo de clubes como París Saint-Germain, Barcelona y la Selección argentina, que desarrollan contenidos en distintos idiomas para ampliar su base de seguidores.

(Fotobaires)

Con el nuevo canal, la institución suma una herramienta adicional para difundir novedades institucionales, resultados deportivos y contenidos exclusivos ante un público internacional. El anuncio se realizó apenas días después de la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa Argentina.

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En paralelo al lanzamiento de las redes en inglés, el cuerpo técnico que conduce Arruabarrena realiza una evaluación física de los jugadores que terminaron con molestias tras el cruce ante Racing. Jagger Herrera, quien debió ser reemplazado sobre el final del partido y fue visto con hielo en la pierna derecha, no cuenta con parte médico oficial, aunque todo indica que se trató de un golpe y que estará disponible para el duelo ante Unión.

Si no surgen novedades, Arruabarrena planea sostener la base del equipo titular para el próximo compromiso, dado que el calendario ofrece una semana de descanso antes del siguiente partido. La rotación más marcada llegaría recién el 9 de octubre, cuando el equipo visite a Instituto en Córdoba, en la antesala de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, que comenzará el 13 de octubre.

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