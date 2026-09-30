Deportes

Boca Juniors lanzó sus redes sociales en inglés: el saludo de Lautaro Di Lollo que se volvió viral

El club presentó sus nuevas cuentas de X e Instagram con un video protagonizado por el plantel profesional, que generó una ola de comentarios y memes entre los hinchas

Jugadores del club deportivo Boca Juniors se graban a sí mismos para realizar una presentación en idioma inglés e invitar a los aficionadas a seguir los canales oficiales de la institución.

Guardar

Boca Juniors presentó este miércoles sus cuentas oficiales de X e Instagram en inglés, una iniciativa institucional que busca ampliar la llegada del club a seguidores de habla no hispana. La novedad se difundió a través de un video protagonizado por integrantes del plantel profesional, en el que cada jugador se dirigió a los nuevos seguidores con frases en inglés.

El video contó con la participación de Santiago Ascacíbar, Lautaro Di Lollo, Facundo “Jagger” Herrera, Alan Velasco, Ángel Romero, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Rodrigo Battaglia, además del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien abrió y cerró la presentación. Cada futbolista aportó una frase distinta, desde saludos de bienvenida hasta presentaciones personales, en un formato pensado para viralizarse entre el público internacional.

PUBLICIDAD

Entre todas las intervenciones, la que generó mayor repercusión fue la del defensor central Lautaro Di Lollo, quien se presentó con la frase “my name is Lautaro Di Lollo” y una pronunciación particular que los usuarios de redes sociales identificaron de inmediato. El jugador, nacido en San Justo, ya había alcanzado notoriedad en las semanas previas por sus videos de saludos de cumpleaños a hinchas, que terminaron compilados y viralizados por su forma distintiva de hablar, en particular la pronunciación de la doble ele de su apellido.

Lautaro Di Lollo muestra una camiseta azul y amarilla del equipo de fútbol Boca Juniors con su nombre y el número 40.

Ese antecedente convirtió frases como “vacilá” y “eso Lollio” en parte del repertorio habitual entre los propios compañeros de plantel. Tras el triunfo de Boca por 3 a 2 ante Racing, que clasificó al equipo a las semifinales de la Copa Argentina, jugadores como Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Alan Velasco, Malcom Braida, Milton Delgado y Tomás Belmonte replicaron esas expresiones en los comentarios de una publicación de Di Lollo en Instagram. La propia cuenta oficial del club retomó una de esas frases virales para acompañar una imagen de Enner Valencia tras su triplete frente a la Academia.

PUBLICIDAD

La repercusión del defensor también llegó hasta jugadores de otros clubes. El mediocampista español Ander Herrera comentó la publicación con la frase “Di Lollo me hace feliz”, días después de haberle pedido, a través de otro comentario en el que lo llamó “Turro”, que enviara “un saludito a los bosteros que vivimos en España”. El intercambio se sumó a la serie de reacciones que acompañaron el lanzamiento de las nuevas cuentas.

El video generó una ola de comentarios entre los hinchas, que combinaron elogios y memes. Frases como “contenidazo”, “el mejor video del mundo”, “videazo” y “let’s go Boca” se repitieron en las respuestas a la publicación.

Desde el club señalaron que la apertura de la cuenta en inglés busca fortalecer la comunicación con audiencias que no tienen al español como idioma principal, en línea con la estrategia de instituciones deportivas de alcance global. Boca citó como referencia el trabajo de clubes como París Saint-Germain, Barcelona y la Selección argentina, que desarrollan contenidos en distintos idiomas para ampliar su base de seguidores.

(Fotobaires)
(Fotobaires)

Con el nuevo canal, la institución suma una herramienta adicional para difundir novedades institucionales, resultados deportivos y contenidos exclusivos ante un público internacional. El anuncio se realizó apenas días después de la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa Argentina.

En paralelo al lanzamiento de las redes en inglés, el cuerpo técnico que conduce Arruabarrena realiza una evaluación física de los jugadores que terminaron con molestias tras el cruce ante Racing. Jagger Herrera, quien debió ser reemplazado sobre el final del partido y fue visto con hielo en la pierna derecha, no cuenta con parte médico oficial, aunque todo indica que se trató de un golpe y que estará disponible para el duelo ante Unión.

Si no surgen novedades, Arruabarrena planea sostener la base del equipo titular para el próximo compromiso, dado que el calendario ofrece una semana de descanso antes del siguiente partido. La rotación más marcada llegaría recién el 9 de octubre, cuando el equipo visite a Instituto en Córdoba, en la antesala de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, que comenzará el 13 de octubre.

Temas Relacionados

Lautaro Di LolloBoca Juniors

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO: Argentina vs Bolivia, se juega el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi

El equipo de Lionel Scaloni afronta el primero de sus tres compromisos durante la fecha FIFA. Transmiten TyC Sports, DSports y Telefé a las 21

EN VIVO: Argentina vs Bolivia, se juega el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi

“Envidiosos, despectivos e ignorantes”: el fuerte mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el escándalo con Portugal

Elma Aveiro arremetió contra el periodismo, la estructura de la selección y la sociedad lusa en general, luego de que el futbolista abandonara la concentración del combinado europeo

“Envidiosos, despectivos e ignorantes”: el fuerte mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el escándalo con Portugal

El presidente del Barcelona destapó el intento de fichar a otro argentino, además de Julián Álvarez: “Lo quería a cualquier precio”

Joan Laporta sorprendió al revelar los detalles de las negociaciones con el Inter para quedarse con Lautaro Martínez: “Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar”

El presidente del Barcelona destapó el intento de fichar a otro argentino, además de Julián Álvarez: “Lo quería a cualquier precio”

La fuerte crítica de una figura de España contra Argentina a dos meses de la final del Mundial: “Es una imagen fea, antifútbol”

Aymeric Laporte aseguró que los árbitros no tuvieron rigor para sancionar la “agresividad” del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo

La fuerte crítica de una figura de España contra Argentina a dos meses de la final del Mundial: “Es una imagen fea, antifútbol”

El video del brutal accidente del argentino Kevin Benavides en el Rally de Marruecos

El salteño salió ileso después de que la Toyota Hilux T1+ diera tres vueltas de campana cerca de Zagora, en el kilómetro 196,6 de la especial cronometrada

El video del brutal accidente del argentino Kevin Benavides en el Rally de Marruecos

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Satisfactory anuncia ‘Core Values’, su primera expansión de pago subterránea

‘Queen’s Domain’, el RPG inspirado en ‘King’s Field’, fija su estreno para octubre

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Presley Gerber habría recaído en el consumo de sustancias momentos antes de su muerte: esto reveló un nuevo video de TMZ

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica reactiva proyecto para llevar nuevamente el tren al Pacífico tras más de tres décadas

Costa Rica reactiva proyecto para llevar nuevamente el tren al Pacífico tras más de tres décadas

CIDH otorga medidas cautelares a Thelma Montenegro por riesgo para su vida bajo custodia del régimen en Nicaragua

Dos niños dominicanos siguen desaparecidos en Canadá y Policía busca a su padre

Elena Rose llevó su música y sus raíces a Le Défilé en París

El Presidente de Guatemala admite participación militar en Huité tras dos días de silencio y ordena una comisión investigadora