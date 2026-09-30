La fuerte crítica de una figura de España contra Argentina a dos meses de la final del Mundial: “Es una imagen fea, antifútbol”

El defensor campeón del mundo aseguró que la Albiceleste fue un equipo "antifútbol" durante la Copa del Mundo

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Ya pasaron más de dos meses de la final ganada por la selección de España ante Argentina en el Mundial 2026, pero el partido jugado en los Estados Unidos permanece en la retina de muchos protagonistas y uno de los ganadores de aquella definición con La Furia Roja brindó una entrevista publicada el lunes pasado en la que volvió a apuntar contra el plantel de Lionel Scaloni y lo catalogó como un rival que apeló a ser “antifútbol” durante la Copa del Mundo.

Aymeric Laporte, quien conforma la zaga central de los europeos con Pau Cubarsí, dejó su testimonio con el canal de YouTube de Mario Suárez, ex jugador del Atlético de Madrid, entre otros equipos, que ahora se desenvuelve como comentarista en transmisiones deportivas. En ese intercambio, que se prolongó por más de 40 minutos, fue interrogado sobre sus declaraciones previas a la definición, en las que había dicho que la Albiceleste es “un equipo que deja muchos recados” y que en los últimos encuentros “hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar”.

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Frente a esto, Laporte continuó en la misma tesitura de sus dichos iniciales y puso el foco en el presunto juego brusco del campeón en Qatar 2022: “Lo que todo el mundo vio al final... Parecía que se les permitía más. No por figuras que puedan estar dentro del equipo, me da igual los nombres... Si lo llega a hacer otro equipo, no se habría permitido tanto. Es una imagen fea que en varios partidos se vea agresividad, antifútbol. No es fútbol eso”.

Sin embargo, Laporte no profundiza en cuáles jugadas observó esas actitudes del equipo Celeste y Blanco durante su camino en la competición, sumado al hecho de que debió afrontar tres suplementarios contra Cabo Verde, Suiza y España en las diferentes rondas eliminatorias. “Me molestaba un poco ver esa imagen dentro del fútbol. Ahora implementando con el VAR con cada toque y que, de repente, haya empujones más fuertes de lo debido y se les permitía un poquito más. Pero nada, algo polémico, que tampoco quiero hablar más”.

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Leandro Paredes fue sancionado con 10 partidos de castigo en la selección argentina, luego de pelearse con los jugadores de España en Nueva Jersey (Créditos: AP/Yuki Iwamura)

De esta manera, el defensor del Athletic Club de Bilbao concentró su mirada en los incidentes registrados al final del partido con Leandro Paredes en el centro de la escena. El volante de Boca Juniors pareció reaccionar ante algún gesto provocador de Eric García y lo sujetó del cuello al defensor, sumado a que empujó a Gavi. Esto llevó a que la FIFA lo sancione con 10 partidos de penalidad al mediocampista argentino, mientras que Gavi fue castigado con un encuentro de sanción, entre otros suspendidos. Cabe recordar que el subcampeón también sufrió la expulsión de Enzo Fernández durante el compromiso.

Por otro lado, Aymeric Laporte le mandó un mensaje a Nicolás Otamendi, quien se mostró crítico con sus colegas después de la caída en Nueva Jersey por sus opiniones sobre el juego del elenco argentino. El francés nacionalizado español de 32 años buscó calmar las aguas con uno de sus ex compañeros en el Manchester City: “Imagino que Nico quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Yo lo conozco fuera del fútbol, estuvimos juntos en el City, somos amigos y es una muy buena persona”.

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Además, Laporte aseguró que los partidos más complicados del Mundial fueron el debut contra Cabo Verde (0-0) y la llave de cuartos ante Bélgica destrabada en el final con un gol de Mikel Merino a los 88 minutos. Incluso, aseguró que el encuentro contra la Argentina no fue el mejor de la selección europea durante la cita: “El partido de la final fue el más significativo, 100 por ciento, pero no creo que haya sido nuestro mejor fútbol. Contra Francia (semifinales) jugamos mejor”.