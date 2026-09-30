El presidente del Barcelona destapó el intento de fichar a otro argentino, además de Julián Álvarez: “Lo quería a cualquier precio”

Lautaro Martínez, en un entrenamiento de la selección argentina (afa.com.ar)

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Joan Laporta reveló que intentó contratar a Lautaro Martínez “a cualquier precio” y que fue el propio Inter de Milán quien bloqueó la operación antes de que pudiera avanzar. La confesión del presidente del Barcelona llegó en una entrevista con el Corriere dello Sport publicada este miércoles, y pone en perspectiva un mercado de pases que el club catalán vivió con más frustraciones que alegrías: antes de perseguir al capitán del conjunto neroazzurro, ya había chocado contra una pared igual de sólida en su intento por incorporar a Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid.

“Todo es verdad, quería a Lautaro a cualquier precio. Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar. Así que llamé al presidente Beppe Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta”, declaró Laporta al diario deportivo con sede en Roma. La frase, directa y sin matices, confirma lo que durante semanas circuló como rumor en los medios europeos: el delantero argentino estuvo genuinamente en la agenda de la dirigencia blaugrana.

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Según detalló el propio Laporta, el contacto fue directo y sin intermediarios. “Un día llamé a Beppe Marotta: él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico. Pero ni siquiera me dejó terminar de hablar”, relató el dirigente, que describió la conversación como breve y concluyente. La postura del Inter con su capitán no dejó margen de negociación.

El respeto a Marotta frenó cualquier insistencia

Lo que siguió al primer llamado fue, según el propio Laporta, una decisión consciente de no presionar más. “Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones; no había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua; no fuimos más allá por respeto a él y al Inter”, explicó el mandatario.

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Julián Álvarez, con la casaca del Atlético de Madrid

La mención a los vínculos personales entre ambos dirigentes no es menor. El Barcelona optó por no forzar una situación que, además de complicada en términos económicos, hubiera tensado una relación institucional que Laporta claramente valora. “En cualquier caso no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería conservarlo. Así que, por respeto a Beppe, a quien aprecio mucho, nos detuvimos”, agregó.

Desde la vereda opuesta, Lautaro Martínez tomó posición pública a comienzos de septiembre. En la gala Gran Galà del Calcio, el delantero de 29 años reconoció que el interés del club catalán “es un honor”, pero dejó en claro que su decisión estaba tomada: “He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor”. Una declaración que, en la práctica, cerró cualquier especulación sobre su futuro a corto plazo.

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El verano que empezó con Julián Álvarez y terminó con Adeyemi y Gabriel Jesús

El intento por Lautaro no fue el primero ni el más ruidoso del verano barcelonista. Antes, el club había centrado sus esfuerzos en contratar a Julián Álvarez, entonces en el Atlético de Madrid, cuya salida el club madrileño bloqueó con la misma firmeza que el Inter aplicó semanas después con su capitán. La operación por el cordobés, compañero de Lautaro en la selección argentina, fue la novela de la ventana de traspasos: negociaciones prolongadas, expectativa pública y un final sin acuerdo.

Joan Laporta apostó por dos jugadores de la selección argentina (EFE / Enric Fontcuberta)

Fue precisamente el fracaso en esa gestión lo que abrió paso al interés renovado por Lautaro. Con Julián descartado, Laporta recurrió al teléfono para llamar a Marotta, y el resultado fue idéntico: otra negativa. Ninguna de las dos incorporaciones se materializó, y el Barcelona terminó cerrando el mercado con las llegadas de Karim Adeyemi y Gabriel Jesús como alternativas al ataque que buscaba.

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Con nueve temporadas en el Inter, 179 goles y 57 asistencias en 379 partidos oficiales, y nueve títulos conquistados con el club, Lautaro es hoy por hoy una pieza considerada intocable en el conjunto del Giuseppe Meazza. Por ahora, su vida seguirá siendo en Milán.