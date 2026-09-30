Luis Lacalle Pou en IDEA: “El Presidente tiene que tener paciencia, prudencia y equilibrio”

Luis Lacalle Pou participó del Coloquio de IDEA

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Un salón colmado y en silencio siguió con atención la presentación del ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien hizo hincapié en tres ejes centrales que los empresarios miraron con mucha simpatía y que, por lo menos en las palabras, se contrapuso en el discurso político que hoy tiene la Argentina.

“Hace falta tener paciencia, prudencia y equilibrio. Hay que entender que cada palabra que uno dice como presidente tiene impacto. Hay que pensar ese verbo porque, si es equivocado, se siembra eso y se cosechan tormentas”.

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Lacalle Pou se mostró distendido, cómodo y con muchas ganas de expresar sensaciones y sentimientos de lo que fue su paso como presidente de Uruguay, pero con aseveraciones que fueron recibidas con risas y aplausos por parte de los empresarios presentes en la primera jornada del Coloquio de IDEA.

En una mezcla de tranquilidad y humildad, con zapatillas y camisa, el ex mandatario señaló que en ese lugar “hay que sentir la humildad de la historia y la responsabilidad del momento”. “Hay que saber tener paciencia y el presidente tiene que ser factor primario de unión y no de separación”, sostuvo.

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Gustavo Manríquez, CEO del Banco Supervielle, fue quien moderó la conversación. Frente a la consulta de si es más importante la estabilidad macroeconómica e institucional, Lacalle Pou se tomó unos segundos y señaló que lo más importante es “la estabilidad cotidiana, que las cosas caminen”.

Luis Lacalle Pou sostuvo que un presidente debe actuar con "paciencia, prudencia y equilibrio"

“Hay que tener en cuenta que siempre hay que pensar en lo que tiene que pasar para que lo que un presidente dice, un Congreso aprueba y un ministro empuja llegue a una oficina pública en una ciudad en el centro del país. Si un inversor observa que eso sucede, genera confianza. La confianza se muestra con el tiempo. Del verbo al hecho, y eso consumándose, es donde nace la esperanza. Si ese inversor ve que pasan los políticos y las cosas siguen funcionando, se renueva la esperanza”, resaltó.

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Pero el ex presidente de Uruguay también aseguró que tampoco se mostraba tan conforme con esa estabilidad “a secas” y señaló que eso “está perfecto”, aunque “hay que desafiarla”. “Tengo cierta preocupación de que la estabilidad no se convierta en apoltronamiento, porque esa estabilidad no genera crecimiento, no genera cambio. Tenés que ser una especie de guía”, indicó.

El ex titular del Ejecutivo uruguayo tiene la particularidad de haber sido quien rompió la supremacía del Frente Amplio en las elecciones del vecino país. Frente a la consulta respecto de si ser presidente es ser guía, señaló que el punto “es el mandato que tenés, cuánto sos representante y cuánto sos guía”. “Tenés que tener una pata en cada lado, pero no podés ir a contramano de la sociedad”, completó el concepto.

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La estabilidad de Uruguay es representada por un grupo de consensos. En este punto, Lacalle Pou manifestó: “Nosotros ganamos en un acuerdo de cinco partidos, en donde dos sumaban menos de dos puntos, pero valían tanto como el que más sumaba”.

“Primero, yo podía avanzar más rápido y solo, o más lento y acompañado. No sirve de nada ir solo. Los consensos se construyen en el camino y hay que saber que, si elegís ese tono -el de los consensos-, es el que tenés que seguir. Si elegís el de los agravios, es otro camino”, advirtió.

Lacalle Pou fue y vino en varias ocasiones de su exposición en lo que tiene que ver con la relación de un presidente con la sociedad. En este punto, dijo que “un gobernante es tanto y cuanto la espalda popular que tiene”. “Si tiene respaldo popular, tiene legitimidad para avanzar”, señaló.

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Aunque el auditorio se mostraba satisfecho y seguía con gusto la exposición, Manríquez finalizó con la pregunta sobre cuál creía que debía ser el rol del empresariado en un país: “El empresario debe cumplir la regla, pedir que se cumpla y no aprovecharse de que no se cumpla, porque eso genera un problema para el país. Además, debe aportar experiencia, conocimiento y ser buen ciudadano y, además, tienen que entender que el que está mejor, tuvo acceso a la educación, a la salud, tiene una obligación con la ciudadanía”, respondió el ex mandatario.

Para finalizar, Lacalle Pou dejó un guiño para el lobby en buenos términos, al señalar que era “hincha de los grupos de presión a cara descubierta”.

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Con esta frase, con un aplauso cerrado, el ex presidente de Uruguay se retiró sonriente del escenario en el hotel Sheraton de Mar del Plata.