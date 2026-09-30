Deportes

El video del brutal accidente del argentino Kevin Benavides en el Rally de Marruecos

El salteño salió ileso después de que la Toyota Hilux T1+ diera tres vueltas de campana cerca de Zagora, en el kilómetro 196,6 de la especial cronometrada

El terrible accidente de Kevin Benavides

Guardar

Kevin Benavides sufrió un fuerte accidente y este miércoles abandonó en la segunda etapa del Rally de Marruecos, cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. El salteño, navegado por Lisandro Sisterna, sufrió un fuerte impacto con su Toyota Hilux T1+, en la categoría principal de la especialidad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 196,6 del tramo, cerca de Zagora, luego de que el vehículo perdiera estabilidad al atravesar una zona de ondulaciones de tierra conocidas como dubbies. La camioneta golpeó primero con su parte delantera, dio más de tres vueltas de campana, un total de seis vuelcos y terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas, aunque destrozada, lo que impidió la continuidad del binomio en el evento africano.

PUBLICIDAD

Benavides y Sisterna, quienes corren con una Hilux atendida por el equipo Overdrive, habían superado el punto de control del kilómetro 195 en el quinto puesto de la etapa. Al salir del vehículo, todavía desorientados por el impacto, preguntaron: “¿Veníamos de ese lado o aquel otro?”.

Varios aficionados que se encontraban en el sector colaboraron para retirar las piezas desprendidas por el golpe. Los competidores que circulaban detrás debieron reducir la velocidad en esa zona de alta velocidad hasta que llegó la asistencia.

El testimonio de Kevin Benavides tras sufrir un accidente durante la etapa de rally

La dupla argentina había comenzado la jornada con registros competitivos. En el kilómetro 15 de la especial, Benavides y Sisterna aventajaban por ocho segundos a Carlos Sainz, que corre con un Ford Raptor, y estaban entre los mejores tiempos.

PUBLICIDAD

Antes del vuelco, la pareja ocupaba el 15º puesto de la clasificación general. La carrera representaba una nueva exigencia para Benavides en Ultimate, después de sus antecedentes como ganador del Rally Dakar de motos en 2021 y 2023, primero con Honda y luego con KTM.

El salteño expresó su frustración tras el abandono a través de sus redes sociales: “Muy triste. Veníamos haciendo una carrera increíble, en el top cinco. Al caer, la camioneta pegó de atrás, fue hacia adelante y dio un par de vuelcos. Veníamos rápido aquí”. Luego se lamentó y afirmó que “en un segundo todo puede cambiar... Veníamos en un gran día, con ritmo de top 5, pero lamentablemente estas cosas pasan en las carreras. Dolorido más en el corazón que físicamente, pero me he levantado de varias caídas y de esta vamos a aprender para seguir adelante”.

La prueba tuvo 300 kilómetros cronometrados, con salida y llegada en Zagora, y fue ganada por el sudafricano Henk Lategan (Toyota). El piloto superó por 41 segundos al polaco Erik Goczal (Ford), mientras que el español Carlos Sainz completó el podio parcial.

Así quedó la camioneta de Kevin Benavides (MAGREB AFRICA DEPORTES MARRUECOS)
Así quedó la camioneta de Kevin Benavides (MAGREB AFRICA DEPORTES MARRUECOS)

Lategan, acompañado por el ruso Brett Cummings, completó la etapa en 3h28m34s. El brasileño Lucas Moraes (Dacia) y el español Pablo Moreno finalizaron cuartos, a 4m46s, y conservaron el liderazgo de la general con 6h11m41s. El qatarí Nasser Al-Attiyah, último ganador del Rally Dakar y competidor de Dacia, terminó 44º en una jornada adversa. En tanto, Sainz recibió una penalización de cinco minutos, pero se mantuvo tercero en la clasificación general, a 2m43s de Moraes.

La pareja argentina formada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, debutante en la Ultimate también con una Hilux, terminó 17ª en la segunda etapa, a 15m05s de Lategan. En la general, el matrimonio cordobés marcha 32, a 1h17m50s de la punta.

En motos, Luciano Benavides (KTM), hermano de Kevin y ganador del Rally Dakar este año, terminó cuarto y quedó a 6m24s del australiano Daniel Sanders (KTM), ganador de la etapa con 3h35m14s. Sanders lidera la general con 6h26m32s, mientras que el argentino ocupa el quinto puesto, a 8m19s.

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) terminó detrás de Sanders y quedó a casi tres minutos en la clasificación acumulada. El español Edgar Canet (KTM) se mantiene tercero, a más de cuatro minutos del australiano, mientras que Lorenzo Santolino (Sherco) descendió al 15º lugar tras una jornada complicada.

La tercera etapa se disputará el jueves, nuevamente con salida y llegada en Zagora y con un tramo cronometrado de 363 kilómetros.

Temas Relacionados

Kevin BenavidesRally de MarruecosCampeonato Mundial de Rally Raiddeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El curioso medio de transporte que eligió LeBron James para viajar de su casa al entrenamiento con su nuevo equipo de la NBA

La estrella de Philadelphia Sixers tiene residencia en Nueva York y optó por el transporte aéreo para acortar tiempos

El curioso medio de transporte que eligió LeBron James para viajar de su casa al entrenamiento con su nuevo equipo de la NBA

El fallo que conmueve a la Premier League: dieron a conocer la fecha en la que saldrá la “histórica” sanción al Manchester City

El club dispone hasta el viernes de esta semana para presentar formalmente su apelación

El fallo que conmueve a la Premier League: dieron a conocer la fecha en la que saldrá la “histórica” sanción al Manchester City

Argentina vs Bolivia, el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi: Prestianni y Nico Paz serán titulares

El equipo de Lionel Scaloni afrontará el primero de sus tres compromisos durante la fecha FIFA. Transmiten TyC Sports, DSports y Telefé a las 21

Argentina vs Bolivia, el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi: Prestianni y Nico Paz serán titulares

Los mejores memes del sorpresivo retiro de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal: la “reacción” de Lionel Messi

Usuarios de redes sociales compararon la salida del delantero con escenas de La Pulga y multiplicaron las bromas sobre su vínculo con el entrenador Jorge Jesus

Los mejores memes del sorpresivo retiro de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal: la “reacción” de Lionel Messi

La historia detrás de la salida de Esteban Ocon de Haas en la F1: los roces internos y el “efecto post Alpine”

Se filtraron las razones por las que el francés no seguirá en el team estadounidense. Las tensiones y quejas que llevaron a la ruptura

La historia detrás de la salida de Esteban Ocon de Haas en la F1: los roces internos y el “efecto post Alpine”

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Satisfactory anuncia ‘Core Values’, su primera expansión de pago subterránea

‘Queen’s Domain’, el RPG inspirado en ‘King’s Field’, fija su estreno para octubre

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

ENTRETENIMIENTO

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

El registro de 2026 alcanza 52 feminicidios verificados en Cuba hasta el 14 de septiembre

Del gol soñado ante el Real Madrid a la espinita de Santos Laguna: la travesía del hondureño ‘Choco’ Lozano por Europa y México

Nuevo ajuste de combustibles en Panamá: la gasolina de 95 llegará a $5.39 por galón

Laura Fernández aún no define el ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y convoca a sectores productivos