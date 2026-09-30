El video del brutal accidente del argentino Kevin Benavides en el Rally de Marruecos

El terrible accidente de Kevin Benavides

Guardar

Kevin Benavides sufrió un fuerte accidente y este miércoles abandonó en la segunda etapa del Rally de Marruecos, cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. El salteño, navegado por Lisandro Sisterna, sufrió un fuerte impacto con su Toyota Hilux T1+, en la categoría principal de la especialidad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 196,6 del tramo, cerca de Zagora, luego de que el vehículo perdiera estabilidad al atravesar una zona de ondulaciones de tierra conocidas como dubbies. La camioneta golpeó primero con su parte delantera, dio más de tres vueltas de campana, un total de seis vuelcos y terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas, aunque destrozada, lo que impidió la continuidad del binomio en el evento africano.

PUBLICIDAD

Benavides y Sisterna, quienes corren con una Hilux atendida por el equipo Overdrive, habían superado el punto de control del kilómetro 195 en el quinto puesto de la etapa. Al salir del vehículo, todavía desorientados por el impacto, preguntaron: “¿Veníamos de ese lado o aquel otro?”.

Varios aficionados que se encontraban en el sector colaboraron para retirar las piezas desprendidas por el golpe. Los competidores que circulaban detrás debieron reducir la velocidad en esa zona de alta velocidad hasta que llegó la asistencia.

El testimonio de Kevin Benavides tras sufrir un accidente durante la etapa de rally

La dupla argentina había comenzado la jornada con registros competitivos. En el kilómetro 15 de la especial, Benavides y Sisterna aventajaban por ocho segundos a Carlos Sainz, que corre con un Ford Raptor, y estaban entre los mejores tiempos.

PUBLICIDAD

Antes del vuelco, la pareja ocupaba el 15º puesto de la clasificación general. La carrera representaba una nueva exigencia para Benavides en Ultimate, después de sus antecedentes como ganador del Rally Dakar de motos en 2021 y 2023, primero con Honda y luego con KTM.

El salteño expresó su frustración tras el abandono a través de sus redes sociales: “Muy triste. Veníamos haciendo una carrera increíble, en el top cinco. Al caer, la camioneta pegó de atrás, fue hacia adelante y dio un par de vuelcos. Veníamos rápido aquí”. Luego se lamentó y afirmó que “en un segundo todo puede cambiar... Veníamos en un gran día, con ritmo de top 5, pero lamentablemente estas cosas pasan en las carreras. Dolorido más en el corazón que físicamente, pero me he levantado de varias caídas y de esta vamos a aprender para seguir adelante”.

PUBLICIDAD

La prueba tuvo 300 kilómetros cronometrados, con salida y llegada en Zagora, y fue ganada por el sudafricano Henk Lategan (Toyota). El piloto superó por 41 segundos al polaco Erik Goczal (Ford), mientras que el español Carlos Sainz completó el podio parcial.

Así quedó la camioneta de Kevin Benavides (MAGREB AFRICA DEPORTES MARRUECOS)

Lategan, acompañado por el ruso Brett Cummings, completó la etapa en 3h28m34s. El brasileño Lucas Moraes (Dacia) y el español Pablo Moreno finalizaron cuartos, a 4m46s, y conservaron el liderazgo de la general con 6h11m41s. El qatarí Nasser Al-Attiyah, último ganador del Rally Dakar y competidor de Dacia, terminó 44º en una jornada adversa. En tanto, Sainz recibió una penalización de cinco minutos, pero se mantuvo tercero en la clasificación general, a 2m43s de Moraes.

PUBLICIDAD

La pareja argentina formada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, debutante en la Ultimate también con una Hilux, terminó 17ª en la segunda etapa, a 15m05s de Lategan. En la general, el matrimonio cordobés marcha 32, a 1h17m50s de la punta.

En motos, Luciano Benavides (KTM), hermano de Kevin y ganador del Rally Dakar este año, terminó cuarto y quedó a 6m24s del australiano Daniel Sanders (KTM), ganador de la etapa con 3h35m14s. Sanders lidera la general con 6h26m32s, mientras que el argentino ocupa el quinto puesto, a 8m19s.

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) terminó detrás de Sanders y quedó a casi tres minutos en la clasificación acumulada. El español Edgar Canet (KTM) se mantiene tercero, a más de cuatro minutos del australiano, mientras que Lorenzo Santolino (Sherco) descendió al 15º lugar tras una jornada complicada.

PUBLICIDAD

La tercera etapa se disputará el jueves, nuevamente con salida y llegada en Zagora y con un tramo cronometrado de 363 kilómetros.