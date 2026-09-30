El curioso medio de transporte que eligió LeBron James para viajar de su casa al entrenamiento con su nuevo equipo de la NBA

La estrella de la NBA, LeBron James, se traslada en helicóptero desde Nueva York a Philadelphia para entrenar con los Sixers

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La estrella de la NBA, LeBron James, protagonizó el momento del día con un episodio excéntrico que no pasó inadvertido. El máximo anotador de la historia de la liga estadounidense de básquet comenzó a entrenarse con su nuevo equipo de cara al inicio de la temporada 2026/27 y llamó la atención de los presentes al marcharse del centro de entrenamiento de los Philadelphia 76ers a bordo de un helicóptero privado con destino a Nueva York, donde mantiene su residencia.

La situación se hizo pública de una manera llamativa: mientras el jugador Anfernee Simons respondía preguntas a los periodistas en el complejo deportivo de los Sixers en Camden, Nueva Jersey, el sonido de las aspas del helicóptero interrumpió la conferencia de prensa en el exterior de las instalaciones. El episodio confirmó el inusual esquema de vida que el basquetbolista de 41 años planea sostener durante la temporada de la NBA.

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El King James firmó en julio un contrato de dos años por USD 8 millones con la franquicia de Philadelphia tras ocho temporadas en los Lakers. Desde el primer día de la semana de medios, el alero de 2.06 metros dejó en claro que no tiene intención de mudarse definitivamente a la ciudad donde tiene el estadio su nuevo equipo. “En ambas. Múltiples residencias”, respondió al ser consultado sobre si viviría en Nueva York o en Philadelphia.

LeBron James eligió el helicóptero como medio de transporte para viajar desde su casa en Nueva York a los entrenamientos con su equipo, Philadelphia Sixers

La distancia entre ambas ciudades norteamericanas es de aproximadamente 153 kilómetros, un trayecto que en auto puede llevar entre 90 minutos y dos horas (dependiendo del tránsito) pero que en helicóptero se reduce a unos 45 minutos. Según estimaciones de Wings Air consultadas por el medio local PhillyVoice, el costo de un vuelo privado de ese tipo parte desde los USD 6.000 por tramo, lo que implicaría gastos de alrededor de USD 120.000 si se realizan diez viajes de ida y vuelta a prácticas o partidos. No obstante, esas cifras son orientativas y no reflejan los costos reales del jugador.

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La imagen del helicóptero despegando fue objeto de comentarios entre los fanáticos de los 76ers, en parte porque se produce días después de que LeBron James admitiera públicamente que quería terminar su carrera en los New York Knicks. El jugador explicó, sin embargo, que descartó esa opción luego de que el equipo de la Gran Manzana conquistara el título de la NBA 2026 ante los San Antonio Spurs, un factor que, según sus propias palabras, influyó en su decisión de unirse a los Sixers.

El esquema de vida de James presenta además variables climáticas que podrían complicar su rutina. El corredor aéreo entre Philadelphia y Nueva York es susceptible a nevadas, lluvia helada y reducción de visibilidad en los meses de invierno, condiciones que en ocasiones obligan a posponer vuelos o buscar transporte alternativo. La región ya registró antecedentes trágicos: el 10 de abril de 2025, un vuelo turístico se precipitó al río Hudson cerca de Jersey City y cobró la vida de los seis ocupantes que viajaban a bordo. Tampoco hay que olvidar la tragedia que sufrió Kobe Bryant en 2020, cuando su helicóptero se estrelló en Calabasas, California.

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El alero acordó un contrato de dos temporadas por ocho millones de dólares con los Philadelphia Sixers tras su ciclo con Los Ángeles Lakers (AP Foto/Chris Szagola)

Para los Sixers, la prioridad práctica es garantizar la disponibilidad de su estrella más reciente, quien se sumó con el objetivo de lograr su quinto anillo de campeón en la NBA. La posibilidad de mantener residencias en ambas ciudades le otorga a James alternativas cuando las condiciones climáticas o el calendario hagan poco viable el viaje aéreo.

A lo largo de su carrera, James acumuló cuatro títulos de la NBA (2012 y 2013 con Miami Heat, 2016 con los Cleveland Cavaliers y 2020 con los Lakers), cuatro premios MVP de las Finales y cuatro MVP de la temporada regular. Es además el máximo anotador en la historia de la liga, con más de 40.000 puntos, y el único jugador en combinar esa cifra con más de 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. En 2021, fue incluido en la lista de los 75 mejores jugadores de la historia de la liga en el marco del 75° aniversario de la competencia.

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LeBron James hará su primera aparición oficial con la camiseta de los Philadelphia Sixers el 5 de octubre, en un partido de pretemporada ante los Knicks, actuales campeones de la NBA. Su debut en la temporada regular también será frente a Nueva York, esta vez en el Madison Square Garden, el 20 de octubre.