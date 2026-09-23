El consumo masivo cayó 0,7% en agosto y mostró señales de retroceso en supermercados, autoservicios y mayoristas

El rubro de supermercados cayó 3,3% en la variación interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras haber registrado un mes de julio positivo, el consumo masivo retomó la tendencia negativa en agosto. Un informe de Scentia, admite lecturas desde varios ángulos: el comportamiento mes a mes, la comparación con igual período del año anterior, el desempeño por canal y las diferencias entre categorías de productos.

Según el estudio, las ventas de consumo masivo retrocedieron 0,7% en agosto respecto de julio. La comparación interanual arrojó una caída de 1,5% frente a agosto de 2025, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año quedó en una baja de 2,7 por ciento.

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El retroceso mensual no fue parejo entre canales. Supermercados, autoservicios independientes, mayoristas y farmacias cerraron agosto con caídas respecto de julio, de 0,6%, 2,4%, 2,3% y 1,8%, respectivamente. Los únicos canales que sostuvieron una variación positiva fueron el e-commerce y el canal K+T, que agrupa kioscos y comercios tradicionales, ambos con una suba de 0,6% frente al mes anterior.

El comportamiento por categorías

Ahora bien, el análisis por canasta de productos en el total de canales muestra un panorama dispar frente a agosto de 2025. Las bebidas con alcohol crecieron 2,6% y las bebidas sin alcohol avanzaron 2,0%, mientras que higiene y cosmética subió 0,7% y alimentación mostró una leve mejora de 0,5 por ciento. En la vereda opuesta, perecederos fue la canasta más golpeada, con una baja de 8,7%, seguida por desayuno y merienda (-4,8%), impulsivos (-2,0%) y limpieza de ropa y hogar (-1,9%).

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Las bebidas con alcohol fueron a contramano de la tendencia general y crecieron 2,6% interanual en agosto. (Freepik)

En el acumulado del año, la fotografía es principalmente negativa. Alimentación es la única canasta que se mantiene sin variación, con un 0,0%, y bebidas con alcohol continúa siendo la excepción positiva, con un crecimiento de 3,8 por ciento. El resto de las categorías profundiza las caídas: limpieza de ropa y hogar lidera el retroceso acumulado con 6,4%, perecederos le sigue con 6,1% y desayuno y merienda cae 5,6 por ciento.

Diferencias marcadas entre canales

El desempeño por canal deja contrastes. El rubro de supermercados cayó 3,3% en la variación interanual y encabezó las bajas, con retrocesos de 11,9% en bebidas con alcohol y de 12,1% en bebidas sin alcohol, además de una baja de 5,4% en desayuno y merienda, aunque impulsivos (5,5%) y limpieza de ropa y hogar (2,3%) crecieron dentro de ese canal.

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El rubro de autoservicios independientes bajó 1,3%, arrastrado por una caída de 15,4% en perecederos, mientras que alimentación (2,9%) y bebidas con alcohol (2,4%) se mantuvieron en terreno positivo. Los mayoristas, en tanto, retrocedieron 1,8%, con un derrumbe de 23,7% en bebidas sin alcohol que contrastó con la suba de 7,1% en alimentación y de 1,6% en desayuno y merienda.

Farmacias fue el único canal físico que creció en la comparación interanual, con un alza de 1,2%, impulsado por limpieza de ropa y hogar (18,2%), desayuno y merienda (6,1%) y alimentación (6,3%). El e-commerce, por su parte, volvió a destacarse con una expansión de 36,9%, traccionado por alimentación (56,7%), higiene y cosmética (54,4%) y limpieza de ropa y hogar (49,3 por ciento).

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El e-commerce continúa con la tendencia alcista, tras marcar una mejora del 36,9% en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “canal K+T”, que reúne kioscos y comercios de cercanía, cerró agosto con una baja interanual de 1,5%, en línea con el promedio general. Dentro de esa canasta, limpieza de ropa y hogar retrocedió 10,7% y desayuno y merienda cayó 7,3%, mientras que bebidas sin alcohol (9,2%) y bebidas con alcohol (7,8%) fueron las únicas categorías que crecieron.

En el acumulado del año, la brecha entre canales se mantiene. Supermercados de cadena lidera las caídas con 4,0%, seguido por mayoristas (3,2%), autoservicios independientes y K+T (2,7% cada uno). Farmacias se ubica en un punto neutro, sin variación en lo que va de 2026, mientras que el e-commerce vuelve a diferenciarse con un crecimiento acumulado de 35,9 por ciento.

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El canal “self service”, que agrupa a supermercados de cadena y autoservicios independientes, cayó 2,3% frente a agosto de 2025 y acumula una baja de 3,3% en lo que va de 2026.

Valores, precios y evolución histórica

El informe de Scentia también compara la evolución de valores y precios respecto del mismo mes del año anterior. En agosto, la venta medida en valores creció 25% interanual, por debajo del incremento del precio promedio, que fue de 26,4 por ciento. Esa diferencia explica, en parte, la caída en el volumen de consumo: los precios subieron más de lo que crecieron las ventas expresadas en pesos. En el acumulado del año, el patrón se repite: los valores avanzaron 19% y el precio promedio, 22,1 por ciento.

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