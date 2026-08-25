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Tragedia en Mendoza: una adolescente de 17 años murió tras volcar con su cuatriciclo

La comunidad de Buen Orden quedó consternada tras la muerte de una estudiante secundaria que, según las pesquisas, perdió el control del vehículo mientras intentaba ajustarse el casco

Un cuatriciclo naranja y negro averiado con una rueda trasera desprendida sobre el terreno, de noche
El cuatriciclo en el que viajaba la víctima
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La localidad de Buen Orden, en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza, permanece conmocionada tras el fallecimiento de una adolescente de 17 años que perdió la vida el domingo por la noche. Una joven murió tras volcar con su cuatriciclo y no resistió las heridas sufridas en el accidente.

La víctima, identificada como Agustina Spisso, circulaba en solitario por la calle Bell Ville, a bordo de un vehículo Motomel Volcano de 250 cc. El hecho ocurrió frente a una zona de campings. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Agustina habría intentado acomodarse el casco mientras conducía, lo que pudo provocarle la pérdida de control del cuatriciclo. Peritos accidentológicos trabajan para determinar la mecánica exacta del accidente.

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Tras el vuelco, personal médico brindó asistencia de urgencia en el lugar y trasladó a la adolescente al Hospital Perrupato. Los esfuerzos por reanimarla resultaron infructuosos y los médicos constataron el deceso poco después, a causa de los graves politraumatismos sufridos.

El suceso generó un profundo dolor en la comunidad educativa de la escuela Libertador Simón Bolívar, donde Agustina Spisso cursaba el último año de secundaria. La joven residía en la zona junto a sus padres y dos hermanos. Su padre fue candidato del Partido Verde en 2021 y su madre trabaja como docente de nivel primario.

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La Oficina Fiscal de San Martín instruye la causa y continúa con las diligencias judiciales para esclarecer el episodio.

Dos vehículos, uno blanco y uno oscuro, con daños por un choque. Personas y una camilla amarilla se observan en el asfalto durante la noche
Dos vehículos colisionados en la Ruta 60 de Mendoza muestran las consecuencias de un impacto frontal con tres víctimas fatales. (Sitio Andino)

La provincia de Mendoza también tuvo otro accidente fatal hace poco más de una semana y que dejó a dos jóvenes muertas. En la localidad de Maipú hubo un choque frontal sobre la Ruta Provincial 60, que dejó como saldo tres personas fallecidas y dos heridos graves. El accidente se produjo cuando un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross impactaron de frente a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán.

La primera víctima fatal confirmada fue Oscar Fernández, de 18 años, quien conducía el Peugeot y se desempeñaba como árbitro de fútbol amateur en la zona Este de Maipú. Su reconocimiento en el ámbito deportivo provincial generó consternación entre colegas y allegados. Luego, el Hospital Central notificó la muerte de Juana Masó Tillar, de 21 años, quien se encontraba internada en terapia intensiva por las graves lesiones sufridas. Más tarde, el mismo centro asistencial confirmó el fallecimiento de su hermana, Rosario Masó Tillar, de 19 años.

El siniestro dejó además a tres personas internadas en diferentes hospitales mendocinos. La policía vial y peritos especializados trabajan para reconstruir el hecho y determinar cómo se produjo el impacto.

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