Un conductor chocó en Mendoza y el control de alcoholemia dio seis veces más que lo permitido en la provincia

Un conductor terminó dentro de una cuneta en el ingreso al barrio Los Solares de Rodeo del Medio, en Maipú, tras perder el control del auto. (Policía de Mendoza)

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Un conductor fue detenido durante la madrugada del domingo luego de que perdiera el control de su auto y terminara dentro de una cuneta en el ingreso al barrio Los Solares, departamento de Maipú, Mendoza. El examen de alcoholemia practicado tras el siniestro arrojó 3 gramos de alcohol por litro de sangre, seis veces por encima del límite permitido en la provincia.

El episodio ocurrió cerca de las 4:35, en una zona de acceso al barrio, cuando el vehículo salió de su trayectoria y finalizó dentro de una cuneta ubicada junto al camino. La situación motivó la intervención de personal de la Delegación Vial Gran Mendoza.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, tras recibir la alerta sobre el hecho, los efectivos de Policía Vial acudieron al lugar y realizaron las actuaciones correspondientes. El conductor fue sometido al control de alcoholemia, que confirmó una elevada presencia de alcohol en sangre.

El resultado permitió establecer que el hombre circulaba con 3 g/l de alcohol en sangre, una cifra que supera en seis veces el máximo habilitado para conducir en la provincia. Luego del procedimiento, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 49.

Además de la intervención de Policía Vial, el hombre fue asistido en el lugar por los politraumatismos que sufrió a raíz del accidente. Los profesionales que lo atendieron evaluaron su estado tras el impacto.

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Según se indicó, luego de la atención inicial determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud. El conductor permaneció en el sitio mientras se cumplían las medidas vinculadas con el siniestro y el control de alcoholemia.

El procedimiento combinó la asistencia al automovilista con las diligencias propias de un choque ocurrido en la vía pública. En ese marco, los efectivos realizaron el test para determinar si había alcohol en sangre, una medida habitual en intervenciones viales de este tipo.

El test de alcoholemia realizado en Maipú arrojó 3,00 gramos de alcohol por litro de sangre, seis veces por encima del límite permitido en Mendoza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conductor superó el límite máximo del alcoholímetro en la Panamericana

A principios de este mes, un control vial en el norte del Conurbano bonaerense terminó con un hallazgo fuera de lo común: el test de alcoholemia aplicado a un automovilista superó el límite máximo que pueden registrar los dispositivos técnicos actuales. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la autopista Panamericana, a la altura del peaje Tigre, en el marco de un operativo de control vehicular.

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El hecho tuvo lugar en el kilómetro 34,8 de la Panamericana, donde agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevaban adelante un fuerte despliegue de control. Allí, interceptaron a un hombre que conducía un Toyota Etios de color blanco en sentido hacia la localidad de Carapachay.

Antes de someterse a la prueba, el conductor le aseguró a los agentes que el control “le iba a dar bien”, según el relato de la situación. Sin embargo, el resultado del test resultó radicalmente opuesto a lo que había anticipado.

Al soplar la boquilla del alcoholímetro digital, la pantalla trepó rápidamente hasta alcanzar su tope de 3 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), el límite máximo que el aparato puede medir. El dispositivo quedó titilando en su escala máxima, sin capacidad para determinar la graduación exacta que tenía el conductor en el organismo.

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Esto significa que el infractor circulaba con una dosis de alcohol en sangre todavía más alta que la que el sistema técnico logró registrar. Los especialistas viales señalan que, con niveles de consumo de esa magnitud, se pierden por completo los reflejos, la noción de distancia y la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto en la calzada, un riesgo que se multiplica en una autopista donde las velocidades de circulación son altas.

La normativa vigente en la provincia de Buenos Aires establece una tolerancia cero al alcohol para quienes conducen cualquier tipo de vehículo motorizado, sin importar la cantidad ingerida. Por ese motivo, el personal de la ANSV procedió de inmediato a labrar el acta de infracción correspondiente, retener la licencia de conducir del hombre y secuestrar el vehículo, que fue trasladado por una grúa hasta el playón municipal.

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El automovilista quedó a disposición del Juzgado de Faltas provincial, donde deberá enfrentar la inhabilitación para conducir por tiempo prolongado y el pago de multas económicas.

El despliegue en el que se detectó el caso no respondió a una acción aislada, sino a una estrategia de saturación en accesos clave de la red vial. Durante el mismo operativo, los agentes controlaron más de 3.600 automóviles y motocicletas, con un saldo total de 85 casos positivos de alcoholemia registrados en esa jornada.