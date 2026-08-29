Rescataron a un grupo de montañistas que habían quedado varados por la nieve: cómo fue el operativo

Los andinistas quedaron aislados en las inmediaciones del refugio San Bernardo sin acceso a sus vehículos por la nieve acumulada sobre la calzada

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Tras el temporal de nieve que afectó a la zona cordillerana de Mendoza durante los últimos días, los maquinistas de la Dirección Provincial de Vialidad lograron esta mañana habilitar tres kilómetros adicionales del circuito de Vallecitos y rescatar a un grupo de montañistas que permanecía aislado sin acceso a sus vehículos, de acuerdo con información oficial del Gobierno de Mendoza.

La operación permitió llegar hasta el refugio San Bernardo, punto hasta donde el camino había quedado bloqueado por la acumulación de nieve. Según precisó el Gobierno de Mendoza, las nevadas de los últimos días dejaron más de 10 centímetros de nieve en la base del circuito y más de medio metro desde San Bernardo hacia arriba, lo que demandó un trabajo arduo en las tareas de despeje.

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Al llegar a ese refugio, los equipos de Vialidad Mendoza se encontraron con un grupo escuela de andinistas que había quedado atrapado con sus carpas y equipamiento en las inmediaciones del lugar. Sin posibilidad de regresar con sus automóviles —el camino estaba cerrado por la nieve acumulada sobre la calzada—, los montañistas aguardaban el avance de las máquinas para poder salir de la zona.

El temporal en Mendoza dejó más de 10 centímetros de nieve en la base de Vallecitos y más de medio metro desde el refugio San Bernardo hacia arriba

La reapertura es parcial. De acuerdo con la información del Gobierno de Mendoza, el tramo hasta Guardaparques quedó transitable para todo tipo de vehículos, mientras que el recorrido desde allí hasta el refugio San Bernardo solo está habilitado para vehículos 4×4 con portación obligatoria de cadenas. Desde la repartición subrayaron la necesidad de respetar estas restricciones, dado que se trata de una empinada cuesta de montaña.

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Vialidad Mendoza continuará interviniendo sobre el camino durante toda la jornada, por lo que se recomienda transitar con precaución, indicó el Gobierno provincial en un comunicado oficial.

Más rescates en la nieve

En Neuquén, un operativo aéreo rescató a un matrimonio de crianceros que pasó más de 20 días incomunicado en Hiahuin Colo por la nieve

Hace dos semanas, tras permanecer más de 20 días incomunicados y sin acceso a medicamentos en su casa del paraje Hiahuin Colo, en las cercanías de Las Coloradas, un matrimonio de crianceros de la provincia de Neuquén fue rescatado por un operativo aéreo de emergencia, ya que no habían podido contactar a sus familiares de ningún modo.

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Cuando un hombre de 41 años concurrió a la Comisaría 48 de Zapala para advertir que no lograba comunicarse con sus padres, las autoridades tomaron conocimiento de la situación. Ante esa denuncia, según informó a LM Neuquén Andrés Herrero, director del Sistema de Emergencias e Interoperabilidad del Neuquén (SIEN), se implementó el despliegue de asistencia.

En el área rural, donde las condiciones de acceso ya eran difíciles, el temporal y la acumulación de nieve habían dejado inmovilizados a la pareja integrada por un hombre de 73 y una mujer de 69 años.

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El primer abordaje buscó llegar al domicilio por vía terrestre. Según narró Ángel Salazar, subcomisario de Las Coloradas, primero una comisión salió a bordo del móvil policial de la Comisaría 31, pero el recorrido debió interrumpirse en Media Luna porque la nieve alcanzaba los 70 centímetros de altura.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, ante la imposibilidad del acceso por tierra, coordinó un operativo junto a la Policía del Neuquén y la Aeronáutica Provincial. La acción adoptada consistió en lanzar un vuelo sanitario en helicóptero para arribar de forma directa al puesto de la pareja. Un agente policial abordó el helicóptero a fin de orientar a los tripulantes hasta el sitio preciso.

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Dentro de la vivienda, los rescatistas comprobaron que ambos crianceros mantenían un buen estado general de salud. No obstante, el hombre de 73 años precisaba la medicación que no había podido recibir durante todo el aislamiento.