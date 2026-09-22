Sociedad

Choque y vuelco en Villa Lugano: encontraron una botella de champagne y bebidas energizantes en el auto accidentado

Una conductora fue trasladada al Hospital Grierson después de que su vehículo colisionara contra otros dos que estaban estacionados

Un automóvil blanco volcó en una calle urbana y quedó sobre su techo. Integrantes de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar en un vehículo de emergencia para intervenir en la escena. En la vía pública se observan otros vehículos estacionados con impactos en la carrocería y restos de cristales sobre el asfalto, mientras el personal de seguridad e inspección trabaja en la zona.
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Una conductora de 34 años fue trasladada al Hospital Grierson luego de que el Honda Fit que manejaba chocara contra dos vehículos estacionados y volcara en Larrazábal al 3100, a la altura de la intersección con Crisóstomo Álvarez. Y frente a una escuela.

Según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad, el siniestro involucró a tres vehículos. El Honda Fit colisionó contra un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro, que estaban estacionados y no tenían ocupantes.

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La conductora logró salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de asistencia. Luego fue derivada al Hospital Grierson con politraumatismos.

Un automóvil blanco volcado con las ruedas hacia arriba en la calle y un detalle del interior con vidrios rotos y una botella
Un automóvil permanece volcado sobre el asfalto en el barrio de Villa Lugano tras un siniestro vial que dejó vidrios rotos y una botella en el interior del vehículo.

Dentro del auto volcado se observó una botella de champagne, vasos descartables y latas de bebidas energizantes. Algunos testigos aseguraron que la conductora “estaba alterada” y discutió con personal del SAME y con el dueño de uno de los autos chocados.

“Aparentemente, la chica habría festejado el Día de la Primavera de manera muy particular. Lo bueno es que no pasó nada”, declaró Gustavo, dueño del Renault Laguna. Y agregó, con respecto a la conductora: “No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro”.

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Personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar y realizó el corte de energía del Honda Fit como medida preventiva, tras constatar que el automóvil había quedado volcado. Del operativo también participó personal de la Comisaría Vecinal 8 A. Los informes oficiales no detallaron las causas que provocaron el choque.

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