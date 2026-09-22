Personajes

A seis años de la muerte de Ramona Galarza: la cantante que popularizó el chamamé en todo el mundo

La artista oriunda de Corrientes y conocida como “La Novia del Paraná”, murió el 22 de septiembre de 2020 a los 80 años

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Ramona Galarza murió el 22 de septiembre del 2020
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Ese 22 de septiembre de 2020, cuando murió Ramona Galarza a la edad de 80 años, el litoral argentino se quedó sin una de su mayor exponente. Porque ella había logrado popularizar el chamamé y llegar con la música típica de sus pagos a todos los rincones de la Argentina y del mundo. Merceditas, Pescador y guitarrero, La vestido celeste, Virgencita de Caacupé y la versión en guaraní de Kilómetro 11, entre muchos otros temas, no volverán a sonar nunca como lo hicieron en su voz. Pero su talento quedó inmortalizado en más de 30 álbumes que, sin lugar a dudas, seguirán adelante con la misión que se impuso aquel día en que decidió salir de su Corrientes natal para probar suerte en la tumultuosa Buenos Aires.

“No sé cómo me subieron a un barco, pero después... ¡nunca más!”, contaba divertida sobre ese viaje que hizo por el Río Paraná para llegar a la Capital Federal. Para entonces, la cantante ya era una figura conocida en su provincia. Pero sabía que para poder llegar con su música a todo el país, debía hacer base en la gran ciudad. Entonces hizo una prueba en un sello discográfico y allí conoció al productor Fernando López, quien luego se convertiría en su esposo. Corrían los años 60 y la música folclórica estaba en auge. Así que fue muy bien recibida con esos clásicos a los que le ponía su toque personal. Sin embargo, su trabajo había empezado mucho antes, cuando era casi una niña.

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La cantante en una postal de su juventud

Ramona Modesta Onetto -tal su nombre real- había nacido en la capital correntina el 15 de junio de 1940, como hija del matrimonio compuesto por Carlos Eleuterio Onetto y Mauricia Galarza. Su padre tenía un pequeño comercio a la vera del río. Un “boliche”, como se le decía a los bares que vendían algunos comestibles y bebidas en aquella zona. Ella creció ahí, atenta a la corriente del agua y empapándose de esa música tan característica del litoral que solían interpretar algunos parroquianos. Y que ella, de muy chica, había empezado a cantar en el colegio y en alguna que otra fiesta familiar.

Se definía como “autodidacta”, aunque creía haber heredado su pasión por el canto de su progenitor, que había fallecido muy joven. Todavía era una adolescente cuando pasó a integrar la Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes, dirigida por Naum Salis. Y compartió el rol de solista con el cantante y compositor Efraím Maidana, popularmente conocido como Ernesto Dana. Fue entonces cuando la descubrió el maestro paraguayo Herminio Giménez, quien en 1958 le propuso tener una pequeña participación en la película Alto Paraná, de Catrano Catrani. Y esto fue lo que le permitió, con apenas 18 años, terminar consolidándose como una de las artistas más reconocidas de la región.

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Este chamamé forma parte del documental Argentinísima II

En ese momento llegó el desafío más importante de su vida: desembarcar en Buenos Aires y ganarse al público porteño. “Yo llegué en un momento en que el folclore era un boom y me aceptaron. Todo era folclore y justo llegué yo con el chamamé y me fue muy bien, gracias a Dios...”, decía con modestia. Entonces la bautizaron como La Novia del Paraná y comenzó a participar en peñas, festivales, teatros, programas de radio y televisión como una suerte de “embajadora” de la música de su tierra.

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La artista era conocida como "La novia del Paraná"

Compartió escenario con Ariel Ramírez, Raulito Barboza y las orquestas de Carlos García y Oscar Cardozo Ocampo, entre otras grandes figuras. Grabó discos como Los grandes del litoral, con Antonio Tarragó Ros, Litoraleña, Noches correntinas, Alma guaraní, Al Paraguay con amor y Pescador y guitarrero, por mencionar algunos. Y participó de 8 películas más, entre las que figuran Ya tiene comisario el pueblo, Argentinísima, El canto cuenta su historia y Mire que es lindo mi país.

Pero no se conformó con eso. Y decidió hacer oír su voz en distintos rincones del planeta. Así fue como llegó a Chile, Venezuela, Paraguay, Colombia y la lejana y fría Canadá. Cumplió el sueño de presentarse en los auditorios Lincoln Center y Carnegie Hall, de los Estados Unidos. Y, en 1989, viajó once mil kilómetros para representar el chamamé en un escenario de Australia. Luego, en 1991, volvió a Norteamérica para ofrecer sus shows en Washington, Baltimore, Los Ángeles, Houston, Orange y Dallas. Y formó parte de un festival internacional de música popular en París, Francia.

En el año 2008, fue distinguida en el Senado de la Nación por su aporte a la cultura. Sin embargo, a pesar de sus logros, ella seguía manteniendo la humildad. Decía que era “una cantora natural que surgió espontáneamente”. Y a los que todavía tenían algún tipo de prejuicio con respecto al género que ella hacía, les respondía con una sonrisa: “El chamamé no muerde. Siempre te recibe con los brazos abiertos, chamigo”.

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Ramona recibiendo su distinción en el Senado

Ya no se sentía muy bien de salud cuando quiso estar presente en la sexta luna de la 30ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Era el 22 de enero de 2020. Y allí, Ramona compartió escenario con otras dos mujeres emblemáticas del litoral, como son Teresa Parodi y María Ofelia, con las que interpretó temas clásicos de su repertorio. Entonces recibió la distinción General José de San Martín por su aporte a la música de su región. “Gracias a la gente que ama esta hermosa fiesta y que me convocó, yo voy a seguir cantando”, dijo emocionada en ese momento. Sin embargo, esa fue su última presentación.

Exactamente ocho meses después, la cantante sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su domicilio porteño. Y fue trasladada de inmediato al Hospital Pirovano, donde falleció. La triste noticia sobre su partida fue anunciada por Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de la provincia que ella llevaba dentro de su corazón y homenajeaba con su canto, sobre el que decía: “Está muy arraigado en nosotros, como nuestras comidas, nuestras costumbres. Por eso, cuando los correntinos nos venimos para Buenos Aires nos traemos todo para acá, pero mi pensamiento siempre está en el chamamé y en Corrientes”.

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