Heladas y cambios bruscos de temperatura: cuándo se hará notar la primavera en el AMBA

El aire polar que avanzó sobre el centro del país llevará la temperatura a nivel del suelo por debajo de cero en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires (Bloomberg)

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Una masa de aire polar comenzó a hacer sentir su peso sobre el centro del país en las últimas horas, y su expresión más cruda llegará en la madrugada del martes, con heladas que podrían bajar la temperatura a nivel del suelo por debajo de los 0 °C en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.

El martes será el día más frío de toda la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 6 °C, con una máxima que no superará los 14 °C. El cielo se presentará mayormente despejado, con vientos que rotarán a lo largo de la jornada.

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Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones para hoy, y la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%. Lo que se registrará es una secuencia de enfriamiento radiativo: con cielo despejado, aire seco y viento más calmo, la superficie perderá calor con rapidez durante la noche, de modo que la temperatura a nivel del suelo podría descender varios grados por debajo de lo que marque el termómetro convencional.

El miércoles traerá un cambio de escenario. A partir de esa jornada, el viento rotará al sector norte y comenzará a transportar aire cálido y húmedo hacia la región. Las mínimas treparán hasta los 7 °C y las máximas alcanzarán los 18 °C, con cielo parcialmente nublado pero sin registros de lluvia previstos. La probabilidad de precipitaciones seguirá en 0%.

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El viento rotará al norte desde el miércoles y transportará aire cálido y húmedo hacia el AMBA, con máximas que escalarán de 14 °C a 25 °C en cuatro días

Para el jueves, la recuperación térmica continuará su curso. Las mínimas se ubicarán en 11 °C y las máximas llegarán a los 22 °C. El SMN no anticipa lluvias para esa jornada tampoco, aunque advierte sobre la posibilidad de vientos del sur de entre 42 y 50 kilómetros por hora en algún momento del día, lo que constituye el único elemento de inestabilidad previsto para la mitad de la semana.

El viernes consolidará el ascenso del termómetro. La mínima será de 14 °C y la máxima trepará hasta los 25 °C, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones esperadas. La probabilidad de lluvia permanecerá en 0% a lo largo del día.

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El sábado se perfilará como la jornada más cálida del período, con una máxima de 24 °C y una mínima de 13 °C. El cielo presentará nubes y claros, y el pronóstico no contempla lluvias. Según Meteored, las anomalías térmicas positivas para ese día podrían alcanzar aproximadamente 9 °C en zonas como Córdoba, La Rioja y Sunchales, y del orden de 8 °C en Santa Fe y Río Cuarto.

El domingo cerrará la semana con una interrupción del buen tiempo. La mínima bajará levemente a 15 °C y la máxima no superará los 21 °C. Para esa jornada, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10% durante la mañana, asociada al avance de un nuevo sistema frontal que podría dejar chaparrones y tormentas tanto en el centro como en el noreste del país. La combinación de calor acumulado y elevada humedad será el disparador de esa inestabilidad.

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Las alertas amarillas del mapa del SMN se concentran en sectores de la Patagonia, asociadas al frente polar que avanzó desde el sur del continente

En cuanto a las alertas meteorológicas, el mapa de emisión del SMN —correspondiente al martes 22 de septiembre de 2026— muestra una cobertura de alertas sobre gran parte del territorio nacional. La mayor parte de las provincias del centro y norte del país aparece señalada con alerta verde, que indica condiciones de atención sin riesgo inmediato elevado.

Las zonas del sur y suroeste del país, particularmente sectores de la Patagonia, concentran alertas en amarillo, asociadas a las condiciones más frías y a los efectos del frente polar que avanza desde el sur.

El contraste entre un inicio de semana marcado por el frío polar y un cierre cálido e inestable es una expresión característica de la variabilidad climática que define la transición hacia la primavera en Argentina.

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Los acumulados de lluvia hasta la noche del sábado serán prácticamente nulos en la región pampeana, lo que dejará los perfiles de suelo con escaso aporte hídrico reciente justo antes de la llegada de las tormentas del domingo.