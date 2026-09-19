Conmoción en Mendoza: una niña de 12 años murió tras descompensarse frente a un colegio

La menor no era alumna del Instituto pero personal de enseñanza le practicó maniobras de RCP (Google Image)

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Una niña de 12 años murió este viernes, cerca del mediodía, tras descompensarse frente al Instituto Santa María Goretti, en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.

Docentes y personal del Servicio de Emergencias Coordinado le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el fallecimiento fue constatado en el lugar. Entre quienes asistieron a la menor había profesores de Educación Física del colegio, que realizaron reanimación mientras aguardaban la ambulancia.

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La salida de alumnos del Instituto debió reorganizarse ya que a metros se encontraba el cadáver de la niña y personal policial trabajando (Instituto Santa María Goretti)

La niña, quien no era alumna del establecimiento, atravesaba un cuadro de salud delicado y falleció por causas naturales en la esquina de avenida San Martín y Hermana Isidria.

El hecho se produjo luego de que la menor asistió, junto a su madre, a una consulta médica en el Hospital Pedriátrico Humberto Notti. Fuentes policiales confiaron a este medio que la menor padecía una enfermedad terminal y falleció por causas naturales.

Las versiones iniciales sobre el momento previo al desvanecimiento era diferentes, según los testigos entrevistados por la prensa local.

Algunos señalaron que madre e hija caminaban por la vereda tras regresar del Hospital Notti; otras, que viajaban en un colectivo y descendieron frente al nivel secundario del establecimiento cuando la menor comenzó a sentirse mal.

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La niña regresaba de una consulta médica en el Hospital Pediátrico Notti junto a su madre

Por otro lado, la presencia de los equipos de la Policía de Mendoza y personal de Policía Científica, que trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes, coincidieron con la finalización del turno escolar, por lo que las autoridades del colegio desviaron el egreso hacia otro sector.

La salida de los estudiantes debió reorganizarse para preservar la escena y evitar su exposición. Los alumnos egresaron por calle Taboada, mientras el cuerpo permaneció cubierto con una sábana hasta su retiro, producido a las 14.15.