Sociedad

De un calor moderado a tormentas: así estará el clima durante el fin de semana

Mientras que en el AMBA comenzarán a asomar las primeras temperaturas primaverales, varias regiones estarán bajo alerta por tormentas, vientos y nevadas

Personas sentadas en un muelle de madera observan botes en un lago rodeado de árboles y edificios bajo un cielo despejado.
Varias personas realizan actividades al aire libre junto a los Lagos de Palermo durante un fin de semana de clima templado en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará un fin de semana con temperaturas templadas y un cambio de escenario hacia el domingo, ya que se esperan tormentas durante la tarde y la noche. No obstante, varias provincias se verán afectadas por las alertas meteorológicas que incluirán vientos, nevadas y fuertes lluvias.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se presentará como la jornada más estable para los planes al aire libre. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima llegará a 24 grados, con nubosidad variable y vientos que no superarían los 24 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Con esas marcas, el sábado ofrecerá una pausa de temperaturas agradables antes de la llegada de un sistema de inestabilidad que se hará sentir en buena parte del centro del país. Por eso, quienes tengan actividades programadas durante la noche podrán hacerlo sin alertas vigentes, aunque será conveniente seguir las actualizaciones del pronóstico oficial.

En línea con esto, advirtieron que el panorama cambiará el domingo. Pese a que se espera que el termómetro vuelva a subir, las condiciones de inestabilidad marcarán el cierre del fin de semana. Esto marcará el precedente de un lunes con descenso térmico y cielo algo nublado.

PUBLICIDAD

Las temperaturas que se esperan en la Ciudad de Buenos Aires para este fin de semana
Las temperaturas que se esperan en la Ciudad de Buenos Aires para este fin de semana

De hecho, el organismo meteorológico comunicó que se esperan tormentas en el AMBA durante la tarde y la noche del domingo. La previsión obliga a prestar atención a las actualizaciones, especialmente para quienes deban viajar, asistir a espectáculos al aire libre o regresar a sus hogares en el cierre de la jornada.

Aunque el AMBA no estará incluido en la alerta amarilla por tormentas prevista para el territorio bonaerense, el fenómeno abarcará gran parte de la provincia de Buenos Aires. También estarán bajo esa advertencia La Pampa y el sur de San Luis, Córdoba y Santa Fe.

Una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de ocasionar inconvenientes puntuales, como abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Frente a tormentas, la recomendación habitual es evitar circular por zonas anegadas, resguardar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Se espera una baja en la temperatura para el Día de la Primavera

El lunes 21, fecha en la que se celebra en la Argentina el Día de la Primavera, el tiempo mostrará una modificación respecto del domingo. Tras las tormentas previstas para el cierre del fin de semana, la temperatura máxima bajará a 19 grados y la mínima se ubicará en 15 grados.

Una mujer corre por un camino junto a un lago mientras varias personas descansan en bancos con árboles y edificios de fondo.
El SMN advirtió que el clima primaveral no se mantendrá, ya que el domingo por la tarde se esperan tormentas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo estará algo nublado y se prevé viento durante la tarde y la noche. Así, la jornada que para muchos estudiantes y grupos de amigos funciona como antesala de los festejos primaverales tendrá un perfil más fresco que el domingo y requerirá prestar atención a la intensidad del viento en los espacios abiertos.

Corrientes, Misiones y Chaco tendrán las alertas más relevantes del sábado

Mientras el AMBA tendrá una jornada sin alertas el sábado, el norte y nordeste del país concentrarán las advertencias más importantes. El SMN emitió una alerta naranja por tormentas para el noreste de Corrientes, el sur de Misiones y el este de Chaco.

La alerta naranja señala la probable ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y las actividades cotidianas. En esas zonas podrían registrarse tormentas de mayor intensidad, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y cumplir las indicaciones de las autoridades locales.

Las regiones que estarán bajo alerta este sábado
Las regiones que estarán bajo alerta este sábado

A su vez, regirá una alerta amarilla por tormentas para el norte de Misiones, el este de Formosa, el centro de Chaco, el noreste de Santa Fe y el centro-sur de Corrientes. Además, el mapa también incluirá fenómenos de viento y nieve en otras regiones.

Habrá alerta amarilla por viento Zonda en una franja central de Jujuy, Salta y Catamarca, además del oeste de La Rioja y San Juan. En el noroeste de Mendoza se prevén alertas amarillas por nevadas y viento, mientras que en el sudeste mendocino la advertencia será por Zonda. Asimismo, la cordillera de Neuquén y parte de su zona central estarán bajo alerta amarilla por viento.

Las alertas se extenderán el domingo sobre el centro y el sur del país

Para el domingo persistirán las alertas amarillas por viento Zonda en el oeste argentino, con una extensión que alcanzará a toda la provincia de San Juan y al noroeste de Mendoza. La cordillera mendocina tendrá alerta naranja por nevadas y amarilla por viento, mientras que el sur provincial estará alcanzado por alertas amarillas de tormentas y viento.

El domingo gran parte del país se verá afectado por múltiples fenómenos climáticos
El domingo gran parte del país se verá afectado por múltiples fenómenos climáticos

En la Patagonia, toda la provincia de Neuquén y Río Negro quedarán bajo alerta amarilla. El oeste de Chubut tendrá una advertencia por nevadas; el noroeste, por lluvias y viento; y el sudeste, una alerta naranja por lluvias. Por su parte, el noroeste de Santa Cruz estará bajo alerta amarilla por nieve y el noreste bajo alerta naranja por lluvias.

A raíz de esto, el SMN recomienda consultar el sistema de alertas y el pronóstico actualizado antes de emprender viajes durante el fin de semana, en especial en las zonas alcanzadas por advertencias.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalAMBACiudad de Buenos AiresDía de la PrimaveraTormentasAlertas meteorológicasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando Buenos Aires miraba al Río de La Plata: la obra portuaria que rediseñó la ciudad y la trama detrás de una relación ambivalente

No siempre Buenos Aires vivió de espaldas al río, todo lo contrario: durante más de dos siglos su vida cotidiana giró alrededor de él. El vínculo se transformó hacia fines del siglo XIX por una decisión política y económica que alteró el vínculo con una costanera histórica que los porteños disfrutaron durante generaciones

Cuando Buenos Aires miraba al Río de La Plata: la obra portuaria que rediseñó la ciudad y la trama detrás de una relación ambivalente

Entre la “fantochada oligárquica” y “un día de gloria”: la multitudinaria marcha opositora a Perón y a la dictadura militar

Fue una gigantesca manifestación de todo el arco opositor. Crisis social, un gobierno de facto sin ideas y un Juan Domingo Perón que cada vez tomaba más protagonismo eran algunos ingredientes de ese 1945, año en el que pasaría de todo

Entre la “fantochada oligárquica” y “un día de gloria”: la multitudinaria marcha opositora a Perón y a la dictadura militar

El golpe que inauguró dieciocho años de proscripción peronista: bombas en Plaza de Mayo, una alianza rota y la guerra civil que no fue

Se cumplen 71 años de la Revolución Libertadora, cuando una conspiración que venía de antes, sumó sotanas, cuarteles y comandos clandestinos para forzar la salida del gobierno constitucional del General Perón. Entre amenazas navales y combate urbano en Córdoba, el Presidente decidió suspender la lucha armada para evitar una guerra civil. “Entre el tiempo y la sangre, prefiero el tiempo”, le dijo a su asistente

El golpe que inauguró dieciocho años de proscripción peronista: bombas en Plaza de Mayo, una alianza rota y la guerra civil que no fue

“Mailín”, un documental sobre abuso: la complicidad clerical, la Justicia que revictimiza y el intento de proteger a las infancias

Durante su niñez y adolescencia Mailín Gobbo fue abusada por el excura Carlos Eduardo José, autoridad del colegio San José Obrero al que asistía en la ciudad de Caseros, provincia de Buenos Aires, y quien se había convertido en una persona muy cercana a su familia y a las de la comunidad educativa. No fue la única. Se calcula que más de un centenar de niñas fueron ultrajadas por él. La cineasta María Silvia Esteve recoge y reconstruye, junto a Gobbo, su historia y la vuelca en un documental que es denuncia pero también arte. Un film que busca cuidar a las infancias de las bestias disfrazadas de cordero

“Mailín”, un documental sobre abuso: la complicidad clerical, la Justicia que revictimiza y el intento de proteger a las infancias

Cosechaban naranjas y les pagaban con cocaína: la historia de la pareja acusada de explotar a trabajadores en Entre Ríos

Sabrina Núñez y Matías Salina recogían en colectivo a entre 20 y 30 cosecheros en distintos puntos de Concordia. Una investigación de la Policía Federal derivó en sus detenciones y ambos fueron procesados con prisión preventiva

Cosechaban naranjas y les pagaban con cocaína: la historia de la pareja acusada de explotar a trabajadores en Entre Ríos

DEPORTES

Fue el “mejor amigo” de Maradona, estuvo en su casamiento, vivió en la calle y lucha contra las adicciones: “Vivía bebiendo en un banco”

Fue el “mejor amigo” de Maradona, estuvo en su casamiento, vivió en la calle y lucha contra las adicciones: “Vivía bebiendo en un banco”

La historia del boxeador argentino que es barrendero, ganó 100 mil dólares en una pelea y va por otro título internacional

Leandro Petersen se lanza como candidato a presidente de Boca Juniors: “Con un proyecto y siendo profesional, los resultados llegan”

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

TELESHOW

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

El presente de Romina Gaetani tras los golpes de la vida: “La que está hablando hoy, está volviendo a nacer”

Mey Scápola, entre la dirección y la actuación: “Tengo un pie en cada lugar”

La sensual sesión de fotos de Cami Mayan luego de anunciar su pelea en Párense de Manos IV

Chechu Bonelli contó cómo la terapia la ayudó a superar su ruptura de Darío Cvitanich: "Llegué a ir cuatro veces por semana"

INFOBAE AMÉRICA

Por qué León XIV eligió Uruguay para comenzar su gira por América Latina: la coincidencia religiosa que fue clave

Por qué León XIV eligió Uruguay para comenzar su gira por América Latina: la coincidencia religiosa que fue clave

Las elecciones de Brasil definirán el futuro de la alianza con el régimen chino

Dinamarca afirmó que el acuerdo con EEUU sobre la presencia militar en Groenlandia es favorable para la OTAN y Europa

Donald Trump promulgó la ley de sanciones contra Irán y la “flota fantasma” de Rusia

Falsa observación electoral y Sharp Power: el uso de la juventud para subvertir la integridad electoral en Rusia