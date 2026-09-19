De un calor moderado a tormentas: así estará el clima durante el fin de semana

Varias personas realizan actividades al aire libre junto a los Lagos de Palermo durante un fin de semana de clima templado en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará un fin de semana con temperaturas templadas y un cambio de escenario hacia el domingo, ya que se esperan tormentas durante la tarde y la noche. No obstante, varias provincias se verán afectadas por las alertas meteorológicas que incluirán vientos, nevadas y fuertes lluvias.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se presentará como la jornada más estable para los planes al aire libre. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima llegará a 24 grados, con nubosidad variable y vientos que no superarían los 24 kilómetros por hora.

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Con esas marcas, el sábado ofrecerá una pausa de temperaturas agradables antes de la llegada de un sistema de inestabilidad que se hará sentir en buena parte del centro del país. Por eso, quienes tengan actividades programadas durante la noche podrán hacerlo sin alertas vigentes, aunque será conveniente seguir las actualizaciones del pronóstico oficial.

En línea con esto, advirtieron que el panorama cambiará el domingo. Pese a que se espera que el termómetro vuelva a subir, las condiciones de inestabilidad marcarán el cierre del fin de semana. Esto marcará el precedente de un lunes con descenso térmico y cielo algo nublado.

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Las temperaturas que se esperan en la Ciudad de Buenos Aires para este fin de semana

De hecho, el organismo meteorológico comunicó que se esperan tormentas en el AMBA durante la tarde y la noche del domingo. La previsión obliga a prestar atención a las actualizaciones, especialmente para quienes deban viajar, asistir a espectáculos al aire libre o regresar a sus hogares en el cierre de la jornada.

Aunque el AMBA no estará incluido en la alerta amarilla por tormentas prevista para el territorio bonaerense, el fenómeno abarcará gran parte de la provincia de Buenos Aires. También estarán bajo esa advertencia La Pampa y el sur de San Luis, Córdoba y Santa Fe.

Una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de ocasionar inconvenientes puntuales, como abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Frente a tormentas, la recomendación habitual es evitar circular por zonas anegadas, resguardar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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Se espera una baja en la temperatura para el Día de la Primavera

El lunes 21, fecha en la que se celebra en la Argentina el Día de la Primavera, el tiempo mostrará una modificación respecto del domingo. Tras las tormentas previstas para el cierre del fin de semana, la temperatura máxima bajará a 19 grados y la mínima se ubicará en 15 grados.

El SMN advirtió que el clima primaveral no se mantendrá, ya que el domingo por la tarde se esperan tormentas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo estará algo nublado y se prevé viento durante la tarde y la noche. Así, la jornada que para muchos estudiantes y grupos de amigos funciona como antesala de los festejos primaverales tendrá un perfil más fresco que el domingo y requerirá prestar atención a la intensidad del viento en los espacios abiertos.

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Corrientes, Misiones y Chaco tendrán las alertas más relevantes del sábado

Mientras el AMBA tendrá una jornada sin alertas el sábado, el norte y nordeste del país concentrarán las advertencias más importantes. El SMN emitió una alerta naranja por tormentas para el noreste de Corrientes, el sur de Misiones y el este de Chaco.

La alerta naranja señala la probable ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y las actividades cotidianas. En esas zonas podrían registrarse tormentas de mayor intensidad, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y cumplir las indicaciones de las autoridades locales.

Las regiones que estarán bajo alerta este sábado

A su vez, regirá una alerta amarilla por tormentas para el norte de Misiones, el este de Formosa, el centro de Chaco, el noreste de Santa Fe y el centro-sur de Corrientes. Además, el mapa también incluirá fenómenos de viento y nieve en otras regiones.

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Habrá alerta amarilla por viento Zonda en una franja central de Jujuy, Salta y Catamarca, además del oeste de La Rioja y San Juan. En el noroeste de Mendoza se prevén alertas amarillas por nevadas y viento, mientras que en el sudeste mendocino la advertencia será por Zonda. Asimismo, la cordillera de Neuquén y parte de su zona central estarán bajo alerta amarilla por viento.

Las alertas se extenderán el domingo sobre el centro y el sur del país

Para el domingo persistirán las alertas amarillas por viento Zonda en el oeste argentino, con una extensión que alcanzará a toda la provincia de San Juan y al noroeste de Mendoza. La cordillera mendocina tendrá alerta naranja por nevadas y amarilla por viento, mientras que el sur provincial estará alcanzado por alertas amarillas de tormentas y viento.

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El domingo gran parte del país se verá afectado por múltiples fenómenos climáticos

En la Patagonia, toda la provincia de Neuquén y Río Negro quedarán bajo alerta amarilla. El oeste de Chubut tendrá una advertencia por nevadas; el noroeste, por lluvias y viento; y el sudeste, una alerta naranja por lluvias. Por su parte, el noroeste de Santa Cruz estará bajo alerta amarilla por nieve y el noreste bajo alerta naranja por lluvias.

A raíz de esto, el SMN recomienda consultar el sistema de alertas y el pronóstico actualizado antes de emprender viajes durante el fin de semana, en especial en las zonas alcanzadas por advertencias.