Francisco Cerúndolo no dejó dudas y le dio a Argentina el primer punto ante Turquía en la Copa Davis

Francisco Cerúndolo se impuso sobre el turco Yanki Erel, por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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Francisco Cerúndolo cumplió con los pronósticos y le dio a Argentina el primer punto de la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El número uno del equipo conducido por Javier Frana derrotó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4, en Neuquén.

En un estadio Ruca Che colmado, Cerúndolo logró un triunfo convincente: no cedió su saque en todo el encuentro y resolvió el primer punto en 1 hora y 18 minutos ante un rival que, a pesar de que fue de menor a mayor, nunca terminó de incomodarlo.

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La victoria era especialmente importante para Argentina porque le permitía comenzar la eliminatoria con su principal singlista y evitar cualquier sorpresa ante un rival ubicado 305° en el ranking ATP. Cerúndolo, actualmente 23° del mundo, hizo valer la diferencia de ranking y de experiencia para darle el primer punto al conjunto nacional.

El partido

De entrada, Cerúndolo se mostró decidido a evitar sorpresas y no dejar que su rival se metiera en partido. La diferencia sobre el tenista turco, habitual jugador de Challengers, quedó expuesta desde el primer game. El argentino lució cómodo con la pista, dominó los intercambios desde el inicio y quebró enseguida.

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En adelante, y hasta el cierre del primer set, no hubo equivalencias. Cerúndolo volvió a quebrar el servicio de su rival en el tercero y en el quinto juego, se mostró sólido en sus turnos de saque y sacó la primera ventaja con un contundente 6-0.

El segundo set tuvo una tónica diferente. Erel se acomodó en el partido, empezó a hacerse fuerte en los peloteos y a lastimar con su derecha. Fran se vio sorprendido y mostró algunas dudas, a punto tal de sufrir la primera chance de break en contra en el cuarto juego. Sin embargo, logró sostener el saque.

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Yanki Erel, número 2 de Turquía (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Cuando dominaba la paridad, el número uno argentino aceleró y golpeó en el momento justo: quebró en el séptimo game y obtuvo la diferencia decisiva.

En la primera vez que la Copa Davis se disputa en la Patagonia, Argentina busca alcanzar las 100 series ganadas en la historia de la competencia y conseguir una plaza para los Qualifiers 2027, tras la derrota en la serie ante Corea del Sur, como visitante, en febrero pasado.

Para Argentina, además, es el regreso de la máxima competencia por equipos al país después de más de dos años y medio. La última presentación como local había sido en febrero de 2024, cuando el equipo nacional superó a Kazajistán en Rosario.

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En esta oportunidad, la elección de una superficie dura y bajo techo responde, entre otros factores, a la continuidad de la temporada de los tenistas argentinos, que llegan de disputar la gira norteamericana sobre cemento y, una vez finalizada la eliminatoria ante los turcos, emprenderán la gira asiática también sobre canchas rápidas. Frana explicó que la decisión también apunta a evitar un cambio de superficie que pudiera incrementar el desgaste físico de los jugadores.

“Era un partido difícil de jugar y lo hice bien”

“Una alegría enorme jugar en casa, hacerlo de la manera que lo hice y ganar junto a mi gente”, expresó Cerúndolo luego del partido. “Traté de dar lo máximo. Era un partido difícil de jugar. Por suerte, lo hice bien”, agregó.

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El número uno argentino valoró haber marcado diferencias desde el comienzo. “Entré un poco nervioso, pero me llevé el primer set bastante cómodo. El segundo set fue muy duro. Él jugó mucho mejor, pero lo pude sacar”.

Francisco Cerúndolo golpea la pelota durante su partido ante Yanki Erel por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)