Deportes

Francisco Cerúndolo no dejó dudas y le dio a Argentina el primer punto ante Turquía en la Copa Davis

El número uno nacional se impuso en sets corridos ante Yanki Erel y puso en ventaja al equipo de Javier Frana en la serie por el Grupo Mundial I

Francisco Cerúndolo se impuso sobre el turco Yanki Erel, por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo se impuso sobre el turco Yanki Erel, por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Guardar

Francisco Cerúndolo cumplió con los pronósticos y le dio a Argentina el primer punto de la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El número uno del equipo conducido por Javier Frana derrotó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4, en Neuquén.

En un estadio Ruca Che colmado, Cerúndolo logró un triunfo convincente: no cedió su saque en todo el encuentro y resolvió el primer punto en 1 hora y 18 minutos ante un rival que, a pesar de que fue de menor a mayor, nunca terminó de incomodarlo.

PUBLICIDAD

La victoria era especialmente importante para Argentina porque le permitía comenzar la eliminatoria con su principal singlista y evitar cualquier sorpresa ante un rival ubicado 305° en el ranking ATP. Cerúndolo, actualmente 23° del mundo, hizo valer la diferencia de ranking y de experiencia para darle el primer punto al conjunto nacional.

El partido

De entrada, Cerúndolo se mostró decidido a evitar sorpresas y no dejar que su rival se metiera en partido. La diferencia sobre el tenista turco, habitual jugador de Challengers, quedó expuesta desde el primer game. El argentino lució cómodo con la pista, dominó los intercambios desde el inicio y quebró enseguida.

PUBLICIDAD

En adelante, y hasta el cierre del primer set, no hubo equivalencias. Cerúndolo volvió a quebrar el servicio de su rival en el tercero y en el quinto juego, se mostró sólido en sus turnos de saque y sacó la primera ventaja con un contundente 6-0.

El segundo set tuvo una tónica diferente. Erel se acomodó en el partido, empezó a hacerse fuerte en los peloteos y a lastimar con su derecha. Fran se vio sorprendido y mostró algunas dudas, a punto tal de sufrir la primera chance de break en contra en el cuarto juego. Sin embargo, logró sostener el saque.

Yanki Erel, número 2 de Turquía (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Yanki Erel, número 2 de Turquía (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Cuando dominaba la paridad, el número uno argentino aceleró y golpeó en el momento justo: quebró en el séptimo game y obtuvo la diferencia decisiva.

En la primera vez que la Copa Davis se disputa en la Patagonia, Argentina busca alcanzar las 100 series ganadas en la historia de la competencia y conseguir una plaza para los Qualifiers 2027, tras la derrota en la serie ante Corea del Sur, como visitante, en febrero pasado.

Para Argentina, además, es el regreso de la máxima competencia por equipos al país después de más de dos años y medio. La última presentación como local había sido en febrero de 2024, cuando el equipo nacional superó a Kazajistán en Rosario.

En esta oportunidad, la elección de una superficie dura y bajo techo responde, entre otros factores, a la continuidad de la temporada de los tenistas argentinos, que llegan de disputar la gira norteamericana sobre cemento y, una vez finalizada la eliminatoria ante los turcos, emprenderán la gira asiática también sobre canchas rápidas. Frana explicó que la decisión también apunta a evitar un cambio de superficie que pudiera incrementar el desgaste físico de los jugadores.

“Era un partido difícil de jugar y lo hice bien”

“Una alegría enorme jugar en casa, hacerlo de la manera que lo hice y ganar junto a mi gente”, expresó Cerúndolo luego del partido. “Traté de dar lo máximo. Era un partido difícil de jugar. Por suerte, lo hice bien”, agregó.

El número uno argentino valoró haber marcado diferencias desde el comienzo. “Entré un poco nervioso, pero me llevé el primer set bastante cómodo. El segundo set fue muy duro. Él jugó mucho mejor, pero lo pude sacar”.

Francisco Cerúndolo golpea la pelota durante su partido ante Yanki Erel por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo golpea la pelota durante su partido ante Yanki Erel por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisFrancisco CerúndoloArgentinaTurquíaYanki ErelNeuquénRuca Chedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

El Millonario, tras una seguidilla de buenos resultados, intentará afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Desde las 19, por ESPN Premium

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

La insólita escena que vivó el golfista argentino Alejandro Tosti: su caddie se enojó y renunció en plena ronda

Cliff Ellis dejó la bolsa en el hoyo 18, se quitó el peto y abandonó el recorrido durante la primera vuelta del Biltmore Championship Asheville

La insólita escena que vivó el golfista argentino Alejandro Tosti: su caddie se enojó y renunció en plena ronda

Dieron a conocer cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán las entradas para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina

La AFA informó que los tickets para el duelo del 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre

Dieron a conocer cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán las entradas para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina

Instituto defenderá la cima de la Zona A en el duelo cordobés ante Talleres: hora, TV y formaciones

La Gloria buscará asentarse en lo más alto de su zona ante la T. Antes, Gimnasia se medirá con Banfield y Gimnasia de Mendoza con Deportivo Riestra

Instituto defenderá la cima de la Zona A en el duelo cordobés ante Talleres: hora, TV y formaciones

Independiente tendrá una visita clave a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura y la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

El equipo de Jadson Viera llega en puestos de clasificación a playoffs en la Zona A ante un rival que buscará pasarlo en puntos. Desde las 16:45, por ESPN Premium

Independiente tendrá una visita clave a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura y la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

INFOBAE AMÉRICA

“Spider-Man: Brand New Day” rompe un récord que “Star Wars” mantuvo por más de una década y ya supera los USD 938 millones

“Spider-Man: Brand New Day” rompe un récord que “Star Wars” mantuvo por más de una década y ya supera los USD 938 millones

El FMI advirtió a la UE de que la IA podría impulsar el crecimiento, pero también agravar la desigualdad

El clamor por un “Bukele” en Cuba: La desesperada exigencia ciudadana ante la implacable ola de violencia

Importaciones de moluscos en El Salvador crecen 45% y rozan los $1.6 millones, lideradas por el calamar y el pulpo congelado

La extraña muerte de un joven de origen dominicano hallado en la chimenea de una escuela en Nueva York