Sociedad

Sube la temperatura y llegan las lluvias: el pronóstico para el AMBA en la previa de la primavera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que no hay alertas existentes por fenómenos climatológicos en todo el país

Un automóvil blanco circula por una avenida junto a otros vehículos frente al Obelisco de Buenos Aires rodeado de árboles y edificios.
El SMN indicó un día con mucho sol para esta jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa, en la previa a la llegada a la primavera, una serie de días con un marcado ascenso de temperatura y probabilidad de lluvias hacia la noche del domingo, según el parte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada de hoy se presentará con cielo entre despejado y ligeramente nublado. La temperatura máxima prevista es de 22 ℃ y la mínima, de 11 ℃. Los vientos serán leves a moderados desde el norte, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Lo que acentuará el calor.

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El viernes mantendrá condiciones estables, con una mínima de 12 ℃ y una máxima de 22 ℃. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte del día y no se esperan precipitaciones.

Para el sábado, el parte prevé un descenso de la temperatura máxima, que llegaría a 15 ℃, con una mínima de 13 ℃. La nubosidad aumentará de manera gradual, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja.

El cambio de tiempo llegaría el domingo en el AMBA, con una máxima estimada en 25 ℃ y una mínima de 14 ℃. Durante la mañana y la tarde se esperan cielos parcialmente nublados.

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Tabla con el pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con datos de temperatura, precipitación y viento
Una tabla meteorológica detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos previstos del jueves 17 al miércoles 23 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hacia la noche, el SMN indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, acompañada por un incremento de la nubosidad. El viento podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El lunes, el día que comenzará oficialmente la primavera, se prevé una temperatura mínima de 16 ℃ y una máxima de 20 ℃, con nubosidad variable. El dato destacado de esa jornada será el viento, ya que el informe contempla ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El martes tendrá una mínima de 12 ℃ y una máxima de 18 ℃, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. El miércoles, en tanto, el termómetro podría descender hasta 10 ℃ durante la madrugada y alcanzar los 21 ℃ por la tarde, también bajo condiciones de nubosidad variable.

En la provincia de Buenos Aires, también se espera una jornada signada por el sol y con muy pocas nubes. Estas condiciones se mantendrán hasta el sábado a la tarde, donde habrá un aumento en el caudal de nubes y el firmamento estará parcialmente nublado.

Para el domingo, la inestabilidad será la regla, con tormentas fuertes en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles y Pigüé) y con tormentas aisladas en el oeste durante la mañana. Hacia la tarde, directamente todo el territorio bonaerense estará alcanzado por el frente de tormenta, con mayor actividad eléctrica y precipitaciones en la región centro.

A su vez, y como parte del proceso de estabilidad climática, el SMN no indicó ningún tipo de alerta en todo el país. Por lo cual, no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

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