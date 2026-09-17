Sube la temperatura y llegan las lluvias: el pronóstico para el AMBA en la previa de la primavera

El SMN indicó un día con mucho sol para esta jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa, en la previa a la llegada a la primavera, una serie de días con un marcado ascenso de temperatura y probabilidad de lluvias hacia la noche del domingo, según el parte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada de hoy se presentará con cielo entre despejado y ligeramente nublado. La temperatura máxima prevista es de 22 ℃ y la mínima, de 11 ℃. Los vientos serán leves a moderados desde el norte, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Lo que acentuará el calor.

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El viernes mantendrá condiciones estables, con una mínima de 12 ℃ y una máxima de 22 ℃. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte del día y no se esperan precipitaciones.

Para el sábado, el parte prevé un descenso de la temperatura máxima, que llegaría a 15 ℃, con una mínima de 13 ℃. La nubosidad aumentará de manera gradual, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja.

El cambio de tiempo llegaría el domingo en el AMBA, con una máxima estimada en 25 ℃ y una mínima de 14 ℃. Durante la mañana y la tarde se esperan cielos parcialmente nublados.

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Una tabla meteorológica detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos previstos del jueves 17 al miércoles 23 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hacia la noche, el SMN indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, acompañada por un incremento de la nubosidad. El viento podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El lunes, el día que comenzará oficialmente la primavera, se prevé una temperatura mínima de 16 ℃ y una máxima de 20 ℃, con nubosidad variable. El dato destacado de esa jornada será el viento, ya que el informe contempla ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El martes tendrá una mínima de 12 ℃ y una máxima de 18 ℃, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. El miércoles, en tanto, el termómetro podría descender hasta 10 ℃ durante la madrugada y alcanzar los 21 ℃ por la tarde, también bajo condiciones de nubosidad variable.

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En la provincia de Buenos Aires, también se espera una jornada signada por el sol y con muy pocas nubes. Estas condiciones se mantendrán hasta el sábado a la tarde, donde habrá un aumento en el caudal de nubes y el firmamento estará parcialmente nublado.

Para el domingo, la inestabilidad será la regla, con tormentas fuertes en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles y Pigüé) y con tormentas aisladas en el oeste durante la mañana. Hacia la tarde, directamente todo el territorio bonaerense estará alcanzado por el frente de tormenta, con mayor actividad eléctrica y precipitaciones en la región centro.

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A su vez, y como parte del proceso de estabilidad climática, el SMN no indicó ningún tipo de alerta en todo el país. Por lo cual, no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.