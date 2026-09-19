Deportes

La insólita escena que vivó el golfista argentino Alejandro Tosti: su caddie se enojó y renunció en plena ronda

Cliff Ellis dejó la bolsa en el hoyo 18, se quitó el peto y abandonó el recorrido durante la primera vuelta del Biltmore Championship Asheville

El caddie de Alejandro Tosti lo abandonó en plena competencia
Guardar

El golfista argentino Alejandro Tosti quedó sin caddie durante la primera ronda del Biltmore Championship Asheville, luego de que Cliff Ellis dejara la bolsa, se quitara el peto y se retirara del campo en el hoyo 18, el noveno que jugaba el profesional argentino ese día.

El hecho ocurrió el jueves 17 de septiembre en The Cliffs at Walnut Cove, en Asheville, Carolina del Norte, sede del certamen del PGA Tour. Tosti integraba una salida junto a Luke Clanton y Spencer Oxendine, con inicio a las 8:59 desde el hoyo 10.

PUBLICIDAD

Según informó Golfweek, Ellis dejó la bolsa al finalizar el par cuatro del hoyo 18 y abandonó el recorrido ante la sorpresa de Tosti. El argentino continuó el torneo sin su colaborador habitual, en una situación poco frecuente incluso en un deporte en el que el vínculo entre jugador y caddie puede tener tensiones durante una competencia.

La secuencia quedó registrada en un video que difundió Golf Channel. En las imágenes se observa a Ellis cuando apoya la bolsa, se saca el peto identificatorio y camina fuera del campo. No hubo una explicación pública de Ellis sobre los motivos de su salida, ni se conocieron detalles de una discusión en ese momento.

PUBLICIDAD

Tosti, de 30 años, reaccionó con una broma cuando Golfweek le pidió una declaración tras la ronda. “No pudo seguirme el ritmo después de ocho pares seguidos”, respondió el argentino en un mensaje de texto, con referencia a su inicio de recorrido.

El jugador había completado los primeros ocho hoyos con par antes del episodio. Tras quedarse sin caddie en el 18, siguió adelante en el torneo y firmó una tarjeta de un golpe sobre el par.

La salida de Ellis tomó por sorpresa al golfista argentino. De acuerdo con personas presentes en el torneo citadas por Golfweek, Tosti creyó inicialmente que su caddie se había apartado para ir al baño, luego de llegar al green del hoyo 18. El jugador se dirigió hacia el siguiente tee de salida, pero Ellis ya había decidido no continuar.

Alejandro Tosti sostiene un palo de golf tras realizar un tiro, vistiendo una gorra negra y una camiseta a rayas
El golfista Alejandro Tosti quedó en el centro de la escena tras la inesperada salida de su caddie en plena competencia

La ruptura no habría surgido de manera completamente imprevista. El mismo medio señaló que ambos habían tenido diferencias durante una ronda de práctica, disputada antes del inicio del torneo. No trascendió el contenido de ese intercambio ni si tuvo relación directa con la decisión de Ellis de abandonar el trabajo en plena competencia.

El rol de un caddie excede el traslado de la bolsa de palos. En el PGA Tour, suele intervenir en la lectura de los greens, la elección de palos, el cálculo de distancias, la estrategia de cada hoyo y el control emocional del jugador. Por ese motivo, una salida repentina obliga al profesional a resolver cuestiones logísticas y deportivas durante la vuelta.

Vale destacar que los cambios de caddie son habituales en el golf profesional, pero suelen concretarse entre torneos o al finalizar una ronda. Que un asistente deje a su jugador durante una jornada oficial es una escena excepcional. Tosti había llegado a Carolina del Norte ubicado en el puesto 186 de la clasificación de la FedEx Cup.

El argentino resolvió la situación para la segunda jornada. Patrick Talledo fue registrado como el nuevo caddie de Tosti en la lista actualizada que difundió el PGA Tour durante el viernes 18 de septiembre.

Con Talledo junto a su bolsa, Tosti salió desde el hoyo uno a las 13:49 de ese día. El cambio se concretó menos de 24 horas después de la partida de Ellis, que había comenzado el campeonato como su caddie.

El caso también reavivó referencias a la relación de Tosti con sus asistentes. El argentino ha sido identificado en el circuito por una personalidad intensa dentro del campo y por cambios frecuentes de caddie. En 2023, Ryan French, creador de The Monday Q, publicó un episodio ocurrido durante un torneo del Korn Ferry Tour en el que Tosti habría insultado repetidamente a su entonces caddie Ray Yoel. En declaraciones posteriores a Golfweek, el argentino rechazó esas acusaciones.

Tosti sí ha hablado en el pasado de las dificultades que enfrenta para manejar sus reacciones durante los torneos. A fines de 2024, admitió que se enoja y que tiene problemas con el aspecto mental del juego. “Lidiar conmigo mismo ha sido un desafío toda mi vida”, declaró a Golfweek a finales de 2024 tras conseguir su tarjeta del Tour en la Q-School.

El golfista también fue suspendido durante los playoffs del Korn Ferry Tour de 2023 por conducta considerada impropia para un profesional. La sanción estuvo vinculada a exabruptos dirigidos a otros jugadores y a oficiales de reglas.

El golfista argentino también fue noticia en marzo de 2025, aunque por una escena de signo opuesto. Durante una práctica previa a The Players Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Alejandro Tosti logró un hoyo en uno en el par tres del hoyo 17 y desató un festejo que rápidamente se viralizó.

El rosarino corrió hacia la laguna que rodea el green, arrojó su gorra y terminó en el agua junto a personas de su entorno. Luego volvió al césped y celebró el golpe con el público presente. El acierto se produjo en uno de los hoyos más reconocidos del circuito, con un green rodeado de agua y una distancia de 146 yardas, unos 133 metros. “Es una cancha que te hace pagar todos los errores y te obliga a responder en cada faceta del juego. Es mi segundo torneo grande y mis expectativas son bajas, pero trataré de rendir lo mejor que pueda”, declaró en su momento.

Temas Relacionados

GolfAlejandro TostiCaddieCliff EllisPGA TourBiltmore Championship Asheville

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo no dejó dudas y le dio a Argentina el primer punto ante Turquía en la Copa Davis

El número uno nacional se impuso en sets corridos ante Yanki Erel y puso en ventaja al equipo de Javier Frana en la serie por el Grupo Mundial I

Francisco Cerúndolo no dejó dudas y le dio a Argentina el primer punto ante Turquía en la Copa Davis

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

El Millonario, tras una seguidilla de buenos resultados, intentará afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Desde las 19, por ESPN Premium

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Dieron a conocer cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán las entradas para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina

La AFA informó que los tickets para el duelo del 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre

Dieron a conocer cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán las entradas para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina

Instituto defenderá la cima de la Zona A en el duelo cordobés ante Talleres: hora, TV y formaciones

La Gloria buscará asentarse en lo más alto de su zona ante la T. Antes, Gimnasia se medirá con Banfield y Gimnasia de Mendoza con Deportivo Riestra

Instituto defenderá la cima de la Zona A en el duelo cordobés ante Talleres: hora, TV y formaciones

Independiente tendrá una visita clave a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura y la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

El equipo de Jadson Viera llega en puestos de clasificación a playoffs en la Zona A ante un rival que buscará pasarlo en puntos. Desde las 16:45, por ESPN Premium

Independiente tendrá una visita clave a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura y la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

INFOBAE AMÉRICA

“Spider-Man: Brand New Day” rompe un récord que “Star Wars” mantuvo por más de una década y ya supera los USD 938 millones

“Spider-Man: Brand New Day” rompe un récord que “Star Wars” mantuvo por más de una década y ya supera los USD 938 millones

El FMI advirtió a la UE de que la IA podría impulsar el crecimiento, pero también agravar la desigualdad

El clamor por un “Bukele” en Cuba: La desesperada exigencia ciudadana ante la implacable ola de violencia

Importaciones de moluscos en El Salvador crecen 45% y rozan los $1.6 millones, lideradas por el calamar y el pulpo congelado

La extraña muerte de un joven de origen dominicano hallado en la chimenea de una escuela en Nueva York