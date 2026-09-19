La insólita escena que vivó el golfista argentino Alejandro Tosti: su caddie se enojó y renunció en plena ronda

El caddie de Alejandro Tosti lo abandonó en plena competencia

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El golfista argentino Alejandro Tosti quedó sin caddie durante la primera ronda del Biltmore Championship Asheville, luego de que Cliff Ellis dejara la bolsa, se quitara el peto y se retirara del campo en el hoyo 18, el noveno que jugaba el profesional argentino ese día.

El hecho ocurrió el jueves 17 de septiembre en The Cliffs at Walnut Cove, en Asheville, Carolina del Norte, sede del certamen del PGA Tour. Tosti integraba una salida junto a Luke Clanton y Spencer Oxendine, con inicio a las 8:59 desde el hoyo 10.

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Según informó Golfweek, Ellis dejó la bolsa al finalizar el par cuatro del hoyo 18 y abandonó el recorrido ante la sorpresa de Tosti. El argentino continuó el torneo sin su colaborador habitual, en una situación poco frecuente incluso en un deporte en el que el vínculo entre jugador y caddie puede tener tensiones durante una competencia.

La secuencia quedó registrada en un video que difundió Golf Channel. En las imágenes se observa a Ellis cuando apoya la bolsa, se saca el peto identificatorio y camina fuera del campo. No hubo una explicación pública de Ellis sobre los motivos de su salida, ni se conocieron detalles de una discusión en ese momento.

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Tosti, de 30 años, reaccionó con una broma cuando Golfweek le pidió una declaración tras la ronda. “No pudo seguirme el ritmo después de ocho pares seguidos”, respondió el argentino en un mensaje de texto, con referencia a su inicio de recorrido.

El jugador había completado los primeros ocho hoyos con par antes del episodio. Tras quedarse sin caddie en el 18, siguió adelante en el torneo y firmó una tarjeta de un golpe sobre el par.

La salida de Ellis tomó por sorpresa al golfista argentino. De acuerdo con personas presentes en el torneo citadas por Golfweek, Tosti creyó inicialmente que su caddie se había apartado para ir al baño, luego de llegar al green del hoyo 18. El jugador se dirigió hacia el siguiente tee de salida, pero Ellis ya había decidido no continuar.

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El golfista Alejandro Tosti quedó en el centro de la escena tras la inesperada salida de su caddie en plena competencia

La ruptura no habría surgido de manera completamente imprevista. El mismo medio señaló que ambos habían tenido diferencias durante una ronda de práctica, disputada antes del inicio del torneo. No trascendió el contenido de ese intercambio ni si tuvo relación directa con la decisión de Ellis de abandonar el trabajo en plena competencia.

El rol de un caddie excede el traslado de la bolsa de palos. En el PGA Tour, suele intervenir en la lectura de los greens, la elección de palos, el cálculo de distancias, la estrategia de cada hoyo y el control emocional del jugador. Por ese motivo, una salida repentina obliga al profesional a resolver cuestiones logísticas y deportivas durante la vuelta.

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Vale destacar que los cambios de caddie son habituales en el golf profesional, pero suelen concretarse entre torneos o al finalizar una ronda. Que un asistente deje a su jugador durante una jornada oficial es una escena excepcional. Tosti había llegado a Carolina del Norte ubicado en el puesto 186 de la clasificación de la FedEx Cup.

El argentino resolvió la situación para la segunda jornada. Patrick Talledo fue registrado como el nuevo caddie de Tosti en la lista actualizada que difundió el PGA Tour durante el viernes 18 de septiembre.

Con Talledo junto a su bolsa, Tosti salió desde el hoyo uno a las 13:49 de ese día. El cambio se concretó menos de 24 horas después de la partida de Ellis, que había comenzado el campeonato como su caddie.

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El caso también reavivó referencias a la relación de Tosti con sus asistentes. El argentino ha sido identificado en el circuito por una personalidad intensa dentro del campo y por cambios frecuentes de caddie. En 2023, Ryan French, creador de The Monday Q, publicó un episodio ocurrido durante un torneo del Korn Ferry Tour en el que Tosti habría insultado repetidamente a su entonces caddie Ray Yoel. En declaraciones posteriores a Golfweek, el argentino rechazó esas acusaciones.

Tosti sí ha hablado en el pasado de las dificultades que enfrenta para manejar sus reacciones durante los torneos. A fines de 2024, admitió que se enoja y que tiene problemas con el aspecto mental del juego. “Lidiar conmigo mismo ha sido un desafío toda mi vida”, declaró a Golfweek a finales de 2024 tras conseguir su tarjeta del Tour en la Q-School.

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El golfista también fue suspendido durante los playoffs del Korn Ferry Tour de 2023 por conducta considerada impropia para un profesional. La sanción estuvo vinculada a exabruptos dirigidos a otros jugadores y a oficiales de reglas.

El golfista argentino también fue noticia en marzo de 2025, aunque por una escena de signo opuesto. Durante una práctica previa a The Players Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Alejandro Tosti logró un hoyo en uno en el par tres del hoyo 17 y desató un festejo que rápidamente se viralizó.

El rosarino corrió hacia la laguna que rodea el green, arrojó su gorra y terminó en el agua junto a personas de su entorno. Luego volvió al césped y celebró el golpe con el público presente. El acierto se produjo en uno de los hoyos más reconocidos del circuito, con un green rodeado de agua y una distancia de 146 yardas, unos 133 metros. “Es una cancha que te hace pagar todos los errores y te obliga a responder en cada faceta del juego. Es mi segundo torneo grande y mis expectativas son bajas, pero trataré de rendir lo mejor que pueda”, declaró en su momento.

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