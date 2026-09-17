Sociedad

Se cayó una parte de la mampostería de una cúpula porteña: evacuaron a 30 personas

En el lugar funcionó el Nuevo Hotel Callao, sobre Sarmiento y Callao. No hubo heridos ni víctimas fatales

Registro de los daños tras el colapso parcial de la cúpula de un edificio ubicado en la Avenida Callao.
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Parte de la mampostería de una cúpula ubicada en la esquina de avenida Callao y Sarmiento, en la Ciudad de Buenos Aires, se desprendió durante la tarde del martes. El episodio provocó la caída de material sobre la vereda, aunque no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

Tras el desprendimiento, personal de Bomberos de la Ciudad inspeccionó el edificio y constató el faltante de mampostería en la parte superior de la construcción. Se trata de una edificación antigua de cuatro plantas y, como medida preventiva, fueron evacuadas alrededor de 30 personas.

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Los efectivos accedieron a la parte externa de la terraza y retiraron las molduras de la cúpula que podían representar un riesgo ante nuevos desprendimientos. Además, se instaló un vallado preventivo sobre la vereda y se realizó la limpieza del material que había caído en la vía pública.

El operativo contó con la intervención de personal de Policía de la Ciudad, Guardia de Auxilio, agentes de Tránsito y Defensa Civil, además de los Bomberos de la Ciudad. La presencia de los equipos se concentró en resguardar la circulación peatonal y vehicular y evitar nuevos riesgos en la zona.

En tanto, la empresa propietaria del inmueble presentó los trabajos de refacción de la cúpula, que comenzarán este viernes. Las tareas estarán destinadas a reparar el sector afectado luego del desprendimiento de mampostería.

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Como parte de las medidas preventivas, el kiosco que funcionaba en la planta baja permanecerá cerrado hasta que finalicen los trabajos. También fueron clausurados el primero y el segundo piso correspondientes al sector de la cúpula.

El inmueble se encuentra en la esquina de avenida Callao y Sarmiento, donde funcionó el Nuevo Hotel Callao. La construcción forma parte del conjunto de edificios históricos que acompañan el trazado de la avenida y el proyecto es atribuido al arquitecto italiano Roland Le Vacher.

El desprendimiento ocurrió durante la tarde del martes 16 de septiembre. Luego de la inspección, el vallado permaneció instalado sobre la vereda mientras se organizaban las tareas de reparación y continuaba el operativo preventivo en el lugar.

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