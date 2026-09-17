Cambia la Libreta AUH: cómo se acreditarán los certificados de salud y escolaridad a partir de ahora

El Ministerio de Capital Humano informó que la acreditación de salud y escolaridad para cobrar el 20% retenido de la AUH será automática para titulares con hijos de 5 a 17 años.

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El Ministerio de Capital Humano informó que la acreditación de los controles de salud y escolaridad para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a realizarse de forma automática para los titulares de entre 5 y 17 años. Los ministerios de Salud y la Secretaría de Educación remitirán la información a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de un sistema de intercambio de datos entre organismos.

El nuevo esquema alcanza a los titulares de la AUH con hijos de 5 a 17 años. Según precisó Capital Humano, “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades” serán enviados a ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.

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La información se transmitirá “a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos”, de acuerdo con el comunicado. El mecanismo reemplaza la entrega de certificados en papel para validar los controles sanitarios y la regularidad escolar requeridos para acceder al porcentaje retenido de la prestación.

El Ministerio sostuvo que la modificación busca “simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía”. De todos modos, aclaró que si el cruce automático no logra comprobar los datos de un titular, se mantendrá la posibilidad de presentar la documentación presencialmente ante ANSES.

Con el procedimiento anterior, las familias debían completar la libreta de la AUH con la certificación de los controles de salud y la constancia de escolaridad. Para ello, era necesario obtener la firma de los establecimientos sanitarios y educativos y luego presentar el formulario ante ANSES.

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Con la acreditación automática, ese circuito dejará de ser necesario cuando la información pueda ser validada entre los organismos. En esos casos, Salud y Educación enviarán los datos requeridos a ANSES, que podrá comprobar el cumplimiento de las condiciones sin que los titulares deban realizar una gestión presencial ni entregar documentación en papel.

La automatización no elimina por completo la instancia presencial. El Ministerio de Capital Humano indicó que, “si el cruce de información no logra verificar los datos de un titular”, la persona podrá recurrir al mecanismo que regía hasta ahora.

Los ministerios de Salud y la Secretaría de Educación enviarán a ANSES los datos de la AUH mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos.

En esos casos, las familias deberán presentar ante ANSES la documentación que respalde el cumplimiento de los controles de salud y de la escolaridad. El comunicado remarcó que se podrá “continuar presentando la documentación de forma presencial ante ANSES como lo hacía habitualmente”.

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Qué es la Libreta AUH

La Libreta AUH es el formulario mediante el cual los titulares de la Asignación Universal por Hijo acreditaban cada año el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes a cargo. Su presentación es obligatoria para habilitar el pago del 20% del complemento acumulado durante el año anterior.

Hasta ahora, el trámite requería completar el documento en la escuela y el centro de salud, y luego entregarlo ante ANSES, de forma digital o presencial. Con el nuevo sistema, esa gestión dejará de ser necesaria cuando los datos puedan ser verificados mediante el intercambio de información entre los organismos.

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Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

ANSES no deposita cada mes el total de la Asignación Universal por Hijo a los menores entre 5 y 17 años, aunque sí a los de 4 años o menos. Del monto correspondiente a cada niño o adolescente de 5 años o más, acredita el 80% en el pago mensual y conserva el 20% restante. Ese porcentaje se acumula y se entrega a fin de año, una vez que se comprueba el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el programa.

ANSES deposita cada mes el 80% de la Asignación Universal por Hijo para chicos de 5 a 17 años y retiene el 20% hasta validar las condicionalidades.

Hasta ahora, esa comprobación dependía de la presentación de la Libreta AUH completa. Ahora, eso pasa a ser automático.

Cuánto cobra la AUH en septiembre de 2026

En septiembre de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un incremento del 2,11%, vinculado a la actualización mensual de las prestaciones. El valor total de la asignación quedó en $154.031 por cada hijo, pero ese no es el monto que se deposita de manera inmediata todos los meses.

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ANSES acredita habitualmente el 80% de la prestación, equivalente a $123.221,55 por hijo. El 20% restante, que en este caso representa $30.809,45, queda retenido hasta que se compruebe el cumplimiento de las condiciones de salud, vacunación y escolaridad. Con la nueva modalidad anunciada por Capital Humano, esa validación pasará a realizarse automáticamente cuando el intercambio de datos entre los organismos permita confirmarla.

Para los titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, el pago mensual de septiembre asciende a $401.226,62, mientras que la Asignación por Embarazo también se ubica en $123.221,55. Los montos pueden complementarse con otros beneficios, como la Prestación Alimentar, según la situación de cada grupo familiar.

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