El Salvador

Importaciones de moluscos en El Salvador crecen 45% y rozan los $1.6 millones, lideradas por el calamar y el pulpo congelado

El volumen adquirido en el exterior avanzó 47.4% interanual hasta 0.4 millones de kilogramos, con los productos congelados como principal componente de una recuperación frente a la caída registrada en 2025

El Banco Central de Reserva reportó que entre enero y julio de 2026 las compras externas de esta categoría alcanzaron 0,4 millones de kilogramos, un avance interanual de 47,4% respecto de 2025 (Imagen ilustrativa Infobae)
El Banco Central de Reserva reportó que entre enero y julio de 2026 las compras externas de esta categoría alcanzaron 0,4 millones de kilogramos, un avance interanual de 47,4% respecto de 2025 (Imagen ilustrativa Infobae)
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Las importaciones de moluscos aptos para la alimentación humana en El Salvador sumaron USD 1.6 millones entre enero y julio de 2026, con un aumento acumulado de 45.1% frente al mismo período de 2025, según cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).

El volumen de estas compras alcanzó 0.4 millones de kilogramos, un incremento de 47.4% interanual. Entre enero y julio de 2025, las importaciones habían totalizado USD 1.1 millones y 0.2 millones de kilogramos.

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La categoría incluye moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados, en salmuera o ahumados, así como harina, polvo y pellets destinados a la alimentación humana.

Los calamares, las sepias y los pulpos congelados concentraron las compras

Los productos congelados reunieron casi la totalidad del valor importado durante los primeros siete meses del año. Las compras de calamares y sepias congelados (calamares) alcanzaron USD 1 millón y 0.3 millones de kilogramos.

Infografía sobre importaciones de moluscos en El Salvador con datos de valor y volumen, e ilustraciones de barcos, calamares y pulpos.
Las importaciones de moluscos en El Salvador alcanzaron 1,6 millones de dólares entre enero y julio de 2026, según datos del Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa cifra se sumaron USD 0.5 millones por importaciones de pulpos congelados. De esta forma, ambos productos representaron USD 1.5 millones de los USD 1.6 millones registrados para el conjunto de moluscos.

Los datos del BCR también incluyen importaciones de moluscos vivos, frescos o refrigerados, además de otras especies congeladas. Sin embargo, sus valores aparecen redondeados en cero millones de dólares dentro de la información estadística divulgada por la entidad.

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Estados Unidos, Chile y España fueron los principales proveedores

Estados Unidos fue el principal origen de las importaciones de moluscos, con USD 0.6 millones y 0.2 millones de kilogramos. Chile ocupó el segundo lugar, con USD 0.4 millones y 0.1 millones de kilogramos.

España se ubicó en el tercer puesto, con USD 0.3 millones, seguida por India, con USD 0.2 millones. Vietnam, Holanda, Honduras, Portugal, República Popular China y Argentina completaron la lista de los principales socios comerciales, aunque con cifras inferiores al nivel de redondeo utilizado por el BCR.

La trayectoria de las compras externas de moluscos mostró variaciones en los últimos años. El valor de las importaciones subió 159.6% en 2021 y 42.3% en 2022. En 2023 cayó 18.7%, antes de recuperarse 29.5% en 2024.

Durante 2025, las importaciones bajaron 9.3% en valor y 24.4% en volumen. El repunte registrado entre enero y julio de 2026 revirtió esa tendencia, con alzas tanto en dólares como en kilogramos.

Tres calamares, un pulpo y dos sepias congelados dispuestos sobre una superficie de hielo picado.
Los calamares, las sepias y los pulpos congelados expuestos sobre hielo concentran el volumen principal de las importaciones del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las importaciones de pescado seco, salado y ahumado subieron 126.8%

El BCR informó además que las compras de pescado seco, salado, en salmuera y ahumado alcanzaron USD 0.2 millones entre enero y julio de 2026. El resultado representó un crecimiento de 126.8% frente al mismo período del año anterior.

El volumen de estas importaciones aumentó 149.9%, aunque el cuadro estadístico del banco central redondea la cantidad total a cero millones de kilogramos.

En esta categoría se incluyen pescados secos, salados o conservados en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido durante el ahumado; y harina, polvo y pellets de pescado para consumo humano.

El salmón ahumado fue el principal producto importado de esa categoría

Una carretilla elevadora transporta cajas de madera con la etiqueta de salmón ahumado junto a contenedores de carga y un almacén portuario.
Cajas de salmón ahumado procedente de Noruega son movilizadas en un puerto comercial durante el proceso de importación del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal producto dentro de las compras de pescado seco, salado y ahumado fue el salmón ahumado, con USD 0.1 millones. La clasificación incluye salmones del Pacífico, salmones del Atlántico y salmones del Danubio.

También figuran otras variedades de pescado, como bacalao, anchoas, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, caballas y peces de la familia de los escómbridos. No obstante, los montos de estas importaciones fueron menores y aparecen redondeados en cero millones de dólares.

Chile concentró las compras de pescado seco, salado y ahumado, con USD 0,1 millones. Honduras, China y Estados Unidos también aparecen entre los países de origen, aunque con valores inferiores al nivel de redondeo.

Las compras de moluscos representaron la mayor parte de los productos analizados: USD 1.6 millones entre enero y julio de 2026, frente a los USD 0.2 millones destinados a pescado seco, salado y ahumado.

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