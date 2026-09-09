Petróleo en Malvinas: uno por uno, quiénes son los empresarios que el Gobierno busca sancionar y qué negocios tienen

Buena parte de los empresarios alcanzados por las actuaciones del Gobierno integra el directorio o el equipo ejecutivo de Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañía vinculada con activos petroleros en Malvinas a través de JHI Associates

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El Gobierno argentino anunció este martes que ampliará las denuncias y los procedimientos sancionatorios por la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas y sumó nuevos nombres a la lista de personas y compañías a las que acusa de participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional. La ofensiva alcanzó a petroleras, accionistas, inversores, proveedores estratégicos y, esta vez, también puso nombre y apellido a varios de los ejecutivos que están detrás de esos negocios.

La decisión se produjo en medio del avance de distintos proyectos petroleros alrededor del archipiélago. Entre las compañías involucradas aparecen Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco (Atlantic) Oil & Gas y JHI, junto con empresas que brindan servicios o participan financieramente de las operaciones. El Gobierno también anticipó que avanzará con una denuncia penal y sostuvo que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Malvinas requieren autorización argentina. “Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la administración nacional.

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Entre los nuevos alcanzados también figuran empresas que cumplen funciones muy diferentes dentro de ese entramado. La lista incorporó a Shlomo Eliahu Holdings, como accionista de Navitas; Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank, como accionistas de Rockhopper; y a Bluewater y Noble, por su papel como proveedores estratégicos. Bluewater tiene, además, un vínculo particular con la Argentina: la empresa neerlandesa relacionada con el FPSO Aoka Mizu para el proyecto Sea Lion fabricó las dos monoboyas destinadas al Vaca Muerta Oleoducto Sur.

Pero detrás de las sociedades, fondos de inversión y estructuras financieras aparecen también los nombres propios. Entre los empresarios y ejecutivos que quedaron en la mira del Gobierno están David Harry Williamson Dobson, ligado a Borders & Southern Petroleum, y seis figuras de Eco Atlantic: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Gadi Levin y Alice Carroll. Sus perfiles permiten reconstruir quiénes están detrás de algunas de las compañías involucradas: hay empresarios mineros, especialistas en mercados de capitales, un ex Goldman Sachs, ejecutivos con pasado en Shell y Occidental Petroleum y profesionales que acumulan décadas en la búsqueda y financiamiento de yacimientos alrededor del mundo.

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David Harry Williamson Dobson, el hombre de Borders & Southern

David Harry Williamson Dobson, conocido también como Harry Dobson, es un empresario y financista británico con una extensa trayectoria en minería, petróleo y recursos naturales. Fue banquero de inversión y socio senior de Yorkton Securities y fundó Kirkland Lake Gold, compañía minera canadiense que se convirtió en un actor relevante de la industria aurífera. También fundó Western Gold Exploration y actualmente figura como presidente ejecutivo de North Peak Resources.

Su vínculo con Malvinas aparece a través de Borders & Southern Petroleum, petrolera británica dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas. Dobson ingresó como director en 2004 y actualmente ocupa el cargo de presidente no ejecutivo. Los registros societarios británicos indican que tiene nacionalidad británica y residencia en Mónaco.

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Gil Holzman, el CEO y cofundador de Eco Atlantic

Gil Holzman es cofundador, presidente y CEO de Eco (Atlantic) Oil & Gas

Gil Holzman es cofundador, presidente y CEO de Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañía independiente de exploración de petróleo y gas que cotiza en los mercados AIM de Londres y TSX Venture de Canadá. Cuenta con más de 25 años de experiencia en energía, minería y recursos naturales, principalmente en África y América del Sur.

Antes de crear Eco Atlantic, cofundó GP Minerals y entre 2003 y 2006 se desempeñó como director gerente para Medio Oriente de Bombardier. Al frente de la petrolera impulsó proyectos de exploración offshore en Namibia, Guyana y Sudáfrica.

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Keith Hill, cuatro décadas en el negocio petrolero

Keith Hill desde marzo de 2026 se desempeña como presidente no ejecutivo de Eco Atlantic

Keith Hill cuenta con más de 40 años de experiencia en exploración, desarrollo y gestión de proyectos de hidrocarburos. Desde marzo de 2026 se desempeña como presidente no ejecutivo de Eco Atlantic, después de integrar durante años el directorio como director no ejecutivo.

Desarrolló más de dos décadas de su carrera dentro del Lundin Group y ocupó posiciones vinculadas con exploración y nuevos negocios en Occidental Petroleum y Shell Oil Company. También fue presidente y CEO de Africa Oil Corp. y encabezó otras compañías petroleras.

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Peter Nicol, de Goldman Sachs al directorio petrolero

Peter Nicol es actualmente director no ejecutivo de Eco Atlantic y preside su Comité de Auditoría

Peter William Nicol es un especialista financiero con más de 40 años de experiencia en petróleo y gas. Actualmente es director no ejecutivo de Eco Atlantic y preside su Comité de Auditoría. Hasta marzo de 2026 fue presidente no ejecutivo de la compañía, puesto en el que lo reemplazó Keith Hill.

Su trayectoria combinó energía y finanzas: fue responsable de Oil & Gas en GMP Securities, directivo de Tristone Capital, Global Sector Director of Oil Research de ABN AMRO y responsable del análisis del sector petrolero y gasífero europeo en Goldman Sachs. También trabajó en British National Oil Corporation.

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Alan Friedman, mercados de capitales y adquisiciones

Alan Friedman es cofundador y director no ejecutivo de Eco Atlantic

Alan Friedman es un abogado y empresario sudafricano radicado en Canadá, con más de 25 años de experiencia en mercados de capitales. Es cofundador y director no ejecutivo de Eco Atlantic, compañía que creó en 2011 junto con Holzman y Colin Kinley, y participó en operaciones de financiamiento, adquisiciones y desarrollo corporativo.

También es cofundador y managing partner de Bayline Capital Partners y fue cofundador de Auryx Gold Corp., minera con activos en Namibia que posteriormente adquirió B2Gold. Su carrera se concentró especialmente en fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y estructuración financiera de compañías vinculadas con recursos naturales.

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Gadi Levin, el responsable de las finanzas

Gadi Levin es un ejecutivo financiero y contador que actualmente se desempeña como vicepresidente de Finanzas y director financiero de Eco Atlantic

Gadi Levin es un ejecutivo financiero y contador que actualmente se desempeña como vicepresidente de Finanzas y director financiero de Eco Atlantic. Ingresó a la compañía como financial controller en 2014 y en noviembre de 2016 fue designado director de Finanzas.

Antes y durante su trayectoria en la petrolera ocupó cargos financieros en distintas compañías que cotizan en Canadá. Comenzó su carrera en las firmas de auditoría Arthur Andersen y Ernst & Young y obtuvo la certificación de Chartered Accountant en Sudáfrica.

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Alice Carroll, desarrollo de negocios y asuntos corporativos

Alice Carroll es actualmente vicepresidenta de Desarrollo de Negocios y Asuntos Corporativos y directora ejecutiva de Eco Atlantic

Alice Carroll es una ejecutiva británica con cerca de 15 años de experiencia en petróleo y gas. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Desarrollo de Negocios y Asuntos Corporativos y directora ejecutiva de Eco Atlantic. En enero de 2026 fue promovida a su actual posición ejecutiva.

Antes trabajó en Azinor Catalyst y fue Global Marketing and Investor Relations Manager de Seacrest Azimuth Group, donde gestionó relaciones externas en proyectos de distintos países. En Eco Atlantic lidera áreas de desarrollo de negocios, asuntos corporativos y comunicaciones y participa en iniciativas de crecimiento estratégico y adquisiciones.

Eco Atlantic, JHI y el desembarco en Malvinas

La presencia de seis integrantes de Eco Atlantic en la nómina se relaciona con el avance de la compañía sobre activos vinculados con las islas. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas a través de la adquisición de JHI Associates. La licencia se encuentra en la cuenca norte del archipiélago y es lindera al proyecto Sea Lion.

La operación sumó así otro actor al entramado empresario que rodea la explotación petrolera en la zona. Eco Atlantic tiene experiencia en exploración offshore y proyectos en Namibia, Guyana y Sudáfrica, mientras que la adquisición de JHI le abre la puerta a una licencia ubicada en aguas alrededor de las Malvinas.

El Gobierno amplió las denuncias y los procedimientos sancionatorios contra empresas, inversores, ejecutivos y proveedores vinculados con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina

Borders & Southern, en tanto, mantiene desde hace años actividades de exploración de hidrocarburos en las islas. Allí aparece Dobson como presidente no ejecutivo de la compañía y como uno de los empresarios alcanzados por las actuaciones argentinas.

Sea Lion y la red de compañías alcanzadas

Otro de los focos está puesto sobre Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado al norte de las Islas Malvinas y relacionado directamente con Navitas y Rockhopper. A su alrededor se conformó una red de accionistas, inversores, prestadores de servicios y proveedores que también quedó alcanzada por las actuaciones del Gobierno.

La nueva lista incorporó a Shlomo Eliahu Holdings como accionista de Navitas y a Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank como accionistas de Rockhopper. También incluyó a Bluewater y Noble por su papel como proveedores estratégicos.

Entre esos casos sobresale Bluewater, empresa neerlandesa vinculada con el FPSO Aoka Mizu, la unidad flotante prevista para Sea Lion. La compañía tiene además una conexión con la Argentina continental: fabricó las dos monoboyas destinadas al Vaca Muerta Oleoducto Sur, infraestructura vinculada con la evacuación y exportación del crudo producido en la formación neuquina.

El Gobierno avanzará con procedimientos sancionatorios y una denuncia penal contra personas y compañías relacionadas con estas actividades. La posición oficial se apoyó en que la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas requiere autorización argentina.