Sociedad

Video: un camión intentó un adelantamiento en la Ruta 9, realizó una maniobra temeraria y casi provoca una tragedia

El vehículo de carga invadió el carril contrario en un tramo señalizado con doble línea amarilla cuando una camioneta venía de frente. El hecho ocurrió en la provincia de Córdoba

El vehículo de carga invadió el carril contrario en un tramo señalizado con doble línea amarilla, a la altura del ingreso a Ballesteros, mientras una camioneta circulaba de frente y su conductor debía desviarse hacia la banquina para evitar el impacto

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Un video que se viralizó en redes sociales registró una maniobra temeraria que casi provoca una tragedia en la Ruta Nacional 9, en la provincia de Córdoba. El protagonista fue un camión con doble acoplado que decidió avanzar por el carril contrario para adelantar a otro vehículo de carga. Sin embargo, no advirtió que una camioneta venía de frente y estuvo a punto de generar un terrible accidente.

Las imágenes, difundidas en TikTok, muestran como el acoplado invade la mano contraria para superar a otro camión. El problema es que lo hace en un tramo señalizado con doble línea amarilla, una marca vial que prohíbe de forma expresa ese tipo de maniobra. Precisamente por eso, el sector está delimitado así: la visibilidad o las condiciones del tramo no garantizan un adelantamiento sin riesgo.

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Mientras el camión completaba el sobrepaso, la camioneta que apareció de frente tuvo un margen mínimo para maniobrar y se desvió por la banquina para dejar paso al vehículo de carga y evitar el impacto,.

Todo quedó registrado gracias a un pasajero que viajaba por la zona en ese momento y que filmó la secuencia completa desde su lugar. Ese material fue el que permitió reconstruir lo ocurrido y documentar el sobrepaso prohibido en toda su extensión.

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Pese a la gravedad de lo que muestran las imágenes, no se informó que el episodio haya derivado en un choque ni que hubiera personas heridas como consecuencia de la maniobra.

Intentó un sobrepaso en una ruta cordillerana y se encontró con un camión de frente

Las imágenes las filmó un camionero chileno que circulaba por la Ruta 7 de Mendoza. La camioneta ingresa al carril contrario y se encuentra de frente con un camión

Un conductor fue filmado cuando intentó adelantarse en un tramo de doble línea amarilla de la Ruta Nacional 7, en plena cordillera de los Andes, en Mendoza. La imprudencia pudo causar una tragedia, pero terminó sin consecuencias porque el camión que circulaba de frente permitió que lentamente retrocediera en marcha atrás, ya que le hubiese sido imposible regresar al carril derecho, debido a que estaba ocupado por una larga fila de vehículos.

El episodio ocurrió este último domingo sobre la Ruta 7, en un tramo sinuoso de la cordillera mendocina donde adelantar está expresamente prohibido por la doble línea amarilla. El conductor de una camioneta Volkswagen de color gris con patente argentina decidió ingresar al carril contrario para sobrepasar a una larga cola de vehículos que avanzaba con lentitud por su derecha. Lo que no vio —o no midió— fue que un camión avanzaba de frente.

Ante la inminencia del encuentro, el conductor de la Volkswagen comenzó a dar marcha atrás para encontrar un hueco donde ubicarse nuevamente del lado derecho, mientras el camionero que venía de frente se limitó a avanzar lentamente. Al mismo tiempo, un conductor chileno que aguardaba continuar su viaje hacía el registro fílmico y agregaba comentarios en tono jocoso.

Así, el camionero chileno que filmaba la escena desde atrás expresó su incredulidad en el audio: “¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar”, se escucha mientras la camioneta retrocede hacia su carril.

El video se propagó con rapidez en distintas plataformas y acumuló una serie de comentarios que reflejaron el repudio de los usuarios ante la maniobra. “Espero identifiquen al irresponsable que cometió esta infracción” y “Quitarle la licencia de conducir para salvar vidas. Urgente” fueron algunos de los mensajes que dejaron quienes vieron las imágenes.

La Ruta 7 en la cordillera tiene un trazado de curvas y la visibilidad reducida en varios de sus tramos. Por eso figura entre los sectores de mayor riesgo vial de la provincia. La doble línea amarilla es una señalización que prohíbe el adelantamiento de forma absoluta desde cualquiera de las dos manos, y su incumplimiento constituye una infracción grave en el código de tránsito argentino.

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