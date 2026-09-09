Vialidad Nacional le impuso una multa a la concesionaria del peaje de la Riccheri por cobrar de más en el Telepase

Vialidad Nacional multó a Rutas Sur Atlántico por cobros indebidos en el peaje de la Autopista Ricchieri con Telepase vinculado a Mercado Pago.

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Vialidad Nacional informó este miércoles que avanzó con las sanciones contra la concesionaria Rutas Sur Atlántico por cobrar de más en el peaje de la Autopista Ricchieri. Según señalaron usuarios, el Telepase llegó a multiplicarse por cien y los cobros llegaron hasta los $155.802.

De acuerdo al comunicado del organismo estatal, el incumplimiento de la firma que está a cargo de una de las vías que conecta el suroeste de la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano fue considerado grave y se aplicó una multa de $73.847.000, equivalente a 50.000 unidades de penalización.

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El incidente tuvo lugar el 14 de agosto, entre las 10:00 y las 18:00 horas. Durante ese lapso, los usuarios que cruzaron el peaje con Telepase vinculado a Mercado Pago fueron facturados por hasta $155.802, cuando el valor habitual del trayecto fuera de horario pico es de $1.548. La falla afectó a quienes dependen de los medios electrónicos automáticos para circular por la autopista, uno de los accesos principales al área metropolitana de Buenos Aires.

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La empresa atribuyó los cobros incorrectos a un fallo de su proveedor tecnológico. Sin embargo, el contrato de concesión establece que Rutas Sur Atlántico es igualmente responsable por la actuación de sus proveedores y subcontratistas, con independencia del origen técnico del error. Esa cláusula contractual fue determinante para que Vialidad Nacional procediera con la sanción sin admitir el argumento como atenuante.

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El hecho de que los montos hayan sido devueltos a los usuarios tampoco eximió a la concesionaria de la multa. El organismo consideró que la restitución de los importes indebidamente cobrados es una obligación separada del incumplimiento contractual en sí, que genera consecuencias independientes. Ambas condiciones, la devolución y la sanción económica, rigen de forma simultánea según el marco del contrato de concesión.

La multa de $73.847.000 deberá abonarse dentro de los cinco días corridos desde la notificación formal a la empresa. El plazo, previsto en las condiciones del contrato, refleja el carácter ejecutable de las sanciones que puede imponer Vialidad Nacional ante incumplimientos de las firmas que operan la red de autopistas concesionadas. La gravedad con la que fue calificado el episodio determinó la magnitud de la penalización aplicada.

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Los usuarios de la Autopista Ricchieri denunciaron que el Telepase se multiplicó por cien y registró cargos de hasta $155.802.

Eliminarán el pago en efectivo en cuatro peajes de la Ruta 8

VIAL 8, la concesionaria a cargo del corredor que conecta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, dejará de aceptar dinero en efectivo en las estaciones de peaje de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. Quienes no cuenten con TelePASE deberán abonar una tarifa manual electrónica equivalente al doble del valor que se cobra a los usuarios adheridos al sistema.

La medida forma parte de un proceso de modernización del corredor vial, que se extiende por 720 kilómetros a lo largo de cuatro provincias. Con la implementación del nuevo sistema, las cabinas de peaje pasarán a operar de manera exclusivamente electrónica, sin la opción de pago en efectivo que hasta ahora estuvo disponible.

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Los conductores que no dispongan de TelePASE deberán recurrir a las modalidades de pago manual electrónico habilitadas por la concesionaria. En esos casos, el monto a pagar será el doble de la tarifa que corresponde a los usuarios con el dispositivo instalado en sus vehículos.

Ante el cambio inminente, VIAL 8 recomendó a quienes circulan habitualmente por la ruta que se adhieran a TelePASE antes de que el nuevo esquema entre en vigencia, con el objetivo de evitar el recargo adicional en el costo del peaje.

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La difusión incluirá cartelería en los accesos a las vías, señalización sobre las barreras de las cabinas y entrega de material informativo a los usuarios, además de comunicación a través de medios y canales digitales.