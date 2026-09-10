Sociedad

Mayra Mendoza propuso facilitar el acceso a líneas de contención y ayuda frente al aumento de los suicidios

La iniciativa prevé la instalación de cartelería con en pasos a nivel y zonas ferroviarias, con el objetivo de reforzar la prevención y el acceso inmediato a dispositivos de contención en espacios de alta circulación

Mayra Mendoza habla por micrófono vestida con un saco azul claro, sentada en una mesa junto a dos personas
Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
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En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la diputada provincial Mayra Mendoza presentó en Quilmes un proyecto de ley para la instalación de cartelería con líneas de ayuda en pasos a nivel y zonas ferroviarias de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la prevención y el acceso inmediato a dispositivos de contención en espacios de alta circulación.

La iniciativa fue dada a conocer en el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Federico Kaski”, durante una jornada titulada “El suicidio como indicador de malestar social: políticas de prevención, atención y posvención”. La actividad reunió a autoridades municipales, referentes sanitarios y miembros de la comunidad de la salud mental en una fecha que cada 10 de septiembre vuelve a poner el foco sobre una problemática de salud pública que registra indicadores en alza en la Argentina.

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Durante la presentación, Mayra Mendoza sostuvo que la propuesta surgió a partir de la preocupación por el incremento sostenido de suicidios e intentos de suicidio. “De eso se trata este proyecto de ley, que estos dolores en comunidad los transformemos en amor y en salida colectiva”, afirmó la legisladora bonaerense.

Además, la exintendenta de Quilmes planteó que la discusión no puede separarse de las condiciones sociales y económicas. En ese sentido, remarcó que la problemática afecta con particular fuerza a jóvenes, niños y adolescentes, y señaló la necesidad de fortalecer dispositivos públicos de escucha, acompañamiento y asistencia. “Hoy el suicidio es uno de los índices más altos que tenemos de muertes en nuestro país, sobre todo de jóvenes”, expresó.

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La actividad contó con la presencia de la intendenta interina Eva Mieri, quien acompañó la presentación junto con integrantes del sistema de salud local. En su intervención, Mieri relacionó el aumento de los casos con el deterioro de variables sociales como el salario, el empleo y el endeudamiento de los hogares.

La jefa comunal señaló que el contexto económico limita la capacidad de contención dentro de las familias y dificulta la atención de problemas subjetivos. “Estamos viviendo con más del 40% de nuestra población que tiene empleo formal está endeudada”, sostuvo Mendoza al referirse al cuadro social, y agregó que la caída del poder adquisitivo y la imposibilidad de acceder al ocio y al disfrute forman parte del escenario en el que se agrava la crisis.

Un grupo de personas de pie posa en un terreno al aire libre con viviendas, un árbol deshojado y un edificio blanco al fondo
“De eso se trata este proyecto de ley, que estos dolores en comunidad los transformemos en amor y en salida colectiva”, afirmó Mayra Mendoza

El proyecto

La propuesta legislativa prevé la colocación de carteles visibles en puntos estratégicos de la red ferroviaria bonaerense, entre ellos pasos a nivel peatonales y vehicular-peatonales, estaciones, apeaderos, pasarelas y puentes peatonales que atraviesen las trazas del tren. El texto establece que esa señalización deberá ubicarse en zonas de alto tránsito, con tamaño y altura adecuados, e incluir teléfonos gratuitos de asistencia, como el 135 y el 0800-222-5462, además de mensajes claros de contención.

La medida busca que la presencia del Estado se materialice de forma inmediata en lugares considerados de especial vulnerabilidad. En ese marco, la cartelería funcionará como un recurso de emergencia para personas que atraviesen una crisis subjetiva o un cuadro de alta angustia, al ofrecer una vía directa de contacto con sistemas de atención en salud mental.

Tres personas sentadas en una mesa con micrófonos hablan ante un público, flanqueadas por carteles del Gobierno de Quilmes
La propuesta legislativa prevé la colocación de carteles visibles en puntos estratégicos de la red ferroviaria bonaerense

La fundamentación de la iniciativa pone el foco en el incremento de episodios de crisis relevados por municipios bonaerenses y en la necesidad de respuestas institucionales de carácter sistemático. El texto sostiene que la prevención debe ocupar un lugar central en las políticas públicas para resguardar el bienestar y la vida de la población.

Entre los datos citados se destaca que 5.209 personas se quitaron la vida en 2025, lo que representó un aumento del 22,6% respecto de 2024. Además, la tasa nacional trepó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial informado por la Organización Mundial de la Salud de 9,1. El proyecto también remarca que, desde 2023, el suicidio constituye la principal causa de muerte violenta en la Argentina.

La voz de los referentes

La presidenta del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, Verónica Laplace, consideró que el proyecto tiene un valor concreto porque acerca información crítica a personas que atraviesan situaciones límite. A su entender, legislar sobre esta materia implica asumir que se trata de un problema que excede la esfera privada y requiere intervención estatal.

En la misma línea, el director de Salud Mental del Municipio de Quilmes, Gonzalo Clérici, definió la propuesta como un gesto de cuidado en ámbitos atravesados por situaciones de desolación. “No estás solo, queremos ayudarte, queremos acompañarte”, resumió sobre el sentido que tendría la señalización prevista en estaciones, cruces y puentes de la red ferroviaria.

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